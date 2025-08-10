10 августа 2025 8:51
Полесье - Колос
10 авг. 2025, воскресенье 15:30 | Украина. Премьер-лига, 2 турПерейти в онлайн матча
В воскресенье, 10 августа, во 2-м туре украинской Премьер-лиги сыграют «Полесье» и «Колос». Матч пройдет в Житомире, начало – в 15:30 (мск).
«Полесье»
Команда Руслана Ротаня располагается на 2-й позиции в чемпионате, набрав 3 очка. «Полесье» стартовало в новом сезоне с победы над «Карпатами» – 2:0.
Последние результаты «Полесья»:
- 07.08.25 «Полесье» – «Пакш» Венгрия – 3:0 Лига конференций;
- 03.08.25 «Карпаты» – «Полесье» – 0:2 Премьер-лига;
- 31.07.25 «Санта-Колома» Андорра – «Полесье» – 1:4 Лига конференций.
«Колос»
«Колос» набрал 3 очка и занимает 3-е место в таблице. Подопечные Руслана Костышина на старте сезона дома обыграли «Кривбасс» – 2:1.
Предыдущие результаты «Колоса»:
- 01.08.25 «Колос» – «Кривбасс» – 2:1 Премьер-лига;
- 26.07.25 «Колос» – ЮКСА – 1:0 тов.матч;
- 26.07.25 «Колос» – «Эпицентр» – 5:0 тов. матч.
Очные встречи в Премьер-лиге
- 27.04.25 «Колос» – «Полесье» – 1:1;
- 25.10.24 «Полесье» – «Колос» – 1:1;
- 14.04.24 «Полесье» – «Колос» – 1:0;
- 01.10.23 «Колос» – «Полесье» – 0:0.
Прогноз на матч «Полесье» – «Колос»
После важной игры в ЛК «Полесье» наверняка сыграет в эконом-режиме. Прогноз – ничья 1:1 с коэффициентом 6.50.
