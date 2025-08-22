В субботу, 23 августа, в 6-м туре российской Первой лиги сыграют «Челябинск» и «Сокол». Игра состоится в Челябинске, начало – в 15:00 (мск).

«Челябинск»

Команда Романа Пилипчука располагается на 5-й позиции в Первой лиге, набрав 9 очков. «Челябинск» добыл 3 победы и потерпел 2 поражения, разница мячей – 7:6.

Последние результаты «Челябинска» в Первой лиге:

17.08.25 «Спартак» Кострома – «Челябинск» – 2:1;

09.08.25 «Челябинск» – «Волга» – 1:0;

02.08.25 КАМАЗ – «Челябинск» – 2:1.

«Сокол»

«Сокол» набрал 4 очка и занимает 15-е место в таблице. Подопечные Младена Кашчелана 4 раза сыграли вничью и потерпели 1 поражение, разница мячей – 2:3.

Предыдущие результаты «Сокола» в Первой лиге:

16.08.25 «Сокол» – «Ротор» – 1:1;

09.08.25 «Сокол» – «Черноморец» – 1:1;

03.08.25 «Факел» – «Сокол» – 1:0.

Очные встречи в товарищеских играх

05.03.20 «Сокол» – «Челябинск» – 2:1;

06.03.19 «Сокол» – «Челябинск» – 3:1;

28.02.19 «Сокол» – «Челябинск» – 1:0.

Прогноз на матч «Челябинск» – «Сокол»

«Челябинск» очень бодро начал сезон, но «Сокол» – неудобный соперник для команды Пилипчука. Наш прогноз – ничья 1:1 с коэффициентом 7.50.