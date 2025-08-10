Введите ваш ник на сайте
«Ротор» – «Уфа»: прогноз и ставки на матч 10 августа 2025 с коэффициентом 6.50

10 августа 2025 8:36
Ротор - Уфа
10 авг. 2025, воскресенье 18:30 | Россия. PARI Первая лига, 4 тур
Перейти в онлайн матча
В воскресенье, 10 августа, в 4-м туре российской Первой лиги сыграют «Ротор» и «Уфа». Игра состоится в Волгограде, начало – в 18:30 (мск).

«Ротор»

Команда Дениса Бояринцева располагается на 9-й позиции, набрав 4 очка. «Ротор» добыл 1 победу, 1 раз сыграл вничью и потерпел 1 поражение, разница мячей – 2:2.

Последние результаты «Ротора» в Первой лиге:

  • 04.08.25 «Ротор» – «Енисей» – 0:0;
  • 26.07.25 «Челябинск» – «Ротор» – 1:0;
  • 19.07.25 «Волга» – «Ротор» – 1:2.

«Уфа»

«Уфа» набрала 4 очка и занимает 10-е место. Подопечные Омари Тетрадзе добыли 1 победу, 1 раз сыграли вничью и потерпели 1 поражение, разница мячей – 2:2.

Предыдущие результаты «Хартс» в Премьер-лиге:

  • 02.08.25 «Уфа» – «Шинник» – 1:0;
  • 27.07.25 «Факел» – «Уфа» – 1:0;
  • 19.07.25 «Уфа» – СКА Хабаровск – 1:1.

Очные встречи

  • 24.05.25 «Ротор» – «Уфа» – 0:2 Первая лига;
  • 27.10.24 «Уфа» – «Ротор» – 2:0 Первая лига;
  • 08.06.24 «Уфа» – «Ротор» – 0:0 Вторая лига;
  • 03.03.24 «Ротор» – «Уфа» – 0:1 Вторая лига;
  • 23.09.23 «Уфа» – «Ротор» – 3:0 Вторая лига.

Прогноз на матч «Ротор» – «Уфа»

Команды демонстрируют идентичные результаты на старте сезона. Наш прогноз – ничья 1:1 с коэффициентом 6.50.

Автор: Воронцов Егор
Россия. PARI Первая лига Уфа Ротор
