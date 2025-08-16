Введите ваш ник на сайте
«Актобе» – «Окжетпес»: прогноз и ставки на матч 17 августа 2025 с коэффициентом 9.00

16 августа 2025 16:32
Актобе - Окжетпес
17 авг. 2025, воскресенье 18:00 | Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Перейти в онлайн матча
9.00
Победа «Актобе» со счетом 2:1
Сделать ставку

В воскресенье, 17 августа, в 21-м туре Премьер-лиги сыграют «Актобе» и «Окжетпес». Игра состоится в Актобе, начало – в 18:00 (мск).

«Актобе»

Команда Вячеслава Левчука набрала 33 очка и располагается на 4-й строчке. «Актобе» добыл 10 побед, 3 раза сыграл вничью и потерпел 6 поражений, разница мячей – 27:16.

Последние результаты «Актобе»:

  • 10.08.25 «Елимай» – «Актобе» – 2:1;
  • 03.08.25 «Актобе» – «Женис» – 0:2;
  • 31.07.25 «Спарта» Прага – «Актобе» – 4:0 Лига конференций.

«Окжетпес»

«Окжетпес» набрал 32 очка и занимает 6-е место. Подопечные Андрея Ферапонтова добыли 9 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 6 поражений, разница мячей – 29:25.

Предыдущие результаты «Окжетпеса»:

  • 09.08.25 «Окжетпес» – «Жетысу» – 1:2;
  • 02.08.25 «Окжетпес» – «Елимай» – 1:1;
  • 25.07.25 «Женис» – «Окжетпес» – 0:0.

Очные встречи

  • 17.05.25 «Окжетпес» – «Актобе» – 1:3;
  • 22.10.23 «Окжетпес» – «Актобе» – 1:1;
  • 09.03.23 «Актобе» – «Окжетпес» – 5:1.

Прогноз на матч «Актобе» – «Окжетпес»

Шансы хозяев выглядят предпочтительнее, несмотря на поражения в 2 предыдущих турах и вылет из еврокубков. Прогноз – счет 2:1 с коэффициентом 9.00.

9.00
Победа «Актобе» со счетом 2:1
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Орлов Максим
Казахстан. Премьер-лига Окжетпес Актобе
Другие прогнозы
17.08.2025
15:30
1.82
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Верес - Шахтер
Победа «Шахтера»
17.08.2025
15:45
1.70
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Рубин - Ростов
Победа «Рубина»
17.08.2025
16:00
1.72
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Ноттингем Форест - Брентфорд
X2 – «Брентфорд»
17.08.2025
16:00
2.16
Франция. Лига 1, 1 тур
Брест - Лилль
1Х – «Брест» не проиграет
17.08.2025
16:00
1.90
Россия. PARI Первая лига, 5 тур
Спартак К - Челябинск
Обе забьют
17.08.2025
16:00
1.60
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Челси - Кристал Пэлас
Победа «Челси»
Рекомендуем
18+
