«Шинник» – «Нефтехимик»: прогноз и ставки на матч 10 августа 2025 с коэффициентом 6.50

10 августа 2025 8:27
Шинник - Нефтехимик
10 авг. 2025, воскресенье 14:00 | Россия. PARI Первая лига, 4 тур
6.50
Победа «Нефтехимика»
В воскресенье, 10 августа, в 4-м туре российской Первой лиги сыграют «Шинник» и «Нефтехимик». Матч пройдет в Ярославле, начало – в 14:00 (мск).

«Шинник»

Команда Артема Булойчика занимает 17-ю строчку в таблице, набрав 1 очко. «Шинник» 1 раз сыграл вничью и потерпел 2 поражения, разница мячей – 1:3.

Последние результаты «Шинника»:

  • 02.08.25 «Уфа» – «Шинник» – 1:0;
  • 25.07.25 «Арсенал» – «Шинник» – 1:1;
  • 19.07.25 «Шинник» – «Урал» – 0:1.

«Нефтехимик»

«Нефтехимик» набрал 3 очка и занимает 11-е место. Подопечные Кирилла Новикова 3 раза сыграли вничью, разница мячей – 1:1.

Предыдущие результаты «Нефтехимика»:

  • 03.08.25 «Спартак» Кострома – «Нефтехимик» – 1:1;
  • 27.07.25 «Нефтехимик» – «Торпедо» Москва – 0:0;
  • 20.07.25 «Нефтехимик» – «Сокол» – 0:0.

Очные встречи в Первой лиге

  • 29.03.25 «Шинник» – «Нефтехимик» – 1:1;
  • 12.10.24 «Нефтехимик» – «Шинник» – 1:0;
  • 24.04.24 «Нефтехимик» – «Шинник» – 1:2;
  • 03.09.23 «Шинник» – «Нефтехимик» – 1:0;
  • 26.03.23 «Шинник» – «Нефтехимик» – 3:0.

Прогноз на матч «Шинник» – «Нефтехимик»

Команды не радуют болельщиков результативностью – каждая забила по 1 голу в 3 турах. Наш прогноз – счет 0:1 с коэффициентом 6.50.

6.50
Победа «Нефтехимика»
Автор: Бестужев Павел
Россия. PARI Первая лига Нефтехимик Шинник
