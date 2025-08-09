10 августа на городском стадионе Дзержинска состоится матч 17 тура Высшей лиги Беларуси, в котором «Арсенал» примет лидера чемпионата – «МЛ Витебск». Хозяева идут в середине таблицы, а гости уверенно удерживают первую строчку, демонстрируя лучшую защиту и стабильную игру в атаке.

«Арсенал Дзержинск»

После 16 туров команда набрала 19 очков и занимает 10-е место. Лидером атаки остаeтся Александр Французов, забивший 5 мячей в 15 играх. «Арсенал» не проигрывает в 5 из 7 последних матчей, но проблемы в обороне очевидны – 10 пропущенных мячей за 5 последних встреч (в среднем 2,00 за игру). Результативность в атаке низкая – лишь 0,60 гола за матч за тот же период. Несмотря на отдельные победы в Кубке, в чемпионате команда действует нестабильно и часто уступает лидерам.

«МЛ Витебск»

Лидер первенства с 42 очками и лучшей разницей мячей (+21). Команда Никиты Баранка (3 гола) выиграла 5 последних матчей чемпионата, а в трeх последних турах неизменно забивает. Ключевая сила «МЛ Витебска» – оборона: всего 1 пропущенный гол в 5 последних встречах и 6 сухих матчей подряд в лиге. При этом атака остаeтся стабильной – 9 голов в последних 5 играх. Команда уверенно контролирует темп, эффективно реализует стандарты и почти не допускает ошибок у своих ворот.

Факты о командах

«Арсенал Дзержинск»

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей лиги

0,60 забитого и 2,00 пропущенного за матч (последние 5 игр)

3 гола за 5 последних встреч

Пропускает в каждом из последних 5 матчей

«МЛ Витебск»

Победы в 5 последних матчах

0,20 пропущенного и 1,80 забитого гола за матч (последние 5 игр)

6 сухих матчей подряд в лиге

Не пропускает в 7 из 9 последних игр

Прогноз на матч

«МЛ Витебск» – очевидный фаворит встречи, обладающий лучшей обороной лиги и стабильной атакой. «Арсенал» в последних турах демонстрирует борьбу, но слишком часто допускает ошибки в обороне, что при встрече с лидером может привести к раннему пропущенному мячу. Ожидается, что гости возьмут инициативу с первых минут, будут много контролировать мяч и создавать давление через фланги. Учитывая надeжность защиты «МЛ Витебска» и слабую результативность «Арсенала», ставка на победу гостей с низовым тоталом выглядит оптимальной.

