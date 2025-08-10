В воскресенье, 10 августа, в 4-м туре российской Первой лиги сыграют «Шинник» и «Нефтехимик». Матч пройдет в Ярославле, начало – в 14:00 (мск).

«Шинник»

Команда Артема Булойчика занимает 17-ю строчку в таблице, набрав 1 очко. «Шинник» 1 раз сыграл вничью и потерпел 2 поражения, разница мячей – 1:3.

Последние результаты «Шинника»:

02.08.25 «Уфа» – «Шинник» – 1:0;

25.07.25 «Арсенал» – «Шинник» – 1:1;

19.07.25 «Шинник» – «Урал» – 0:1.

«Нефтехимик»

«Нефтехимик» набрал 3 очка и занимает 11-е место. Подопечные Кирилла Новикова 3 раза сыграли вничью, разница мячей – 1:1.

Предыдущие результаты «Нефтехимика»:

03.08.25 «Спартак» Кострома – «Нефтехимик» – 1:1;

27.07.25 «Нефтехимик» – «Торпедо» Москва – 0:0;

20.07.25 «Нефтехимик» – «Сокол» – 0:0.

Очные встречи в Первой лиге

29.03.25 «Шинник» – «Нефтехимик» – 1:1;

12.10.24 «Нефтехимик» – «Шинник» – 1:0;

24.04.24 «Нефтехимик» – «Шинник» – 1:2;

03.09.23 «Шинник» – «Нефтехимик» – 1:0;

26.03.23 «Шинник» – «Нефтехимик» – 3:0.

Прогноз на матч «Шинник» – «Нефтехимик»

Команды не радуют болельщиков результативностью – каждая забила по 1 голу в 3 турах. Наш прогноз – счет 0:1 с коэффициентом 6.50.