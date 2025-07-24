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«Жувентуде» – «Сан-Паулу»: прогноз и ставки на матч 25 июля 2025 с коэффициентом 2.04

24 июля 2025 10:39
Жувентуде - Сан-Паулу
25 июл. 2025, пятница 01:00 | Бразилия. Серия А, 16 тур
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2.04
Победа «Сан-Паулу» с форой (0)
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25 июля в рамках 16 тура чемпионата Бразилии «Жувентуде» сыграет дома против «Сан-Паулу» на стадионе «Алфредо Жакони». Обе команды борются за очки в нижней части таблицы: хозяева находятся в зоне вылета, а гости не выигрывают в гостях уже 7 матчей подряд. Встреча может стать поворотной для обоих клубов, и каждая команда будет стараться использовать слабости соперника.

«Жувентуде»

Команда возвращается домой после сокрушительного поражения от «Крузейро» (0:4), что стало третьей неудачей за последние четыре игры. Слабая атака – главная проблема «Жувентуде»: в пяти последних матчах лишь 3 гола, а в среднем – всего 0.60 гола за игру. Пропускают туканцы стабильно: в 11 из 13 последних матчей команда не смогла сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Победа над «Спорт Ресифи» (2:0) была, скорее, исключением, нежели тенденцией. Команда Энмерсона Батальи нуждается в перезагрузке, но даже на домашнем стадионе не показывает уверенной игры – защита регулярно допускает провалы, а креатив в атаке иссякает.

«Сан-Паулу»

Гостевая форма «Сан-Паулу» вызывает серьeзные вопросы. Команда проиграла 4 из последних 5 выездных встреч, и в целом не может победить в гостях уже на протяжении 7 матчей. Однако последняя победа над «Коринтианс» (2:0) вселяет оптимизм: атакующая связка работает, команда забивает в среднем 1.20 гола за игру, а Андре Силва продолжает уверенно вести линию нападения.

Оборона, тем не менее, остаeтся уязвимой – 1.80 пропущенных мяча за матч в среднем, и 10 пропущенных в 12 последних играх. «Сан-Паулу» регулярно допускает ошибки, но в атаке смотрится динамично и способен взламывать оборону даже в сложных матчах.

Факты о командах:

«Жувентуде»

  • Пропускает в 11 из 13 последних матчей
  • 3 забитых мяча в 5 последних играх
  • В среднем: 0.60 забито, 1.60 пропущено за матч
  • Победа только в 1 из 5 последних матчей

«Сан-Паулу»

  • Не выигрывает в 7 выездных матчах подряд
  • Пропускает в 10 из 12 последних матчей
  • В среднем: 1.20 забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)
  • 6 голов за последние 5 матчей

Личные встречи
14% (1)
43% (3)
43% (3)
5
Забитых мячей
8
0.71
В среднем за матч
1.14
2:1
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  3:1
Самая крупная ничья:  1:1
Бразилия. Серия А, 16 тур
Жувентуде
0 : 1
25.07.2025
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
1 : 2
05.12.2024
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 18 тур
Жувентуде
0 : 0
22.07.2024
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 33 тур
Жувентуде
1 : 2
23.10.2022
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 14 тур
Сан-Паулу
0 : 0
27.06.2022
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
3 : 1
07.12.2021
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 18 тур
Жувентуде
1 : 1
29.08.2021
Сан-Паулу
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Прогноз на матч «Жувентуде» – «Сан-Паулу»

На фоне домашних проблем «Жувентуде» и нестабильности «Сан-Паулу» в гостях, наиболее вероятным сценарием кажется осторожная игра с упором на контроль и минимальные риски. Обе команды испытывают трудности в защите, но у гостей больше потенциала в атаке. «Сан-Паулу» редко уходит без забитого гола и, несмотря на слабые выезды, выглядит более сбалансированной и острее на последней трети поля.

Прогноз: минимальное преимущество будет на стороне гостей, которые могут воспользоваться рассыпчатой обороной соперника.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Сан-Паулу» с форой (0) – коэффициент 2.04
  • Индивидуальный тотал «Сан-Паулу» больше 1 – коэффициент 1.87
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.72
  • Обе забьют – Нет – коэффициент 1.80

2.04
Победа «Сан-Паулу» с форой (0)
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Автор: Мещеряков Денис
Бразилия. Серия А Сан-Паулу Жувентуде
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