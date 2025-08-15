В субботу, 16 августа, в 5-м туре российской Первой лиги сыграют «Уфа» и «Родина». Матч пройдет в Уфе, начало – в 12:30 (мск).

«Уфа»

Команда Омари Тетрадзе располагается на 11-й позиции в Первой лиге, набрав 4 очка. «Уфа» добыла 1 победу, 1 раз сыграла вничью и потерпела 2 поражения, разница мячей – 2:3.

Последние результаты «Уфы» в Первой лиге:

10.08.25 «Ротор» – «Уфа» – 1:0;

02.08.25 «Уфа» – «Шинник» – 1:0;

27.07.25 «Факел» – «Уфа» – 1:0.

«Родина»

«Родина» набрала 2 очка и занимает 14-е место в таблице. Подопечные Барсега Киракосяна 2 раза сыграли вничью и потерпели 2 поражения, разница мячей – 4:7.

Предыдущие результаты «Родины» в Первой лиге:

09.08.25 «Родина» – «Арсенал» – 1:1;

02.08.25 «Урал» – «Родина» – 2:1;

27.07.25 «Родина» – «Спартак» Кострома– 1:3.

Очные встречи в Первой лиге

20.04.25 «Родина» – «Уфа» – 2:0;

15.09.24 «Уфа» – «Родина» – 2:0;

07.05.23 «Родина» – «Уфа» – 2:1;

10.11.22 «Уфа» – «Родина» – 0:1.

Прогноз на матч «Уфа» – «Родина»

Ожидаем примерно равной игры с более высокими шансами у хозяев. «Родина» еще не выигрывала в этом сезоне и вряд ли победит в отчетном туре. Прогноз – счет 1:0 с коэффициентом 6.90.