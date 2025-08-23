Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Крылья Советов» – «Краснодар»: прогноз и ставки на матч 24 августа 2025 с коэффициентом 8.50

23 августа 2025 13:45
Крылья Советов - Краснодар
24 авг. 2025, воскресенье 15:00 | Россия. Премьер-лига, 6 тур
Перейти в онлайн матча
8.50
Победа «Краснодара» со счетом 2:1
Сделать ставку

В воскресенье, 24 августа, в 6-м туре РПЛ сыграют «Крылья Советов» и «Краснодар». Игра состоится в Самаре, начало – в 15:00 (мск).

«Крылья Советов»

Команда Магомеда Адиева набрала 8 очков и находится на 6-й позиции в РПЛ. «Крылья Советов» добыли 2 победы, 2 раза сыграли вничью и потерпели 1 поражение, разница мячей – 9:6.

Последние результаты «Крыльев Советов»:

  • 16.08.25 «Ахмат» – «КС» – 3:1 РПЛ;
  • 13.08.25 «Сочи» – «КС» – 1:1, пен. 5:3 Кубок России;
  • 09.08.25 «КС» – «Балтика» – 1:1 РПЛ.

«Краснодар»

«Краснодар» набрал 12 очков и занимает 2-е место в таблице. Подопечные Мурада Мусаева добыли 4 победы и потерпели 1 поражение, разница мячей – 11:3.

Предыдущие результаты «Краснодара»:

  • 17.08.25 «Краснодар» – «Сочи» – 5:1 РПЛ;
  • 13.08.25 «Динамо» М – «Краснодар» – 0:4 Кубок России;
  • 10.08.25 «Оренбург» – «Краснодар» – 0:1 РПЛ.

Очные встречи

  • 29.07.25 «Краснодар» – «КС» – 1:2 Кубок России;
  • 01.03.25 «Краснодар» – «КС» – 1:1 РПЛ;
  • 28.10.24 «КС» – «Краснодар» – 1:2 РПЛ.

Прогноз на матч «Крылья Советов» – «Краснодар»

«Краснодар» забил 9 голов в последних 2 матчах – «Крыльям» придется несладко. Прогноз – счет 1:2 с коэффициентом 8.50.

8.50
Победа «Краснодара» со счетом 2:1
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Бестужев Павел
Россия. Премьер-лига Краснодар Крылья Советов
Другие прогнозы
23.08.2025
16:00
1.70
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Елимай - Кызыл-Жар
Победа «Елимай»
23.08.2025
16:00
1.55
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Тобол - Туран
Победа «Тобола»
23.08.2025
16:15
5.50
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Зенит - Динамо Мх
Победа «Зенита» со счетом 2:0
23.08.2025
16:30
1.74
Германия. Бундеслига, 1 тур
Айнтрахт - Вердер
Победа «Айнтрахта»
23.08.2025
16:30
1.95
Германия. Бундеслига, 1 тур
Унион - Штутгарт
Победа «Штутгарта»
23.08.2025
16:30
1.77
Германия. Бундеслига, 1 тур
Байер - Хоффенхайм
Тотал матча больше 3 голов
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 