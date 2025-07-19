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«Жетысу» – «Ордабасы»: прогноз и ставки на матч 20 июля 2025 с коэффициентом 1.85

19 июля 2025 10:44
Жетысу - Ордабасы
20 июл. 2025, воскресенье 18:00 | Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
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1.85
Победа «Ордабасы» – коэффициент 1.85
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20 июля на стадионе «Орталык Жетысу» в Талдыкоргане состоится матч 17-го тура казахстанской Премьер-лиги, в котором встретятся «Жетысу» и «Ордабасы». Ожидается, что это будет интересное противостояние, учитывая текущую форму обеих команд и их амбиции в чемпионате.

«Жетысу»

«Жетысу» в текущем сезоне испытывает трудности, занимая 10-е место в турнирной таблице с 13 очками. В последних 5 играх команда забила 6 голов (в среднем 1.20 за игру), но пропустила 10 голов (в среднем 2.00 за игру). Это свидетельствует о том, что команда имеет проблемы как в атаке, так и в обороне. В последнем матче «Жетысу» проиграл «Женису» 1:3, что продлило их серию без побед в последних играх.

На своем стадионе команда продолжает бороться, но стабильности им не хватает, чтобы конкурировать с более сильными соперниками. Проблемы с обороной остаются главной слабостью «Жетысу», что делает их уязвимыми для атакующих команд.

«Ордабасы»

«Ордабасы» находится в хорошей форме, занимая 7-е место с 23 очками после 15 туров. В последних 5 играх команда забила 5 голов (в среднем 1.00 за игру) и пропустила 6 голов (в среднем 1.20 за игру). Несмотря на то, что «Ордабасы» не демонстрирует особую результативность в последних матчах, они продолжают быть стабильными и не проигрывают в 6 из последних 8 матчей.

В последнем поединке «Ордабасы» победил «Астану» 1:0, что подтверждает их уверенность в обороне и способность извлекать максимум из своих атак. Команда будет стремиться продолжить свою серию без поражений в гостях и взять важные очки в борьбе за верхние позиции.

Факты о командах

«Жетысу»

  • В последних 5 играх забил 6 голов (1.20 за игру)
  • Пропустил 10 голов в последних 5 играх (2.00 за игру)
  • Не выигрывает в 3 последних матчах
  • Забивает в 8 из 10 последних матчей
  • Пропускает в 9 последних матчах

«Ордабасы»

  • В последних 5 играх забил 5 голов (1.00 за игру)
  • Пропустил 6 голов в последних 5 играх (1.20 за игру)
  • Не проигрывает в 6 из последних 8 матчей
  • Забивает в 4 последних матчах
  • Пропускает в 4 из 5 последних матчей

Личные встречи
20% (5)
24% (6)
56% (14)
23
Забитых мячей
39
0.92
В среднем за матч
1.56
4:2
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  4:2
Самая крупная ничья:  1:1
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
Ордабасы
1 : 0
19.04.2025
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Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
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1 : 1
28.07.2024
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Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
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2 : 0
14.03.2023
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Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
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3 : 0
27.06.2021
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Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
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0 : 4
19.04.2021
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Казахстан. Премьер-лига, 14 тур
Ордабасы
3 : 1
22.10.2020
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
Жетысу
2 : 3
18.08.2020
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Жетысу
0 : 1
31.08.2019
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 14 тур
Жетысу
1 : 1
16.06.2019
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
Ордабасы
1 : 0
06.04.2019
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Жетысу
1 : 1
26.09.2018
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Ордабасы
1 : 2
29.07.2018
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
Жетысу
4 : 2
14.05.2018
Ордабасы
Казахстан. Премьер-Лига, 13 тур
Ордабасы
0 : 1
29.05.2016
Жетысу
Казахстан. Премьер-Лига, 3 тур
Жетысу
1 : 2
03.04.2016
Ордабасы
Казахстан. Премьер-Лига, 20 тур
Жетысу
3 : 0
12.07.2015
Ордабасы
Казахстан. Премьер-Лига, 10 тур
Ордабасы
0 : 0
03.05.2015
Жетысу
Казахстан. Премьер-Лига, 20 тур
Жетысу
0 : 1
12.07.2014
Ордабасы
Казахстан. Премьер-Лига, 10 тур
Ордабасы
1 : 1
06.05.2014
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Ордабасы
1 : 2
22.05.2013
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 2 тур
Жетысу
0 : 0
15.03.2013
Ордабасы
Казахстан. Премьер-Лига, 18 тур
Жетысу
0 : 1
29.07.2012
Ордабасы
Казахстан. Премьер-Лига, 6 тур
Ордабасы
4 : 1
15.04.2012
Жетысу
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Прогноз на матч «Жетысу» – «Ордабасы»

«Ордабасы» подходит к этому матчу в роли фаворита, благодаря своей стабильной игре и хорошим результатам в последних матчах. Несмотря на небольшие проблемы в атаке, команда демонстрирует надежную защиту, что дает им преимущества в матчах против команд, страдающих от проблем в обороне, как «Жетысу». «Жетысу», несмотря на свою атакующую активность, продолжает сталкиваться с проблемами в защите, что ставит их в невыгодное положение.

«Ордабасы» имеет более высокие шансы на победу в этом поединке, и они будут доминировать в атаке. Ожидается, что «Жетысу» сможет забить, но маловероятно, что они смогут остановить более сильного соперника в обороне.

Рекомендация:

  • Победа «Ордабасы» – коэффициент 1.85
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 2.10
  • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 2.20

1.85
Победа «Ордабасы» – коэффициент 1.85
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Автор: Воронцов Егор
Казахстан. Премьер-лига Ордабасы Жетысу
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