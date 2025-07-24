25 июля в рамках 16 тура чемпионата Бразилии «Жувентуде» сыграет дома против «Сан-Паулу» на стадионе «Алфредо Жакони». Обе команды борются за очки в нижней части таблицы: хозяева находятся в зоне вылета, а гости не выигрывают в гостях уже 7 матчей подряд. Встреча может стать поворотной для обоих клубов, и каждая команда будет стараться использовать слабости соперника.

«Жувентуде»

Команда возвращается домой после сокрушительного поражения от «Крузейро» (0:4), что стало третьей неудачей за последние четыре игры. Слабая атака – главная проблема «Жувентуде»: в пяти последних матчах лишь 3 гола, а в среднем – всего 0.60 гола за игру. Пропускают туканцы стабильно: в 11 из 13 последних матчей команда не смогла сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Победа над «Спорт Ресифи» (2:0) была, скорее, исключением, нежели тенденцией. Команда Энмерсона Батальи нуждается в перезагрузке, но даже на домашнем стадионе не показывает уверенной игры – защита регулярно допускает провалы, а креатив в атаке иссякает.

«Сан-Паулу»

Гостевая форма «Сан-Паулу» вызывает серьeзные вопросы. Команда проиграла 4 из последних 5 выездных встреч, и в целом не может победить в гостях уже на протяжении 7 матчей. Однако последняя победа над «Коринтианс» (2:0) вселяет оптимизм: атакующая связка работает, команда забивает в среднем 1.20 гола за игру, а Андре Силва продолжает уверенно вести линию нападения.

Оборона, тем не менее, остаeтся уязвимой – 1.80 пропущенных мяча за матч в среднем, и 10 пропущенных в 12 последних играх. «Сан-Паулу» регулярно допускает ошибки, но в атаке смотрится динамично и способен взламывать оборону даже в сложных матчах.

Факты о командах:

«Жувентуде»

Пропускает в 11 из 13 последних матчей

3 забитых мяча в 5 последних играх

В среднем: 0.60 забито, 1.60 пропущено за матч

Победа только в 1 из 5 последних матчей

«Сан-Паулу»

Не выигрывает в 7 выездных матчах подряд

Пропускает в 10 из 12 последних матчей

В среднем: 1.20 забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)

6 голов за последние 5 матчей

Прогноз на матч «Жувентуде» – «Сан-Паулу»

На фоне домашних проблем «Жувентуде» и нестабильности «Сан-Паулу» в гостях, наиболее вероятным сценарием кажется осторожная игра с упором на контроль и минимальные риски. Обе команды испытывают трудности в защите, но у гостей больше потенциала в атаке. «Сан-Паулу» редко уходит без забитого гола и, несмотря на слабые выезды, выглядит более сбалансированной и острее на последней трети поля.

Прогноз: минимальное преимущество будет на стороне гостей, которые могут воспользоваться рассыпчатой обороной соперника.

Рекомендованные ставки: