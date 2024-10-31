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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Комо - Лацио
Комо - Лацио: обзор матча 31 октября 2024
Комо
31.10.2024, четверг, 22:45
Италия. Серия А, 10 тур
1 : 5
Завершен
Лацио
53'
Л. Маццителли
28'
В. Кастелланос (П)
31'
Педро
71'
Патрик
81'
В. Кастелланос
90+5'
Л. Чауна
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Комо - Лацио
90'
+5
ГОЛ! 1:5!
Л. Чауна
Пас отдал
М. Лаццари
87'
Замена
М. Лаццари
️️️️
Патрик
Замена
Ф. Барба
️️️️
Л. Маццителли
85'
Замена
А. Габриеллони
️️️️
П. Кутроне
85'
81'
ГОЛ! 1:4!
В. Кастелланос
Пас отдал
Б. Диа
79'
Замена
С. Жиго
️️️️
А. Марушич
79'
Замена
Л. Чауна
️️️️
Педро
Замена
Я. Энгельхардт
️️️️
А. Морено
73'
Замена
А. Черри
️️️️
Г. Стрефецца
73'
71'
ГОЛ! 1:3!
Патрик
Пас отдал
Б. Диа
66'
Замена
Л. Пеллегрини
️️️️
Г. Исаксен
65'
Вторая желтая
Н. Тавареш
63'
Желтая карточка
Г. Исаксен
Вторая желтая
М. Браунедер
62'
57'
Желтая карточка
Н. Тавареш
ГОЛ! 1:2!
Л. Маццителли
53'
Замена
Л. Да Кунья
️️️️
А. Фадера
46'
46'
Замена
Б. Диа
️️️️
Т. Нослин
Желтая карточка
М. Браунедер
45'
+2
45'
Желтая карточка
М. Весино
35'
Желтая карточка
В. Кастелланос
31'
ГОЛ! 0:2!
Педро
Пас отдал
Н. Тавареш
28'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
В. Кастелланос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Комо
25
Эмиль Аудеро
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
13
Альберто Доссена
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
39
Алие Фадера
ЛВ
36
Лука Маццителли
ЦП
23
Маттиас Браунедер
ЦП
10
Нико Пас
ЦП
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
10
Патрик Кутроне
(К)
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Лацио
49
Иван Проведель
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
4
Патрик
(К)
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
15
Матиас Весино
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
9
Педро
ПВ
14
Тижани Нослин
ПВ
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Комо
25
Пепе Рейна
ВР
3
Марко Сала
ЛЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
57
William Feola
ЦЗ
16
Янник Энгельхардт
ОП
58
Giuseppe Mazzaglia
ЦП
90
Симоне Верди
АП
6
Алессио Йовине
ПВ
17
Али Джасим
ПВ
99
Алессандро Габриеллони
ЦФ
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
Лацио
55
Алессио Фурланетто
ВР
35
Христос Мандас
ВР
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
7
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
17
Лум Чауна
ЦФ
22
Булайе Диа
ЦФ
4-3-2-1
25
Аудеро
5
Морено
13
Доссена
2
Кемпф
18
Гольданига
36
Маццителли
23
Браунедер
10
Пас
39
Фадера
7
Стрефецца
10
Кутроне
4-3-2-1
49
Проведель
77
Марушич
34
Хила
4
Патрик
17
Тавареш
11
Исаксен
6
Гендузи
15
Весино
14
Нослин
9
Педро
11
Кастелланос
36
Маццителли
93
Барба
93
Барба
36
Маццителли
5
Морено
16
Энгельхардт
16
Энгельхардт
5
Морено
10
Кутроне
99
Габриеллони
99
Габриеллони
10
Кутроне
39
Фадера
7
Да Кунья
7
Да Кунья
39
Фадера
7
Стрефецца
9
Черри
9
Черри
7
Стрефецца
77
Марушич
2
Жиго
2
Жиго
77
Марушич
4
Патрик
29
Лаццари
29
Лаццари
4
Патрик
11
Исаксен
3
Пеллегрини
3
Пеллегрини
11
Исаксен
9
Педро
17
Чауна
17
Чауна
9
Педро
14
Нослин
22
Диа
22
Диа
14
Нослин
Остались в запасе
Комо
Лацио
25
Пепе Рейна
ВР
3
Марко Сала
ЛЗ
57
William Feola
ЦЗ
58
Giuseppe Mazzaglia
ЦП
90
Симоне Верди
АП
6
Алессио Йовине
ПВ
17
Али Джасим
ПВ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
55
Алессио Фурланетто
ВР
35
Христос Мандас
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
7
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
Главный тренер
Марко Барони
Остались в запасе
25
Пепе Рейна
ВР
3
Марко Сала
ЛЗ
57
William Feola
ЦЗ
58
Giuseppe Mazzaglia
ЦП
90
Симоне Верди
АП
6
Алессио Йовине
ПВ
17
Али Джасим
ПВ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Остались в запасе
55
Алессио Фурланетто
ВР
35
Христос Мандас
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
7
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Главный тренер
Марко Барони
Статистика матча Комо - Лацио
1
1
1
4
Всего ударов по воротам
14
14
Удары в створ
2
7
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
3
5
Нарушения
14
18
Офсайды
1
2
Количество передач
419
406
Сейвы
3
1
Точность передач %
84
83
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
9
8
Удары из-за пределов штрафной
5
6
xG (ожидаемые голы)
0.99
3.15
Матчи команд
Комо
Италия. Серия А, 13 тур
Комо
- : -
29.11.2026
Ювентус
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Италия. Серия А, 10 тур
Комо
1 : 0
01.11.2026
Венеция
Лацио
Италия. Серия А, 14 тур
Лацио
- : -
06.12.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
1 : 2
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Лука Пайретто
(Турин)
Стадион:
Джузеппе Синигалья
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