«Уфа» – «Родина»: прогноз и ставки на матч 16 августа 2025 с коэффициентом 6.90

15 августа 2025 20:55
Уфа - Родина
16 авг. 2025, суббота 12:30 | Россия. PARI Первая лига, 5 тур
6.90
Победа «Уфы»
В субботу, 16 августа, в 5-м туре российской Первой лиги сыграют «Уфа» и «Родина». Матч пройдет в Уфе, начало – в 12:30 (мск).

«Уфа»

Команда Омари Тетрадзе располагается на 11-й позиции в Первой лиге, набрав 4 очка. «Уфа» добыла 1 победу, 1 раз сыграла вничью и потерпела 2 поражения, разница мячей – 2:3.

Последние результаты «Уфы» в Первой лиге:

  • 10.08.25 «Ротор» – «Уфа» – 1:0;
  • 02.08.25 «Уфа» – «Шинник» – 1:0;
  • 27.07.25 «Факел» – «Уфа» – 1:0.

«Родина»

«Родина» набрала 2 очка и занимает 14-е место в таблице. Подопечные Барсега Киракосяна 2 раза сыграли вничью и потерпели 2 поражения, разница мячей – 4:7.

Предыдущие результаты «Родины» в Первой лиге:

  • 09.08.25 «Родина» – «Арсенал» – 1:1;
  • 02.08.25 «Урал» – «Родина» – 2:1;
  • 27.07.25 «Родина» – «Спартак» Кострома– 1:3.

Очные встречи в Первой лиге

  • 20.04.25 «Родина» – «Уфа» – 2:0;
  • 15.09.24 «Уфа» – «Родина» – 2:0;
  • 07.05.23 «Родина» – «Уфа» – 2:1;
  • 10.11.22 «Уфа» – «Родина» – 0:1.

Прогноз на матч «Уфа» – «Родина»

Ожидаем примерно равной игры с более высокими шансами у хозяев. «Родина» еще не выигрывала в этом сезоне и вряд ли победит в отчетном туре. Прогноз – счет 1:0 с коэффициентом 6.90.

6.90
Победа «Уфы»
Автор: Гроховский Сергей
Россия. PARI Первая лига Родина Уфа
