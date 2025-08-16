В воскресенье, 17 августа, в 21-м туре Премьер-лиги сыграют «Актобе» и «Окжетпес». Игра состоится в Актобе, начало – в 18:00 (мск).

«Актобе»

Команда Вячеслава Левчука набрала 33 очка и располагается на 4-й строчке. «Актобе» добыл 10 побед, 3 раза сыграл вничью и потерпел 6 поражений, разница мячей – 27:16.

Последние результаты «Актобе»:

10.08.25 «Елимай» – «Актобе» – 2:1;

03.08.25 «Актобе» – «Женис» – 0:2;

31.07.25 «Спарта» Прага – «Актобе» – 4:0 Лига конференций.

«Окжетпес»

«Окжетпес» набрал 32 очка и занимает 6-е место. Подопечные Андрея Ферапонтова добыли 9 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 6 поражений, разница мячей – 29:25.

Предыдущие результаты «Окжетпеса»:

09.08.25 «Окжетпес» – «Жетысу» – 1:2;

02.08.25 «Окжетпес» – «Елимай» – 1:1;

25.07.25 «Женис» – «Окжетпес» – 0:0.

Очные встречи

17.05.25 «Окжетпес» – «Актобе» – 1:3;

22.10.23 «Окжетпес» – «Актобе» – 1:1;

09.03.23 «Актобе» – «Окжетпес» – 5:1.

Прогноз на матч «Актобе» – «Окжетпес»

Шансы хозяев выглядят предпочтительнее, несмотря на поражения в 2 предыдущих турах и вылет из еврокубков. Прогноз – счет 2:1 с коэффициентом 9.00.