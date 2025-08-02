Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Спартак - Зенит Матчи РПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Динамо Киров» – «Алания»: прогноз и ставки на матч 3 августа 2025 с коэффициентом 2.00

02 августа 2025 9:46
Динамо Киров - Алания
03 авг. 2025, воскресенье 14:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 3 тур
Перейти в онлайн матча
2.00
Обе команды забьют
Сделать ставку

3 августа в Кирове пройдeт матч 3-го тура Второй лиги А, в котором местное «Динамо» примет «Аланию». Обе команды стартовали в сезоне не безошибочно, но уже успели показать свои сильные и слабые стороны. «Динамо Киров» активно ищет победный путь после двух ничьих подряд, а «Алания» – пытается найти стабильность после вылета из Первой лиги. Поединок обещает быть открытым и боевым, особенно учитывая домашний настрой кировчан и атакующий подход гостей.

«Динамо Киров»

Кировчане начали сезон с двух ничьих: 0:0 на выезде с «Волгарeм» и результативного 2:2 с «Динамо-2» в Москве. В целом, команда продолжает серию без поражений – не проигрывает в 9 из 11 последних официальных матчей. За последние 5 встреч «Динамо» забило 8 мячей (в среднем 1.60 за игру) и пропустило 7 (1.40 за матч). При этом забивают регулярно – 12 из 14 последних игр не обошлись без голов со стороны кировчан. Однако в обороне команда уязвима – пропускает в 5 из 7 последних матчей, и это может стать ключевым фактором в матче с соперником, который не боится играть первым номером.

«Алания»

Владикавказцы после провального прошлого сезона в Первой лиге начали адаптацию к новому уровню. В первом туре уступили «Ленинградцу» 0:2, а затем обыграли «Волгарь» дома (2:0). В 5 последних матчах (включая игры Первой лиги и товарищеские) «Алания» забила 4 мяча (0.80 за игру) и пропустила 6 (1.20 в среднем). Команда нестабильна: может хорошо выглядеть в одном матче и провалиться в следующем. При этом защита даeт сбои – «Алания» пропускает в 5 из 7 последних матчей, а нападение пока не показывает высокой продуктивности. Основной акцент делается на борьбу в центре поля и быстрые фланги, но на выезде команда играет менее уверенно.

Факты о командах

«Динамо Киров»

  • 2 очка после двух туров
  • Не проигрывает в 9 из 11 последних матчей
  • В среднем: 1.60 забито, 1.40 пропущено (последние 5 матчей)
  • Забивает в 12 из 14 последних игр
  • Пропускает в 5 из 7 последних матчей

«Алания»

  • Победа 2:0 над «Волгарeм» во 2-м туре
  • В среднем: 0.80 забито, 1.20 пропущено (последние 5 матчей)
  • Пропускает в 5 из 7 последних игр
  • 3 очка после двух туров

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (1)
1
Забитых мячей
2
1
В среднем за матч
2
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  1:2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 3 тур
Динамо Киров
1 : 2
03.08.2025
Алания

Прогноз на матч

На старте сезона «Динамо Киров» демонстрирует уверенную игру, особенно в атаке. Команда забивает почти в каждом матче, играет на эмоциях и активно использует стандартные положения. «Алания» же, несмотря на победу в последнем туре, остаeтся нестабильной и уязвимой в защите. При этом ни одна из команд не выглядит явным фаворитом, что делает исход максимально открытым. С учeтом формы и тенденций в игре обеих сторон, логичной выглядит ставка на обмен голами.

Рекомендованные ставки:

  • Обе команды забьют – коэффициент 2.00
  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 2.10

2.00
Обе команды забьют
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Миронов Николай
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень Алания Динамо Киров
Другие прогнозы
16.08.2025
15:30
1.83
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Колос - Карпаты
Победа «Карпат» с форой 0
16.08.2025
16:00
1.72
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Кайрат - Елимай
Победа «Кайрат»
16.08.2025
16:00
2.15
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Кызыл-Жар - Женис
Победа «Жениса»
16.08.2025
17:00
1.55
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Тоттенхэм - Бернли
Победа «Тоттенхэма» с форой 1
16.08.2025
17:00
2.20
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 5 тур
Ленинградец - Машук-КМВ
Победа «Машука-КМВ»
16.08.2025
17:00
2.00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 5 тур
Текстильщик - Динамо-2
Победа «Текстильщика»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 