Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Спартак - Зенит Матчи РПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Динамо» - «Краснодар»: прогноз и ставки на матч 13 августа 2025 с коэффициентом 1.66

12 августа 2025 13:17
Динамо - Краснодар
13 авг. 2025, среда 20:45 | Россия. Кубок, группа B, 2 тур
Перейти в онлайн матча
1.66
тотал больше 2,5 голов
Сделать ставку

13 августа 2025 года в 20:45 состоится матч второго тура групповой стадии нового розыгрыша Кубка России. В Москве местное «Динамо» будет принимать «Краснодар».

«Динамо»

В первом туре Кубка России «бело-голубые» вырвали победу у Сочи (3:2), проявив характер, но обнажив проблемы в обороне. В РПЛ дела у новой команды Валерия Карпина идут не лучшим образом – 5 очков в 4 турах. При этом единственное поражение приходится как раз на матч с «Краснодаром».

Последние три игры:

  • Сочи – Динамо Москва 1:1
  • Краснодар – Динамо Москва 1:0
  • Динамо Москва – Сочи 3:2

«Краснодар»

В первом туре «быки» неожиданно уступили на своем поле «Крыльям Советов» и теперь настроены набрать очки в Москве. В чемпионате «Краснодар» подправил свое положение и занимает вторую строчку в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Локомотива» лишь на 3 зачетных балла.

Последние три игры:

  • Оренбург – Краснодар 0:1
  • Краснодар – Динамо Москва 1:0
  • Краснодар – Крылья Советов 1:2

Очные встречи:

Совсем команды «зарубились» в РПЛ. «Краснодар» дожал оппонента благодаря роскошному голу в исполнении Джона Кордобы в концовке матча (1:0).

Прогноз на матч «Динамо» – «Краснодар»

Считаем, что в этот раз соперники порадуют более серьезной результативностью, нежели двумя неделями ранее в очном поединке в рамках РПЛ.

Прогноз: тотал больше 2,5 голов, кеф – 1.66. Прогноз на точный счет 1:1, 1:2.

1.66
тотал больше 2,5 голов
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Рассказов Михаил
Россия. Кубок Краснодар Динамо
Другие прогнозы
16.08.2025
15:30
1.83
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Колос - Карпаты
Победа «Карпат» с форой 0
16.08.2025
16:00
1.72
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Кайрат - Елимай
Победа «Кайрат»
16.08.2025
16:00
2.15
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Кызыл-Жар - Женис
Победа «Жениса»
16.08.2025
17:00
1.55
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Тоттенхэм - Бернли
Победа «Тоттенхэма» с форой 1
16.08.2025
17:00
2.20
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 5 тур
Ленинградец - Машук-КМВ
Победа «Машука-КМВ»
16.08.2025
17:00
2.00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 5 тур
Текстильщик - Динамо-2
Победа «Текстильщика»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 