В воскресенье, 10 августа, в 4-м туре российской Первой лиги сыграют «Ротор» и «Уфа». Игра состоится в Волгограде, начало – в 18:30 (мск).

«Ротор»

Команда Дениса Бояринцева располагается на 9-й позиции, набрав 4 очка. «Ротор» добыл 1 победу, 1 раз сыграл вничью и потерпел 1 поражение, разница мячей – 2:2.

Последние результаты «Ротора» в Первой лиге:

04.08.25 «Ротор» – «Енисей» – 0:0;

26.07.25 «Челябинск» – «Ротор» – 1:0;

19.07.25 «Волга» – «Ротор» – 1:2.

«Уфа»

«Уфа» набрала 4 очка и занимает 10-е место. Подопечные Омари Тетрадзе добыли 1 победу, 1 раз сыграли вничью и потерпели 1 поражение, разница мячей – 2:2.

Предыдущие результаты «Хартс» в Премьер-лиге:

02.08.25 «Уфа» – «Шинник» – 1:0;

27.07.25 «Факел» – «Уфа» – 1:0;

19.07.25 «Уфа» – СКА Хабаровск – 1:1.

Очные встречи

24.05.25 «Ротор» – «Уфа» – 0:2 Первая лига;

27.10.24 «Уфа» – «Ротор» – 2:0 Первая лига;

08.06.24 «Уфа» – «Ротор» – 0:0 Вторая лига;

03.03.24 «Ротор» – «Уфа» – 0:1 Вторая лига;

23.09.23 «Уфа» – «Ротор» – 3:0 Вторая лига.

Прогноз на матч «Ротор» – «Уфа»

Команды демонстрируют идентичные результаты на старте сезона. Наш прогноз – ничья 1:1 с коэффициентом 6.50.