Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Челябинск» – «Сокол»: прогноз и ставки на матч 23 августа 2025 с коэффициентом 7.50

22 августа 2025 16:18
Челябинск - Сокол
23 авг. 2025, суббота 15:00 | Россия. PARI Первая лига, 6 тур
Перейти в онлайн матча
7.50
Прогноз – ничья 1:1
Сделать ставку

В субботу, 23 августа, в 6-м туре российской Первой лиги сыграют «Челябинск» и «Сокол». Игра состоится в Челябинске, начало – в 15:00 (мск).

«Челябинск»

Команда Романа Пилипчука располагается на 5-й позиции в Первой лиге, набрав 9 очков. «Челябинск» добыл 3 победы и потерпел 2 поражения, разница мячей – 7:6.

Последние результаты «Челябинска» в Первой лиге:

  • 17.08.25 «Спартак» Кострома – «Челябинск» – 2:1;
  • 09.08.25 «Челябинск» – «Волга» – 1:0;
  • 02.08.25 КАМАЗ – «Челябинск» – 2:1.

«Сокол»

«Сокол» набрал 4 очка и занимает 15-е место в таблице. Подопечные Младена Кашчелана 4 раза сыграли вничью и потерпели 1 поражение, разница мячей – 2:3.

Предыдущие результаты «Сокола» в Первой лиге:

  • 16.08.25 «Сокол» – «Ротор» – 1:1;
  • 09.08.25 «Сокол» – «Черноморец» – 1:1;
  • 03.08.25 «Факел» – «Сокол» – 1:0.

Очные встречи в товарищеских играх

  • 05.03.20 «Сокол» – «Челябинск» – 2:1;
  • 06.03.19 «Сокол» – «Челябинск» – 3:1;
  • 28.02.19 «Сокол» – «Челябинск» – 1:0.

Прогноз на матч «Челябинск» – «Сокол»

«Челябинск» очень бодро начал сезон, но «Сокол» – неудобный соперник для команды Пилипчука. Наш прогноз – ничья 1:1 с коэффициентом 7.50.

7.50
Прогноз – ничья 1:1
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Бестужев Павел
Россия. PARI Первая лига Сокол Челябинск
Другие прогнозы
22.08.2025
22:30
1.84
Испания. Примера, 2 тур
Бетис - Алавес
Победа «Бетиса»
23.08.2025
14:30
1.47
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Манчестер Сити - Тоттенхэм
Победа «Манчестер Сити» с форой -1.5
23.08.2025
15:00
1.85
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Сморгонь - Динамо-Брест
Победа «Динамо-Брест»
23.08.2025
15:00
7.50
Россия. PARI Первая лига, 6 тур
Челябинск - Сокол
Прогноз – ничья 1:1
23.08.2025
15:00
1.88
Россия. PARI Первая лига, 6 тур
Челябинск - Сокол
Победа «Челябинска»
23.08.2025
16:00
1.55
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Тобол - Туран
Победа «Тобола»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 