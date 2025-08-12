13 августа 2025 года в 20:45 состоится матч второго тура групповой стадии нового розыгрыша Кубка России. В Москве местное «Динамо» будет принимать «Краснодар».

«Динамо»

В первом туре Кубка России «бело-голубые» вырвали победу у Сочи (3:2), проявив характер, но обнажив проблемы в обороне. В РПЛ дела у новой команды Валерия Карпина идут не лучшим образом – 5 очков в 4 турах. При этом единственное поражение приходится как раз на матч с «Краснодаром».

Последние три игры:

Сочи – Динамо Москва 1:1

Краснодар – Динамо Москва 1:0

Динамо Москва – Сочи 3:2

«Краснодар»

В первом туре «быки» неожиданно уступили на своем поле «Крыльям Советов» и теперь настроены набрать очки в Москве. В чемпионате «Краснодар» подправил свое положение и занимает вторую строчку в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Локомотива» лишь на 3 зачетных балла.

Последние три игры:

Оренбург – Краснодар 0:1

Краснодар – Динамо Москва 1:0

Краснодар – Крылья Советов 1:2

Очные встречи:

Совсем команды «зарубились» в РПЛ. «Краснодар» дожал оппонента благодаря роскошному голу в исполнении Джона Кордобы в концовке матча (1:0).

Прогноз на матч «Динамо» – «Краснодар»

Считаем, что в этот раз соперники порадуют более серьезной результативностью, нежели двумя неделями ранее в очном поединке в рамках РПЛ.

Прогноз: тотал больше 2,5 голов, кеф – 1.66. Прогноз на точный счет 1:1, 1:2.