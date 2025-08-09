Введите ваш ник на сайте
«Арсенал» – «МЛ Витебск»: прогноз и ставки на матч 10 августа 2025 с коэффициентом 1.65

09 августа 2025 10:29
Арсенал - МЛ Витебск
10 авг. 2025, воскресенье 18:30 | Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Перейти в онлайн матча
10 августа на городском стадионе Дзержинска состоится матч 17 тура Высшей лиги Беларуси, в котором «Арсенал» примет лидера чемпионата – «МЛ Витебск». Хозяева идут в середине таблицы, а гости уверенно удерживают первую строчку, демонстрируя лучшую защиту и стабильную игру в атаке.

«Арсенал Дзержинск»

После 16 туров команда набрала 19 очков и занимает 10-е место. Лидером атаки остаeтся Александр Французов, забивший 5 мячей в 15 играх. «Арсенал» не проигрывает в 5 из 7 последних матчей, но проблемы в обороне очевидны – 10 пропущенных мячей за 5 последних встреч (в среднем 2,00 за игру). Результативность в атаке низкая – лишь 0,60 гола за матч за тот же период. Несмотря на отдельные победы в Кубке, в чемпионате команда действует нестабильно и часто уступает лидерам.

«МЛ Витебск»

Лидер первенства с 42 очками и лучшей разницей мячей (+21). Команда Никиты Баранка (3 гола) выиграла 5 последних матчей чемпионата, а в трeх последних турах неизменно забивает. Ключевая сила «МЛ Витебска» – оборона: всего 1 пропущенный гол в 5 последних встречах и 6 сухих матчей подряд в лиге. При этом атака остаeтся стабильной – 9 голов в последних 5 играх. Команда уверенно контролирует темп, эффективно реализует стандарты и почти не допускает ошибок у своих ворот.

Факты о командах

«Арсенал Дзержинск»

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей лиги
  • 0,60 забитого и 2,00 пропущенного за матч (последние 5 игр)
  • 3 гола за 5 последних встреч
  • Пропускает в каждом из последних 5 матчей

«МЛ Витебск»

  • Победы в 5 последних матчах
  • 0,20 пропущенного и 1,80 забитого гола за матч (последние 5 игр)
  • 6 сухих матчей подряд в лиге
  • Не пропускает в 7 из 9 последних игр

Личные встречи
25% (1)
25% (1)
50% (2)
6
Забитых мячей
11
1.5
В среднем за матч
2.75
3:2
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  3:2
Самая крупная ничья:  2:2
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Арсенал
0 : 4
10.08.2025
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 2 тур
МЛ Витебск
2 : 2
29.03.2025
Арсенал
Белоруссия. Высшая лига, Финал
МЛ Витебск
3 : 1
20.11.2022
Арсенал
Белоруссия. Высшая лига, Финал
Арсенал
3 : 2
16.11.2022
МЛ Витебск

Прогноз на матч

«МЛ Витебск» – очевидный фаворит встречи, обладающий лучшей обороной лиги и стабильной атакой. «Арсенал» в последних турах демонстрирует борьбу, но слишком часто допускает ошибки в обороне, что при встрече с лидером может привести к раннему пропущенному мячу. Ожидается, что гости возьмут инициативу с первых минут, будут много контролировать мяч и создавать давление через фланги. Учитывая надeжность защиты «МЛ Витебска» и слабую результативность «Арсенала», ставка на победу гостей с низовым тоталом выглядит оптимальной.

Рекомендованные ставки

  • Победа «МЛ Витебска» – коэффициент 1.65
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75

Автор: Рассказов Михаил
Беларусь. Высшая лига МЛ Витебск Арсенал
Рекомендуем
