Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Комо» – «Лацио»: прогноз и ставки на матч 24 августа 2025 с коэффициентом 1.70

23 августа 2025 8:14
Комо - Лацио
24 авг. 2025, воскресенье 19:30 | Италия. Серия А, 1 тур
Перейти в онлайн матча
1.70
Победа «Лацио»
Сделать ставку

24 августа на «Stadio Giuseppe Sinigaglia» в Комо состоится матч первого тура Серии А, в котором хозяева примут римский «Лацио». Обе команды подходят к поединку в разных эмоциональных состояниях: новичок элиты «Комо» набрал хорошую форму в товарищеских матчах и Кубке, тогда как «Лацио» после поражения от «Лечче» на старте сезона стремится исправить ситуацию. Матч обещает быть напряжeнным, так как встречаются команда-сенсация последних недель и один из стабильных представителей верхней части таблицы.

«Комо»

Хозяева показали отличную серию перед началом чемпионата, победив «Зюдтироль» в Кубке и обыграв сильных соперников в товарищеских встречах. При этом в Серии А «Комо» уступил «Интеру», однако статистика последних матчей внушает оптимизм: 15 забитых голов за 5 игр при среднем показателе 3 мяча за игру. Слабым местом остаeтся оборона: команда пропускает в 7 из 9 последних встреч, и в среднем это 1.20 гола за матч. Но на домашнем стадионе «Комо» действует смело и активно, что может создать трудности для гостей.

«Лацио»

Римляне начали сезон неудачно, уступив «Лечче», и продолжают испытывать сложности в атаке. За последние 5 встреч они забили лишь 6 голов, при этом сохранили относительно крепкую оборону – всего 3 пропущенных. «Лацио» не выигрывает уже 3 официальных матча в Серии А, однако их сила на выезде традиционно проявляется – команда не проиграла в 6 из 8 последних матчей на чужом поле. В среднем за 5 последних игр «Лацио» забивает 1.20 гола и пропускает всего 0.60. Это говорит о надeжности обороны, но также о трудностях в атакующих действиях.

Факты о командах

«Комо»

  • Победа в 5 последних матчах
  • В среднем: 3.00 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 5 матчах подряд
  • Пропускает в 7 из 9 последних встреч

«Лацио»

  • Не выигрывает в 3 матчах Серии А подряд
  • В среднем: 1.20 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 3 матчах подряд
  • Не проигрывает в 6 из 8 последних выездных игр

Личные встречи
0% (0)
50% (1)
50% (1)
2
Забитых мячей
6
1
В среднем за матч
3
Крупнейшая победа
5:1
Самый результативный матч:  1:5
Самая крупная ничья:  1:1
Италия. Серия А, 20 тур
Лацио
1 : 1
10.01.2025
Комо
Италия. Серия А, 10 тур
Комо
1 : 5
31.10.2024
Лацио

Прогноз на матч «Комо» – «Лацио»

Обе команды имеют свои сильные и слабые стороны: «Комо» делает ставку на результативность, но при этом оставляет много пространства в обороне, тогда как «Лацио» выглядит более сбалансированно и стабильно играет в защите, хотя атака пока не впечатляет. С высокой вероятностью матч получится упорным, и гости постараются сыграть максимально надeжно, чтобы не допустить очередной осечки. При текущем соотношении сил наиболее вероятен исход в пользу гостей, но при этом результативность встречи не обещает быть высокой.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Лацио» – коэффициент 1.70
  • Тотал меньше 3.5 голов – коэффициент 1.55
  • Обе забьют – нет – коэффициент 1.75

Рекомендация: Победа «Лацио» – коэффициент 1.70

1.70
Победа «Лацио»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Воронцов Егор
Италия. Серия А Лацио Комо
Другие прогнозы
23.08.2025
16:00
1.70
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Елимай - Кызыл-Жар
Победа «Елимай»
23.08.2025
16:00
1.55
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Тобол - Туран
Победа «Тобола»
23.08.2025
16:15
5.50
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Зенит - Динамо Мх
Победа «Зенита» со счетом 2:0
23.08.2025
16:30
1.74
Германия. Бундеслига, 1 тур
Айнтрахт - Вердер
Победа «Айнтрахта»
23.08.2025
16:30
1.95
Германия. Бундеслига, 1 тур
Унион - Штутгарт
Победа «Штутгарта»
23.08.2025
16:30
1.77
Германия. Бундеслига, 1 тур
Байер - Хоффенхайм
Тотал матча больше 3 голов
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 