Матч третьего тура украинской Премьер-лиги между «Эпицентром» и киевским «Динамо» представляет собой противостояние команд с противоположной динамикой. Пока «Эпицентр» откровенно проваливает старт сезона, киевляне уверенно идут в числе лидеров, даже несмотря на параллельные выступления в квалификации Лиги чемпионов.

«Эпицентр»

Дебютный сезон команды в Премьер-лиге складывается крайне тяжело. Команда проиграла два стартовых тура с минимальным счeтом (0:1 от «Шахтeра» и «ЛНЗ»), а также была разгромлена в товарищеском матче с «Колосом» (0:5). Главная проблема – игра в обороне: 12 пропущенных мячей за 5 последних матчей, в среднем 2.40 за игру.

В атаке дела обстоят ненамного лучше: 3 гола в 5 играх, и только в одной встрече удалось забить больше одного мяча. «Эпицентр» пытается играть первым номером, но не выдерживает давления соперников более высокого уровня, что особенно заметно при переходах в оборону.

«Динамо Киев»

Подопечные Александра Шовковского начали сезон на двух фронтах. В Премьер-лиге – 2 уверенные победы: 1:0 над «Вересом» и разгром «Руха» (5:1). В Лиге чемпионов дела менее удачны – поражения от кипрского «Пафоса» (0:1 и 0:2), однако внутренняя арена остаeтся зоной уверенности.

«Динамо» не проигрывает в 15 матчах подряд в УПЛ, при этом забивает в каждом из последних 4 матчей. Команда демонстрирует атакующую мощь (9 голов в 5 матчах, средняя результативность – 1.80) и остаeтся организованной в обороне (всего 4 пропущенных за тот же период). Несмотря на еврокубковую усталость, уровень соперника позволяет прогнозировать доминирование «бело-синих».

Факты о командах

«Эпицентр»

3 поражения подряд

В среднем: 0.60 забито, 2.40 пропущено за 5 матчей

Пропускает в 7 матчах подряд

Ни одного гола в двух турах УПЛ

«Динамо Киев»

Не проигрывает в 15 матчах Премьер-лиги

В среднем: 1.80 забито, 0.80 пропущено за 5 матчей

Забивает в 4 матчах УПЛ подряд

Разгром «Руха» (5:1) в прошлом туре

Прогноз на матч

«Эпицентр» – явный аутсайдер этой встречи. Команда пока не адаптировалась к уровню УПЛ и продолжает допускать грубые ошибки как в защите, так и в организации атаки. На фоне этого «Динамо» выглядит уверенным фаворитом, способным решить исход ещe в первом тайме. Уровень исполнителей, поставленная структура и мотивация после неудачи в еврокубках должны обеспечить киевлянам уверенную победу.

Скорее всего, «Динамо» быстро откроет счeт и контролирует темп игры до финального свистка. Единственная интрига – насколько крупным окажется итоговый счeт.

Рекомендованные ставки