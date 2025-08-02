3 августа в Кирове пройдeт матч 3-го тура Второй лиги А, в котором местное «Динамо» примет «Аланию». Обе команды стартовали в сезоне не безошибочно, но уже успели показать свои сильные и слабые стороны. «Динамо Киров» активно ищет победный путь после двух ничьих подряд, а «Алания» – пытается найти стабильность после вылета из Первой лиги. Поединок обещает быть открытым и боевым, особенно учитывая домашний настрой кировчан и атакующий подход гостей.

«Динамо Киров»

Кировчане начали сезон с двух ничьих: 0:0 на выезде с «Волгарeм» и результативного 2:2 с «Динамо-2» в Москве. В целом, команда продолжает серию без поражений – не проигрывает в 9 из 11 последних официальных матчей. За последние 5 встреч «Динамо» забило 8 мячей (в среднем 1.60 за игру) и пропустило 7 (1.40 за матч). При этом забивают регулярно – 12 из 14 последних игр не обошлись без голов со стороны кировчан. Однако в обороне команда уязвима – пропускает в 5 из 7 последних матчей, и это может стать ключевым фактором в матче с соперником, который не боится играть первым номером.

«Алания»

Владикавказцы после провального прошлого сезона в Первой лиге начали адаптацию к новому уровню. В первом туре уступили «Ленинградцу» 0:2, а затем обыграли «Волгарь» дома (2:0). В 5 последних матчах (включая игры Первой лиги и товарищеские) «Алания» забила 4 мяча (0.80 за игру) и пропустила 6 (1.20 в среднем). Команда нестабильна: может хорошо выглядеть в одном матче и провалиться в следующем. При этом защита даeт сбои – «Алания» пропускает в 5 из 7 последних матчей, а нападение пока не показывает высокой продуктивности. Основной акцент делается на борьбу в центре поля и быстрые фланги, но на выезде команда играет менее уверенно.

Факты о командах

«Динамо Киров»

2 очка после двух туров

Не проигрывает в 9 из 11 последних матчей

В среднем: 1.60 забито, 1.40 пропущено (последние 5 матчей)

Забивает в 12 из 14 последних игр

Пропускает в 5 из 7 последних матчей

«Алания»

Победа 2:0 над «Волгарeм» во 2-м туре

В среднем: 0.80 забито, 1.20 пропущено (последние 5 матчей)

Пропускает в 5 из 7 последних игр

3 очка после двух туров

Личные встречи 0% (0) 0% (0) 100% (1) 1 Забитых мячей 2 1 В среднем за матч 2 Крупнейшая победа 2:1 Самый результативный матч: 1:2 Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 3 тур Динамо Киров 1 : 2 Алания

Прогноз на матч

На старте сезона «Динамо Киров» демонстрирует уверенную игру, особенно в атаке. Команда забивает почти в каждом матче, играет на эмоциях и активно использует стандартные положения. «Алания» же, несмотря на победу в последнем туре, остаeтся нестабильной и уязвимой в защите. При этом ни одна из команд не выглядит явным фаворитом, что делает исход максимально открытым. С учeтом формы и тенденций в игре обеих сторон, логичной выглядит ставка на обмен голами.

Рекомендованные ставки: