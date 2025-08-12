13 августа 2025 года в 18:30 состоится матч второго тура групповой стадии нового розыгрыша Кубка России. В Москве «Локомотив» будет принимать гостей из Калининграда – «Балтику» Андрея Талалаева.

«Локомотив»

Локомотив, ведомый Михаилом Галактионовым, стартовал в РПЛ с невероятной энергией, одержав победы во всех четырех матчах. «Железнодорожники» возглавляют таблицу и остаются единственной командой, которая идет без потерь. В Кубке «Локо» уже успел проиграть ЦСКА.

Последние три игры:

Локомотив – Спартак 4:2

Пари НН – Локомотив 2:3

ЦСКА – Локомотив 2:1

«Балтика»

«Балтика» под руководством Андрея Талалаева демонстрирует уверенную игру в РПЛ, не проиграв ни одного из четырех матчей. В Кубке команда из Калининграда уступила «Акрону».

Последние три игры:

Крылья Советов – Балтика 1:1

Балтика – Оренбург 3:2

Акрон – Балтика 2:1

Очные встречи:

Локомотив – Балтика 4:1

Балтика – Локомотив 1:3

Локомотив – Балтика 1:1

Прогноз на матч «Локомотив» – «Балтика»

«Балтика» крайне редко (один раз в сезоне) сохраняет свои ворота в неприкосновенности, чем может и должен воспользоваться «Локо». В то же время и подопечные Талалаева явно получат шансы проявить себя по части атаки.

Прогноз: обе забьют, коэффициент – 1.62. Прогноз на точный счет 2:1.