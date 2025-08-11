Введите ваш ник на сайте
«Пафос» – «Динамо Киев»: прогноз и ставки на матч 12 августа с коэффициентом 1.72

11 августа 2025 8:05
Пафос - Динамо К
12 авг. 2025, вторник 20:00 | Лига чемпионов, 3 раунд
Перейти в онлайн матча
1.72
Победа «Динамо Киев»
Сделать ставку

Ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов пройдeт на «Alphamega Stadium» и обещает быть напряжeнным. В первой встрече «Пафос» сенсационно выиграл в Киеве со счeтом 1:0, чем значительно повысил свои шансы на выход в следующий этап. «Динамо» же предстоит проявить максимум активности в атаке, чтобы отыграть минимальное отставание.

«Пафос»

Кипрский клуб сейчас на подъeме – 7 матчей без поражений во всех турнирах. В Лиге чемпионов команда не проигрывает 3 встречи подряд и обязательно забивает в каждом матче. За последние 5 игр «Пафос» отличился 7 раз (в среднем 1,4 гола за игру) и пропустил только 4 мяча. При этом коллектив демонстрирует сбалансированный футбол: плотная оборона, быстрые переходы в атаку и умение реализовывать немногочисленные моменты. Дома «Пафос» может позволить себе играть от соперника, делая упор на надeжность.

«Динамо Киев»

Украинский гранд идeт с впечатляющими цифрами – в последних 5 матчах команда забила 12 мячей (в среднем 2,4 за игру) и пропустила всего 2 (0,4 за матч). Перед поражением от «Пафоса» «Динамо» выдало серию уверенных побед в Лиге чемпионов и Премьер-лиге. В гостях клуб также чувствует себя уверенно – 3 победы подряд в ЛЧ на выезде. Главный вопрос – хватит ли «Динамо» остроты в атаке против плотной обороны соперника, который будет играть на удержание результата.

Факты о командах

«Пафос»

  • Не проигрывает в 7 последних матчах
  • Забивает в 7 матчах подряд
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 0,8 гола

«Динамо Киев»

  • Побеждает в 3 последних гостевых матчах Лиги чемпионов
  • Пропускает в среднем 0,4 гола за игру в последних 5 встречах
  • Забивает в среднем 2,4 гола за игру

Личные встречи
100% (2)
0% (0)
0% (0)
3
Забитых мячей
0
1.5
В среднем за матч
0
2:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  2:0
Лига чемпионов, 3 раунд
Пафос
2 : 0
12.08.2025
Динамо К
Лига чемпионов, 3 раунд
Динамо К
0 : 1
05.08.2025
Пафос

Прогноз на матч

Сценарий встречи во многом будет зависеть от стартового натиска «Динамо». Украинцы будут вынуждены играть первым номером, тогда как «Пафос» сосредоточится на обороне и быстрых контратаках. С учeтом высокой результативности киевлян и стабильности киприотов в атаке, вероятность того, что голы будут с обеих сторон, весьма высока. Однако опыт и класс «Динамо» могут сыграть решающую роль в концовке матча. Оптимальным выбором выглядит ставка на победу гостей с обменом голами.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Динамо Киев» – коэффициент 1.72
  • Обе забьют – коэффициент 1.90

1.72
Победа «Динамо Киев»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Гроховский Сергей
Лига чемпионов Динамо К Пафос
