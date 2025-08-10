В воскресенье, 10 августа, во 2-м туре украинской Премьер-лиги сыграют «Полесье» и «Колос». Матч пройдет в Житомире, начало – в 15:30 (мск).

«Полесье»

Команда Руслана Ротаня располагается на 2-й позиции в чемпионате, набрав 3 очка. «Полесье» стартовало в новом сезоне с победы над «Карпатами» – 2:0.

Последние результаты «Полесья»:

07.08.25 «Полесье» – «Пакш» Венгрия – 3:0 Лига конференций;

03.08.25 «Карпаты» – «Полесье» – 0:2 Премьер-лига;

31.07.25 «Санта-Колома» Андорра – «Полесье» – 1:4 Лига конференций.

«Колос»

«Колос» набрал 3 очка и занимает 3-е место в таблице. Подопечные Руслана Костышина на старте сезона дома обыграли «Кривбасс» – 2:1.

Предыдущие результаты «Колоса»:

01.08.25 «Колос» – «Кривбасс» – 2:1 Премьер-лига;

26.07.25 «Колос» – ЮКСА – 1:0 тов.матч;

26.07.25 «Колос» – «Эпицентр» – 5:0 тов. матч.

Очные встречи в Премьер-лиге

27.04.25 «Колос» – «Полесье» – 1:1;

25.10.24 «Полесье» – «Колос» – 1:1;

14.04.24 «Полесье» – «Колос» – 1:0;

01.10.23 «Колос» – «Полесье» – 0:0.

Прогноз на матч «Полесье» – «Колос»

После важной игры в ЛК «Полесье» наверняка сыграет в эконом-режиме. Прогноз – ничья 1:1 с коэффициентом 6.50.