17 августа 2025 года в 18:00 состоится очередной поединок Первой лиги. «Нефтехимик» встретится с «КАМАЗом» из Набережных Челнов.

«Нефтехимик»

«Нефтехимик» начал сезон 2025/26 достаточно уверенно, закрепившись в середине турнирной таблицы. Команда экс-наставника московского «Динамо» Кирилла Новикова демонстрирует сбалансированную игру, делая ставку на домашние матчи. В первых четырeх турах «Нефтехимик» одержал две победы.

Последние три игры:

Шинник – Нефтехимик 0:2

Спартак Кострома – Нефтехимик 1:1

Нефтехимик – Торпедо Москва 0:0

«КАМАЗ»

«КАМАЗ» под руководством Ильдара Ахметзянова стартовал ярко, набрав 7 очков и расположившись на 8-й строчке. Команда не проигрывает в последних пяти матчах во всех турнирах.

«КАМАЗ» делает акцент на контратаки и стандартные положения. Команда Ахметзянова часто играет вторым номером на выезде, полагаясь на дисциплину в обороне и резкие выпады Караева и Апекова.

Последние три игры:

КАМАЗ – Факел 1:2

Камаз – Челябинск 2:1

Волга – КАМАЗ 1:2

Очные встречи:

Нефтехимик – КАМАЗ 0:0

КАМАЗ – Нефтехимик 0:0

Нефтехимик – КАМАЗ 2:0

Прогноз на матч «Нефтехимик» – «КАМАЗ»

Этот матч станет проверкой амбиций обеих команд. Вероятнее всего, нас ждет достаточно закрытый поединок, где каждый будет стараться подкараулить ошибку соперника.

Прогноз: тотал меньше 2,5 голов, кеф – 1.47. Прогноз на точный счет: 1:0/1:1.