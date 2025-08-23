24 августа на «Stadio Giuseppe Sinigaglia» в Комо состоится матч первого тура Серии А, в котором хозяева примут римский «Лацио». Обе команды подходят к поединку в разных эмоциональных состояниях: новичок элиты «Комо» набрал хорошую форму в товарищеских матчах и Кубке, тогда как «Лацио» после поражения от «Лечче» на старте сезона стремится исправить ситуацию. Матч обещает быть напряжeнным, так как встречаются команда-сенсация последних недель и один из стабильных представителей верхней части таблицы.

«Комо»

Хозяева показали отличную серию перед началом чемпионата, победив «Зюдтироль» в Кубке и обыграв сильных соперников в товарищеских встречах. При этом в Серии А «Комо» уступил «Интеру», однако статистика последних матчей внушает оптимизм: 15 забитых голов за 5 игр при среднем показателе 3 мяча за игру. Слабым местом остаeтся оборона: команда пропускает в 7 из 9 последних встреч, и в среднем это 1.20 гола за матч. Но на домашнем стадионе «Комо» действует смело и активно, что может создать трудности для гостей.

«Лацио»

Римляне начали сезон неудачно, уступив «Лечче», и продолжают испытывать сложности в атаке. За последние 5 встреч они забили лишь 6 голов, при этом сохранили относительно крепкую оборону – всего 3 пропущенных. «Лацио» не выигрывает уже 3 официальных матча в Серии А, однако их сила на выезде традиционно проявляется – команда не проиграла в 6 из 8 последних матчей на чужом поле. В среднем за 5 последних игр «Лацио» забивает 1.20 гола и пропускает всего 0.60. Это говорит о надeжности обороны, но также о трудностях в атакующих действиях.

Факты о командах

«Комо»

Победа в 5 последних матчах

В среднем: 3.00 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 5 матчах подряд

Пропускает в 7 из 9 последних встреч

«Лацио»

Не выигрывает в 3 матчах Серии А подряд

В среднем: 1.20 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 3 матчах подряд

Не проигрывает в 6 из 8 последних выездных игр

Прогноз на матч «Комо» – «Лацио»

Обе команды имеют свои сильные и слабые стороны: «Комо» делает ставку на результативность, но при этом оставляет много пространства в обороне, тогда как «Лацио» выглядит более сбалансированно и стабильно играет в защите, хотя атака пока не впечатляет. С высокой вероятностью матч получится упорным, и гости постараются сыграть максимально надeжно, чтобы не допустить очередной осечки. При текущем соотношении сил наиболее вероятен исход в пользу гостей, но при этом результативность встречи не обещает быть высокой.

Рекомендованные ставки:

Победа «Лацио» – коэффициент 1.70

Тотал меньше 3.5 голов – коэффициент 1.55

Обе забьют – нет – коэффициент 1.75

Рекомендация: Победа «Лацио» – коэффициент 1.70