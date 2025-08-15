15 августа 2025 20:55
Уфа - Родина
16 авг. 2025, суббота 12:30 | Россия. PARI Первая лига, 5 турПерейти в онлайн матча
В субботу, 16 августа, в 5-м туре российской Первой лиги сыграют «Уфа» и «Родина». Матч пройдет в Уфе, начало – в 12:30 (мск).
«Уфа»
Команда Омари Тетрадзе располагается на 11-й позиции в Первой лиге, набрав 4 очка. «Уфа» добыла 1 победу, 1 раз сыграла вничью и потерпела 2 поражения, разница мячей – 2:3.
Последние результаты «Уфы» в Первой лиге:
- 10.08.25 «Ротор» – «Уфа» – 1:0;
- 02.08.25 «Уфа» – «Шинник» – 1:0;
- 27.07.25 «Факел» – «Уфа» – 1:0.
«Родина»
«Родина» набрала 2 очка и занимает 14-е место в таблице. Подопечные Барсега Киракосяна 2 раза сыграли вничью и потерпели 2 поражения, разница мячей – 4:7.
Предыдущие результаты «Родины» в Первой лиге:
- 09.08.25 «Родина» – «Арсенал» – 1:1;
- 02.08.25 «Урал» – «Родина» – 2:1;
- 27.07.25 «Родина» – «Спартак» Кострома– 1:3.
Очные встречи в Первой лиге
- 20.04.25 «Родина» – «Уфа» – 2:0;
- 15.09.24 «Уфа» – «Родина» – 2:0;
- 07.05.23 «Родина» – «Уфа» – 2:1;
- 10.11.22 «Уфа» – «Родина» – 0:1.
Прогноз на матч «Уфа» – «Родина»
Ожидаем примерно равной игры с более высокими шансами у хозяев. «Родина» еще не выигрывала в этом сезоне и вряд ли победит в отчетном туре. Прогноз – счет 1:0 с коэффициентом 6.90.
