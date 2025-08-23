23 августа 2025 13:45
Крылья Советов - Краснодар
24 авг. 2025, воскресенье 15:00 | Россия. Премьер-лига, 6 турПерейти в онлайн матча
В воскресенье, 24 августа, в 6-м туре РПЛ сыграют «Крылья Советов» и «Краснодар». Игра состоится в Самаре, начало – в 15:00 (мск).
«Крылья Советов»
Команда Магомеда Адиева набрала 8 очков и находится на 6-й позиции в РПЛ. «Крылья Советов» добыли 2 победы, 2 раза сыграли вничью и потерпели 1 поражение, разница мячей – 9:6.
Последние результаты «Крыльев Советов»:
- 16.08.25 «Ахмат» – «КС» – 3:1 РПЛ;
- 13.08.25 «Сочи» – «КС» – 1:1, пен. 5:3 Кубок России;
- 09.08.25 «КС» – «Балтика» – 1:1 РПЛ.
«Краснодар»
«Краснодар» набрал 12 очков и занимает 2-е место в таблице. Подопечные Мурада Мусаева добыли 4 победы и потерпели 1 поражение, разница мячей – 11:3.
Предыдущие результаты «Краснодара»:
- 17.08.25 «Краснодар» – «Сочи» – 5:1 РПЛ;
- 13.08.25 «Динамо» М – «Краснодар» – 0:4 Кубок России;
- 10.08.25 «Оренбург» – «Краснодар» – 0:1 РПЛ.
Очные встречи
- 29.07.25 «Краснодар» – «КС» – 1:2 Кубок России;
- 01.03.25 «Краснодар» – «КС» – 1:1 РПЛ;
- 28.10.24 «КС» – «Краснодар» – 1:2 РПЛ.
Прогноз на матч «Крылья Советов» – «Краснодар»
«Краснодар» забил 9 голов в последних 2 матчах – «Крыльям» придется несладко. Прогноз – счет 1:2 с коэффициентом 8.50.
