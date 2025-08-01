Введите ваш ник на сайте
«Окжетпес» – «Елимай»: прогноз и ставки на матч 2 августа 2025 с коэффициентом 1.85

01 августа 2025 9:37
Окжетпес - Елимай
02 авг. 2025, суббота 15:00 | Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
Победа «Окжетпеса»
Сделать ставку

2 августа на стадионе «Окжетпес» состоится матч 19-го тура Премьер-лиги Казахстана между двумя командами, находящимися в верхней части таблицы. И «Окжетпес», и «Елимай» набрали по 28 очков после 18 туров и ведут борьбу за зону еврокубков. Игра обещает быть равной и результативной: обе команды находятся в хорошей форме и регулярно забивают.

«Окжетпес»

Команда проводит ровный сезон и демонстрирует надежность в обороне: всего 4 пропущенных мяча в последних 5 матчах (0.80 в среднем за игру). В предыдущем туре «Окжетпес» сыграл вничью 0:0 с «Женисом», а до этого обыграл «Улытау» (1:0) и «Кайсар» (4:2). Даурен Жумат остаeтся лидером атаки, забив 8 мячей в 18 играх. Команда умеет адаптироваться к сопернику: играет строго от обороны, но при этом находит возможности для взятия ворот. На своeм поле «Окжетпес» особенно опасен, а баланс между линиями позволяет команде стабильно набирать очки.

«Елимай»

Команда из Семея демонстрирует атакующий стиль игры, но испытывает сложности в обороне. За последние 5 матчей «Елимай» забил 9 голов (в среднем 1.80 за игру) и пропустил 7. В предыдущем туре команда уверенно разгромила «Жетысу» со счeтом 3:0, но до этого проиграла «Женису» и сыграла вничью с «Улытау». Меме Фессу (7 голов в 19 матчах) – основной голеадор коллектива. «Елимай» стабильно забивает (в 7 матчах подряд), но и почти всегда даeт сопернику шансы. На выезде команда проигрывает редко – всего два поражения в 9 последних гостевых матчах – и охотно идeт в открытый футбол.

Факты о командах

«Окжетпес»

  • В среднем: 1.20 забито, 0.80 пропущено (последние 5 матчей)
  • 2 победы в последних 3 матчах
  • Всего 4 пропущенных мяча за 5 туров
  • Жумат – 8 голов в 18 играх

«Елимай»

  • В среднем: 1.80 забито, 1.40 пропущено (последние 5 матчей)
  • Забивает в 7 матчах подряд
  • 7 побед в 9 последних выездных играх
  • Фессу – 7 голов в 19 матчах

Личные встречи
50% (1)
50% (1)
0% (0)
3
Забитых мячей
1
1.5
В среднем за матч
0.5
2:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  0:2
Самая крупная ничья:  1:1
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Окжетпес
1 : 1
02.08.2025
Елимай
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
Елимай
0 : 2
04.05.2025
Окжетпес

Прогноз на матч

Обе команды находятся в равной турнирной позиции, но при этом демонстрируют разные стили игры: «Окжетпес» делает ставку на организованность и надeжность, а «Елимай» – на напор и атакующий футбол. Сильная сторона гостей – стабильная результативность, но уязвимость в защите делает их уязвимыми на фоне команд с сильной структурой. «Окжетпес» на своeм поле выглядит предпочтительнее за счeт баланса и компактности, а индивидуальный класс Жумата может стать решающим фактором.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Окжетпеса» – коэффициент 1.85
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.72

1.85
Победа «Окжетпеса»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Миронов Николай
Казахстан. Премьер-лига Елимай Окжетпес
Рекомендуем
