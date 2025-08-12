13 августа 2025 года в 18:30 состоится матч второго тура групповой стадии нового розыгрыша Кубка России. В Москве «Локомотив» будет принимать гостей из Калининграда – «Балтику» Андрея Талалаева.
«Локомотив»
Локомотив, ведомый Михаилом Галактионовым, стартовал в РПЛ с невероятной энергией, одержав победы во всех четырех матчах. «Железнодорожники» возглавляют таблицу и остаются единственной командой, которая идет без потерь. В Кубке «Локо» уже успел проиграть ЦСКА.
Последние три игры:
- Локомотив – Спартак 4:2
- Пари НН – Локомотив 2:3
- ЦСКА – Локомотив 2:1
«Балтика»
«Балтика» под руководством Андрея Талалаева демонстрирует уверенную игру в РПЛ, не проиграв ни одного из четырех матчей. В Кубке команда из Калининграда уступила «Акрону».
Последние три игры:
- Крылья Советов – Балтика 1:1
- Балтика – Оренбург 3:2
- Акрон – Балтика 2:1
Очные встречи:
- Локомотив – Балтика 4:1
- Балтика – Локомотив 1:3
- Локомотив – Балтика 1:1
Прогноз на матч «Локомотив» – «Балтика»
«Балтика» крайне редко (один раз в сезоне) сохраняет свои ворота в неприкосновенности, чем может и должен воспользоваться «Локо». В то же время и подопечные Талалаева явно получат шансы проявить себя по части атаки.
Прогноз: обе забьют, коэффициент – 1.62. Прогноз на точный счет 2:1.