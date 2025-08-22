22 августа 2025 16:18
Челябинск - Сокол
23 авг. 2025, суббота 15:00 | Россия. PARI Первая лига, 6 тур
В субботу, 23 августа, в 6-м туре российской Первой лиги сыграют «Челябинск» и «Сокол». Игра состоится в Челябинске, начало – в 15:00 (мск).
«Челябинск»
Команда Романа Пилипчука располагается на 5-й позиции в Первой лиге, набрав 9 очков. «Челябинск» добыл 3 победы и потерпел 2 поражения, разница мячей – 7:6.
Последние результаты «Челябинска» в Первой лиге:
- 17.08.25 «Спартак» Кострома – «Челябинск» – 2:1;
- 09.08.25 «Челябинск» – «Волга» – 1:0;
- 02.08.25 КАМАЗ – «Челябинск» – 2:1.
«Сокол»
«Сокол» набрал 4 очка и занимает 15-е место в таблице. Подопечные Младена Кашчелана 4 раза сыграли вничью и потерпели 1 поражение, разница мячей – 2:3.
Предыдущие результаты «Сокола» в Первой лиге:
- 16.08.25 «Сокол» – «Ротор» – 1:1;
- 09.08.25 «Сокол» – «Черноморец» – 1:1;
- 03.08.25 «Факел» – «Сокол» – 1:0.
Очные встречи в товарищеских играх
- 05.03.20 «Сокол» – «Челябинск» – 2:1;
- 06.03.19 «Сокол» – «Челябинск» – 3:1;
- 28.02.19 «Сокол» – «Челябинск» – 1:0.
Прогноз на матч «Челябинск» – «Сокол»
«Челябинск» очень бодро начал сезон, но «Сокол» – неудобный соперник для команды Пилипчука. Наш прогноз – ничья 1:1 с коэффициентом 7.50.
