В воскресенье, 24 августа, в 6-м туре РПЛ сыграют «Крылья Советов» и «Краснодар». Игра состоится в Самаре, начало – в 15:00 (мск).

«Крылья Советов»

Команда Магомеда Адиева набрала 8 очков и находится на 6-й позиции в РПЛ. «Крылья Советов» добыли 2 победы, 2 раза сыграли вничью и потерпели 1 поражение, разница мячей – 9:6.

Последние результаты «Крыльев Советов»:

16.08.25 «Ахмат» – «КС» – 3:1 РПЛ;

13.08.25 «Сочи» – «КС» – 1:1, пен. 5:3 Кубок России;

09.08.25 «КС» – «Балтика» – 1:1 РПЛ.

«Краснодар»

«Краснодар» набрал 12 очков и занимает 2-е место в таблице. Подопечные Мурада Мусаева добыли 4 победы и потерпели 1 поражение, разница мячей – 11:3.

Предыдущие результаты «Краснодара»:

17.08.25 «Краснодар» – «Сочи» – 5:1 РПЛ;

13.08.25 «Динамо» М – «Краснодар» – 0:4 Кубок России;

10.08.25 «Оренбург» – «Краснодар» – 0:1 РПЛ.

Очные встречи

29.07.25 «Краснодар» – «КС» – 1:2 Кубок России;

01.03.25 «Краснодар» – «КС» – 1:1 РПЛ;

28.10.24 «КС» – «Краснодар» – 1:2 РПЛ.

Прогноз на матч «Крылья Советов» – «Краснодар»

«Краснодар» забил 9 голов в последних 2 матчах – «Крыльям» придется несладко. Прогноз – счет 1:2 с коэффициентом 8.50.