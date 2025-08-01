Введите ваш ник на сайте
«Нафтан» – «Минск»: прогноз и ставки на матч 2 августа 2025 с коэффициентом 1.85

01 августа 2025 9:37
Нафтан - Минск
02 авг. 2025, суббота 16:00 | Беларусь. Высшая лига, 16 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
Обе команды забьют
Сделать ставку

Матч 16-го тура Высшей лиги Беларуси между «Нафтаном» и «Минском» пройдет на стадионе «Атлант». Обе команды показали неплохие результаты в последних матчах, но испытывают проблемы в обороне, что делает игру интересной для прогнозирования в контексте результативности. «Нафтан» борется за выживание, а «Минск» пока удерживает место в середине таблицы.

«Нафтан»

Команда из Новополоцка занимает 13-е место с 14 очками и борется за сохранение прописки в лиге. После минимальной победы над «Арсеналом Дзержинск» (1:0) и упорной кубковой перестрелки с БАТЭ (3:4) «Нафтан» показывает, что способен забивать, но и регулярно пропускает. За последние 5 матчей команда забила 8 и пропустила 8 мячей – в среднем по 1.6 в обе стороны. В домашнем чемпионате ситуация сложнее: команда не выигрывает 5 игр подряд на своeм поле, что снижает уверенность в собственных силах при родных трибунах.

«Минск»

Минчане после 15 туров идут восьмыми и имеют комфортные 21 очко. Последние матчи подопечные Михаила Мартиновича проводят результативно: победа над БАТЭ (2:0) в чемпионате и забитые голы в каждой из последних шести встреч говорят о хорошей форме в атаке. Правда, оборона также даeт сбои: 9 пропущенных за 5 игр. Лучший бомбардир – Илья Свириденко с 3 голами. Команда показывает отличную выездную серию против «Нафтана» и стабильно забивает как в лиге, так и в кубке.

Факты о командах

«Нафтан»

  • Не побеждает дома в 5 последних матчах
  • Забивает в 4 последних матчах
  • Пропускает в 9 из 11 последних матчей
  • В среднем забивает и пропускает по 1.60 гола за игру за 5 последних матчей

«Минск»

  • Забивает в 6 матчах подряд в чемпионате
  • Пропускает в 3 последних матчах
  • В среднем забивает 1.80 гола за игру за 5 последних встреч
  • Забивает в 8 из 10 последних матчей

Личные встречи
21% (6)
28% (8)
52% (15)
20
Забитых мячей
45
0.69
В среднем за матч
1.55
3:1
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  4:0
Самая крупная ничья:  2:2
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
Нафтан
0 : 3
02.08.2025
Минск
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Минск
1 : 2
13.03.2025
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Нафтан
0 : 2
31.08.2024
Минск
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
Минск
1 : 1
20.04.2024
Нафтан
Белоруссия. Высшая лига, 19 тур
Минск
1 : 0
25.08.2023
Нафтан
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Нафтан
0 : 0
14.04.2023
Минск
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Минск
2 : 2
15.10.2017
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
Нафтан
0 : 1
27.05.2017
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
4 : 0
05.11.2016
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 13 тур
Нафтан
1 : 1
19.06.2016
Минск
Беларусь. Высшая лига, 14 тур
Нафтан
0 : 1
11.07.2015
Минск
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Минск
0 : 0
11.04.2015
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
Нафтан
0 : 4
06.07.2014
Минск
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
Минск
0 : 1
27.04.2014
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Нафтан
2 : 1
27.10.2013
Минск
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Минск
4 : 0
14.09.2013
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Минск
1 : 2
12.08.2013
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 9 тур
Нафтан
1 : 1
18.05.2013
Минск
Беларусь. Высшая лига, 33 тур
Нафтан
1 : 2
25.11.2012
Минск
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Минск
1 : 0
01.07.2012
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Нафтан
1 : 3
20.04.2012
Минск
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
Нафтан
1 : 3
11.09.2011
Минск
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Нафтан
0 : 0
20.08.2011
Минск
Беларусь. Высшая лига, 11 тур
Минск
1 : 3
21.05.2011
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 33 тур
Минск
2 : 0
21.11.2010
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Минск
3 : 1
01.08.2010
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 9 тур
Нафтан
0 : 0
11.05.2010
Минск
Чемпионат Белоруссии, 19 тур
Нафтан
1 : 0
19.09.2009
Минск
Чемпионат Белоруссии, 6 тур
Минск
2 : 0
06.05.2009
Нафтан
Показать все

Прогноз на матч

Исходя из текущей формы, статистики и оборонительных проблем обеих команд, на первый план выходит ставка на результативный матч. «Нафтан» дома нестабилен, но регулярно забивает. «Минск» в хорошей атакующей форме, но и оборона не безупречна. Вероятен обмен голами. Учитывая также устойчивую результативность «Минска» и уязвимость «Нафтана» в защите, гостевая команда выглядит предпочтительнее, но надeжнее выбрать вариант с голами обеих.

Рекомендованные ставки:

  • Обе команды забьют – коэффициент 1.85
  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 2.00

1.85
Обе команды забьют
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Воронцов Егор
Беларусь. Высшая лига Минск Нафтан
Рекомендуем
18+
  • Читайте нас: 