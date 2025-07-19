20 июля на стадионе «Орталык Жетысу» в Талдыкоргане состоится матч 17-го тура казахстанской Премьер-лиги, в котором встретятся «Жетысу» и «Ордабасы». Ожидается, что это будет интересное противостояние, учитывая текущую форму обеих команд и их амбиции в чемпионате.

«Жетысу»

«Жетысу» в текущем сезоне испытывает трудности, занимая 10-е место в турнирной таблице с 13 очками. В последних 5 играх команда забила 6 голов (в среднем 1.20 за игру), но пропустила 10 голов (в среднем 2.00 за игру). Это свидетельствует о том, что команда имеет проблемы как в атаке, так и в обороне. В последнем матче «Жетысу» проиграл «Женису» 1:3, что продлило их серию без побед в последних играх.

На своем стадионе команда продолжает бороться, но стабильности им не хватает, чтобы конкурировать с более сильными соперниками. Проблемы с обороной остаются главной слабостью «Жетысу», что делает их уязвимыми для атакующих команд.

«Ордабасы»

«Ордабасы» находится в хорошей форме, занимая 7-е место с 23 очками после 15 туров. В последних 5 играх команда забила 5 голов (в среднем 1.00 за игру) и пропустила 6 голов (в среднем 1.20 за игру). Несмотря на то, что «Ордабасы» не демонстрирует особую результативность в последних матчах, они продолжают быть стабильными и не проигрывают в 6 из последних 8 матчей.

В последнем поединке «Ордабасы» победил «Астану» 1:0, что подтверждает их уверенность в обороне и способность извлекать максимум из своих атак. Команда будет стремиться продолжить свою серию без поражений в гостях и взять важные очки в борьбе за верхние позиции.

Факты о командах

«Жетысу»

В последних 5 играх забил 6 голов (1.20 за игру)

Пропустил 10 голов в последних 5 играх (2.00 за игру)

Не выигрывает в 3 последних матчах

Забивает в 8 из 10 последних матчей

Пропускает в 9 последних матчах

«Ордабасы»

В последних 5 играх забил 5 голов (1.00 за игру)

Пропустил 6 голов в последних 5 играх (1.20 за игру)

Не проигрывает в 6 из последних 8 матчей

Забивает в 4 последних матчах

Пропускает в 4 из 5 последних матчей

Прогноз на матч «Жетысу» – «Ордабасы»

«Ордабасы» подходит к этому матчу в роли фаворита, благодаря своей стабильной игре и хорошим результатам в последних матчах. Несмотря на небольшие проблемы в атаке, команда демонстрирует надежную защиту, что дает им преимущества в матчах против команд, страдающих от проблем в обороне, как «Жетысу». «Жетысу», несмотря на свою атакующую активность, продолжает сталкиваться с проблемами в защите, что ставит их в невыгодное положение.

«Ордабасы» имеет более высокие шансы на победу в этом поединке, и они будут доминировать в атаке. Ожидается, что «Жетысу» сможет забить, но маловероятно, что они смогут остановить более сильного соперника в обороне.

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