Ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов пройдeт на «Alphamega Stadium» и обещает быть напряжeнным. В первой встрече «Пафос» сенсационно выиграл в Киеве со счeтом 1:0, чем значительно повысил свои шансы на выход в следующий этап. «Динамо» же предстоит проявить максимум активности в атаке, чтобы отыграть минимальное отставание.

«Пафос»

Кипрский клуб сейчас на подъeме – 7 матчей без поражений во всех турнирах. В Лиге чемпионов команда не проигрывает 3 встречи подряд и обязательно забивает в каждом матче. За последние 5 игр «Пафос» отличился 7 раз (в среднем 1,4 гола за игру) и пропустил только 4 мяча. При этом коллектив демонстрирует сбалансированный футбол: плотная оборона, быстрые переходы в атаку и умение реализовывать немногочисленные моменты. Дома «Пафос» может позволить себе играть от соперника, делая упор на надeжность.

«Динамо Киев»

Украинский гранд идeт с впечатляющими цифрами – в последних 5 матчах команда забила 12 мячей (в среднем 2,4 за игру) и пропустила всего 2 (0,4 за матч). Перед поражением от «Пафоса» «Динамо» выдало серию уверенных побед в Лиге чемпионов и Премьер-лиге. В гостях клуб также чувствует себя уверенно – 3 победы подряд в ЛЧ на выезде. Главный вопрос – хватит ли «Динамо» остроты в атаке против плотной обороны соперника, который будет играть на удержание результата.

Факты о командах

«Пафос»

Не проигрывает в 7 последних матчах

Забивает в 7 матчах подряд

В последних 5 играх пропускает в среднем 0,8 гола

«Динамо Киев»

Побеждает в 3 последних гостевых матчах Лиги чемпионов

Пропускает в среднем 0,4 гола за игру в последних 5 встречах

Забивает в среднем 2,4 гола за игру

Прогноз на матч

Сценарий встречи во многом будет зависеть от стартового натиска «Динамо». Украинцы будут вынуждены играть первым номером, тогда как «Пафос» сосредоточится на обороне и быстрых контратаках. С учeтом высокой результативности киевлян и стабильности киприотов в атаке, вероятность того, что голы будут с обеих сторон, весьма высока. Однако опыт и класс «Динамо» могут сыграть решающую роль в концовке матча. Оптимальным выбором выглядит ставка на победу гостей с обменом голами.

Рекомендованные ставки