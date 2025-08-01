В субботу, 2 августа, в 3-м туре российской Первой лиги сыграют «Уфа» и «Шинник». Игра состоится в Уфе, начало – в 16:00 (мск).

«Уфа»

Предыдущий сезон в Первой лиге уфимцы завершили на 15-й позиции. В новом первенстве команда Омари Тетрадзе находится на 15-й позиции, набрав 1 очко. «Уфа» 1 раз сыграла вничью и потерпела 1 поражение, разница мячей – 1:2.

Последние результаты «Уфы»:

27.07.25 «Факел» – «Уфа» – 1:0 Первая лига;

19.07.25 «Уфа» – СКА Хабаровск – 1:1 Первая лига;

06.07.25 «Уфа» – «Машук-КМВ» – 2:2 Товарищеская игра.

Сезон 2024/25 ярославская команда закончила на 14-м месте. В новом сезоне «Шинник» набрал 1 очко и занимает 14-е место в таблице. Подопечные Артема Булойчика 1 раз сыграли вничью и потерпели 1 поражение, разница мячей – 1:2.

Предыдущие результаты «Шинника» в Первой лиге:

Очные встречи

27.04.25 «Уфа» – «Шинник» – 1:0 Первая лига;

15.10.24 «Уфа» – «Шинник» – 0:1 Кубок России;

07.09.24 «Шинник» – «Уфа» – 2:0 Первая лига;

19.03.23 «Уфа» – «Шинник» – 1:2 Первая лига;

27.08.22 «Шинник» – «Уфа» – 3:0 Первая лига.

Прогноз на матч «Уфа» – «Шинник»

«Шинник» в последние годы имеет преимущество в противостояниях с «Уфой». Соперники неудачно стартовали в новом сезоне и в очном матче имеют шансы поправить статистику. Впрочем, обоюдная мотивация едва ли позволит кому-то добиться победы. Прогноз – ничья 1:1 с коэффициентом 6.00.