16 августа 2025 16:32
Актобе - Окжетпес
17 авг. 2025, воскресенье 18:00 | Казахстан. Премьер-лига, 21 турПерейти в онлайн матча
В воскресенье, 17 августа, в 21-м туре Премьер-лиги сыграют «Актобе» и «Окжетпес». Игра состоится в Актобе, начало – в 18:00 (мск).
«Актобе»
Команда Вячеслава Левчука набрала 33 очка и располагается на 4-й строчке. «Актобе» добыл 10 побед, 3 раза сыграл вничью и потерпел 6 поражений, разница мячей – 27:16.
Последние результаты «Актобе»:
- 10.08.25 «Елимай» – «Актобе» – 2:1;
- 03.08.25 «Актобе» – «Женис» – 0:2;
- 31.07.25 «Спарта» Прага – «Актобе» – 4:0 Лига конференций.
«Окжетпес»
«Окжетпес» набрал 32 очка и занимает 6-е место. Подопечные Андрея Ферапонтова добыли 9 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 6 поражений, разница мячей – 29:25.
Предыдущие результаты «Окжетпеса»:
- 09.08.25 «Окжетпес» – «Жетысу» – 1:2;
- 02.08.25 «Окжетпес» – «Елимай» – 1:1;
- 25.07.25 «Женис» – «Окжетпес» – 0:0.
Очные встречи
- 17.05.25 «Окжетпес» – «Актобе» – 1:3;
- 22.10.23 «Окжетпес» – «Актобе» – 1:1;
- 09.03.23 «Актобе» – «Окжетпес» – 5:1.
Прогноз на матч «Актобе» – «Окжетпес»
Шансы хозяев выглядят предпочтительнее, несмотря на поражения в 2 предыдущих турах и вылет из еврокубков. Прогноз – счет 2:1 с коэффициентом 9.00.
