10 августа 2025 8:27
Шинник - Нефтехимик
10 авг. 2025, воскресенье 14:00 | Россия. PARI Первая лига, 4 турПерейти в онлайн матча
В воскресенье, 10 августа, в 4-м туре российской Первой лиги сыграют «Шинник» и «Нефтехимик». Матч пройдет в Ярославле, начало – в 14:00 (мск).
«Шинник»
Команда Артема Булойчика занимает 17-ю строчку в таблице, набрав 1 очко. «Шинник» 1 раз сыграл вничью и потерпел 2 поражения, разница мячей – 1:3.
Последние результаты «Шинника»:
- 02.08.25 «Уфа» – «Шинник» – 1:0;
- 25.07.25 «Арсенал» – «Шинник» – 1:1;
- 19.07.25 «Шинник» – «Урал» – 0:1.
«Нефтехимик»
«Нефтехимик» набрал 3 очка и занимает 11-е место. Подопечные Кирилла Новикова 3 раза сыграли вничью, разница мячей – 1:1.
Предыдущие результаты «Нефтехимика»:
- 03.08.25 «Спартак» Кострома – «Нефтехимик» – 1:1;
- 27.07.25 «Нефтехимик» – «Торпедо» Москва – 0:0;
- 20.07.25 «Нефтехимик» – «Сокол» – 0:0.
Очные встречи в Первой лиге
- 29.03.25 «Шинник» – «Нефтехимик» – 1:1;
- 12.10.24 «Нефтехимик» – «Шинник» – 1:0;
- 24.04.24 «Нефтехимик» – «Шинник» – 1:2;
- 03.09.23 «Шинник» – «Нефтехимик» – 1:0;
- 26.03.23 «Шинник» – «Нефтехимик» – 3:0.
Прогноз на матч «Шинник» – «Нефтехимик»
Команды не радуют болельщиков результативностью – каждая забила по 1 голу в 3 турах. Наш прогноз – счет 0:1 с коэффициентом 6.50.
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб