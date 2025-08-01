Матч 16-го тура Высшей лиги Беларуси между «Нафтаном» и «Минском» пройдет на стадионе «Атлант». Обе команды показали неплохие результаты в последних матчах, но испытывают проблемы в обороне, что делает игру интересной для прогнозирования в контексте результативности. «Нафтан» борется за выживание, а «Минск» пока удерживает место в середине таблицы.

«Нафтан»

Команда из Новополоцка занимает 13-е место с 14 очками и борется за сохранение прописки в лиге. После минимальной победы над «Арсеналом Дзержинск» (1:0) и упорной кубковой перестрелки с БАТЭ (3:4) «Нафтан» показывает, что способен забивать, но и регулярно пропускает. За последние 5 матчей команда забила 8 и пропустила 8 мячей – в среднем по 1.6 в обе стороны. В домашнем чемпионате ситуация сложнее: команда не выигрывает 5 игр подряд на своeм поле, что снижает уверенность в собственных силах при родных трибунах.

«Минск»

Минчане после 15 туров идут восьмыми и имеют комфортные 21 очко. Последние матчи подопечные Михаила Мартиновича проводят результативно: победа над БАТЭ (2:0) в чемпионате и забитые голы в каждой из последних шести встреч говорят о хорошей форме в атаке. Правда, оборона также даeт сбои: 9 пропущенных за 5 игр. Лучший бомбардир – Илья Свириденко с 3 голами. Команда показывает отличную выездную серию против «Нафтана» и стабильно забивает как в лиге, так и в кубке.

Факты о командах

«Нафтан»

Не побеждает дома в 5 последних матчах

Забивает в 4 последних матчах

Пропускает в 9 из 11 последних матчей

В среднем забивает и пропускает по 1.60 гола за игру за 5 последних матчей

«Минск»

Забивает в 6 матчах подряд в чемпионате

Пропускает в 3 последних матчах

В среднем забивает 1.80 гола за игру за 5 последних встреч

Забивает в 8 из 10 последних матчей

Прогноз на матч

Исходя из текущей формы, статистики и оборонительных проблем обеих команд, на первый план выходит ставка на результативный матч. «Нафтан» дома нестабилен, но регулярно забивает. «Минск» в хорошей атакующей форме, но и оборона не безупречна. Вероятен обмен голами. Учитывая также устойчивую результативность «Минска» и уязвимость «Нафтана» в защите, гостевая команда выглядит предпочтительнее, но надeжнее выбрать вариант с голами обеих.

Рекомендованные ставки: