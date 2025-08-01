Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Спартак - Зенит Матчи РПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Уфа» – «Шинник»: прогноз и ставки на матч 2 августа 2025 с коэффициентом 6.00

01 августа 2025 8:11
Уфа - Шинник
02 авг. 2025, суббота 16:00 | Россия. PARI Первая лига, 3 тур
Перейти в онлайн матча
6.00
Ничья со счетом 1:1
Сделать ставку

В субботу, 2 августа, в 3-м туре российской Первой лиги сыграют «Уфа» и «Шинник». Игра состоится в Уфе, начало – в 16:00 (мск).

«Уфа»

Предыдущий сезон в Первой лиге уфимцы завершили на 15-й позиции. В новом первенстве команда Омари Тетрадзе находится на 15-й позиции, набрав 1 очко. «Уфа» 1 раз сыграла вничью и потерпела 1 поражение, разница мячей – 1:2.

Последние результаты «Уфы»:

  • 27.07.25 «Факел» – «Уфа» – 1:0 Первая лига;
  • 19.07.25 «Уфа» – СКА Хабаровск – 1:1 Первая лига;
  • 06.07.25 «Уфа»«Машук-КМВ» – 2:2 Товарищеская игра.

«Шинник»

Сезон 2024/25 ярославская команда закончила на 14-м месте. В новом сезоне «Шинник» набрал 1 очко и занимает 14-е место в таблице. Подопечные Артема Булойчика 1 раз сыграли вничью и потерпели 1 поражение, разница мячей – 1:2.

Предыдущие результаты «Шинника» в Первой лиге:

Очные встречи

  • 27.04.25 «Уфа» – «Шинник» – 1:0 Первая лига;
  • 15.10.24 «Уфа» – «Шинник» – 0:1 Кубок России;
  • 07.09.24 «Шинник» – «Уфа» – 2:0 Первая лига;
  • 19.03.23 «Уфа» – «Шинник» – 1:2 Первая лига;
  • 27.08.22 «Шинник» – «Уфа» – 3:0 Первая лига.

Прогноз на матч «Уфа» – «Шинник»

«Шинник» в последние годы имеет преимущество в противостояниях с «Уфой». Соперники неудачно стартовали в новом сезоне и в очном матче имеют шансы поправить статистику. Впрочем, обоюдная мотивация едва ли позволит кому-то добиться победы. Прогноз – ничья 1:1 с коэффициентом 6.00.

6.00
Ничья со счетом 1:1
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Воронцов Егор
Россия. PARI Первая лига Шинник Уфа
Другие прогнозы
16.08.2025
14:30
2.05
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Астон Вилла - Ньюкасл
Победа «Астон Виллы»
16.08.2025
15:30
1.83
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Колос - Карпаты
Победа «Карпат» с форой 0
16.08.2025
16:00
1.72
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Кайрат - Елимай
Победа «Кайрат»
16.08.2025
16:00
2.15
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Кызыл-Жар - Женис
Победа «Жениса»
16.08.2025
17:00
1.61
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Сандерленд - Вест Хэм
победа «Вест Хэма» с форой 0
16.08.2025
17:00
1.72
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 5 тур
Алания - Тюмень
Победа «Алании»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 