«Локомотив» - «Балтика»: прогноз и ставки на матч 13 августа 2025 с коэффициентом 1.62

12 августа 2025 13:43
Локомотив - Балтика
13 авг. 2025, среда 18:30 | Россия. Кубок, группа D, 2 тур
Перейти в онлайн матча
13 августа 2025 года в 18:30 состоится матч второго тура групповой стадии нового розыгрыша Кубка России. В Москве «Локомотив» будет принимать гостей из Калининграда – «Балтику» Андрея Талалаева.

«Локомотив»

Локомотив, ведомый Михаилом Галактионовым, стартовал в РПЛ с невероятной энергией, одержав победы во всех четырех матчах. «Железнодорожники» возглавляют таблицу и остаются единственной командой, которая идет без потерь. В Кубке «Локо» уже успел проиграть ЦСКА.

Последние три игры:

  • Локомотив – Спартак 4:2
  • Пари НН – Локомотив 2:3
  • ЦСКА – Локомотив 2:1

«Балтика»

«Балтика» под руководством Андрея Талалаева демонстрирует уверенную игру в РПЛ, не проиграв ни одного из четырех матчей. В Кубке команда из Калининграда уступила «Акрону».

Последние три игры:

  • Крылья Советов – Балтика 1:1
  • Балтика – Оренбург 3:2
  • Акрон – Балтика 2:1

Очные встречи:

  • Локомотив – Балтика 4:1
  • Балтика – Локомотив 1:3
  • Локомотив – Балтика 1:1

Прогноз на матч «Локомотив» – «Балтика»

«Балтика» крайне редко (один раз в сезоне) сохраняет свои ворота в неприкосновенности, чем может и должен воспользоваться «Локо». В то же время и подопечные Талалаева явно получат шансы проявить себя по части атаки.

Прогноз: обе забьют, коэффициент – 1.62. Прогноз на точный счет 2:1.

Автор: Воронцов Егор
Россия. Кубок Балтика Локомотив
