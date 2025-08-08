Введите ваш ник на сайте
«ЛНЗ» – «Эпицентр»: прогноз и ставки на матч 9 августа 2025 с коэффициентом 1.65

08 августа 2025 10:56
ЛНЗ - Эпицентр
09 авг. 2025, суббота 15:30 | Украина. Премьер-лига, 2 тур
9 августа на Центральном стадионе в Черкассах ЛНЗ примет новичка Премьер-лиги «Эпицентр» во втором туре чемпионата. Обе команды стартовали с поражений и постараются взять первые три очка в сезоне, однако их текущая форма и статистика намекают на преимущество хозяев.

«ЛНЗ»

Команда стабильно демонстрирует организованную игру и редко уступает: в 15 последних матчах ЛНЗ потерпел всего два поражения. Старт сезона начался с нулевой ничьей против крепкой «Зари» (0:0), а это хороший показатель надeжности обороны. В последних 5 играх команда забила 7 мячей (в среднем 1,40 за игру) и пропустила всего 4 (0,80 в среднем). ЛНЗ уверенно действует при стандартах и использует ширину поля для создания моментов. Ещe одно преимущество – стабильная результативность: клуб забивает в 6 из 8 последних матчей.

«Эпицентр»

Дебют в Премьер-лиге оказался непростым: домашнее поражение от «Шахтeра» (0:1) выглядело прогнозируемо, но проблемой остаeтся общая нестабильность. В последних 5 матчах команда забила всего 3 мяча (0,60 в среднем) и пропустила 13 (2,60 в среднем). Особенно уязвима оборона при позиционных атаках и розыгрыше угловых. «Эпицентр» проигрывает борьбу в центре поля и часто позволяет сопернику контролировать темп игры. Серия из 6 матчей с пропущенными мячами показывает, что защита нуждается в перестройке.

Факты о командах

«ЛНЗ»

  • Не проигрывает в 13 из 15 последних матчей
  • В среднем: 1,40 забито и 0,80 пропущено за 5 игр
  • Забивает в 6 из 8 последних встреч
  • 7 ничьих подряд в Премьер-лиге

«Эпицентр»

  • Пропускает в 6 матчах подряд
  • В среднем: 0,60 забито и 2,60 пропущено за 5 игр
  • 13 пропущенных мячей за 5 встреч
  • Лишь 1 гол в последних трeх официальных матчах

Личные встречи
100% (1)
0% (0)
0% (0)
1
Забитых мячей
0
1
В среднем за матч
0
1:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  1:0
Украина. Премьер-лига, 2 тур
ЛНЗ
1 : 0
09.08.2025
Эпицентр

Прогноз на матч

С учeтом текущей формы и статистики, ЛНЗ имеет серьeзное преимущество. Хозяева надeжны в обороне и стабильны в атаке, тогда как «Эпицентр» допускает много ошибок в защите и редко угрожает воротам соперников. Вероятнее всего, ЛНЗ будет контролировать матч и создаст достаточно моментов для уверенной победы. Оптимальным выбором выглядит ставка на победу хозяев с низовым тоталом, так как «Эпицентр» вряд ли сумеет навязать результативную игру.

Рекомендованные ставки

  • Победа ЛНЗ – коэффициент 1.65
  • Индивидуальный тотал ЛНЗ больше 1.5 – коэффициент 1.95

Автор: Рассказов Михаил
Украина. Премьер-лига Эпицентр ЛНЗ
