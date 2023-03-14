Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Ордабасы - Жетысу
Ордабасы - Жетысу: обзор матча 14 марта 2023
Ордабасы
14.03.2023, вторник, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
2 : 0
Завершен
Жетысу
17'
Б. Абдихоликов
35'
Ш. Умаров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ордабасы - Жетысу
Желтая карточка
М. Мбодж
90'
90'
Желтая карточка
Н. Нурбол
Замена
Б. Матич
️️️️
Р. Петрович
85'
Замена
А. Жаксылыков
️️️️
Б. Абдихоликов
78'
73'
Замена
Й. Стоянович
️️️️
Р. Теверов
Замена
В. Садовский
️️️️
Ш. Умаров
70'
Замена
Е. Тунгышбаев
️️️️
Б. Исламхан
70'
69'
Желтая карточка
М. Цинцадзе
Желтая карточка
Б. Исламхан
69'
63'
Замена
Н. Нурбол
️️️️
А. Адиль
46'
Замена
Ф. Зидан
️️️️
Б. Турысбек
45'
Желтая карточка
А. Адиль
ГОЛ! 2:0!
Ш. Умаров
35'
ГОЛ! 1:0!
Б. Абдихоликов
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ордабасы
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
5
Гафуржан Суюмбаев
ЛЗ
26
Мамаду Мбодж
ЦЗ
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
21
Ауро
ПЗ
3
Радосав Петрович
ОП
8
Асхат Тагыберген
ЦП
9
Бауржан Исламхан
АП
17
Шахбоз Умаров
ПВ
45
Бобур Абдихоликов
ЦФ
Главный тренер
Александр Седнев
Жетысу
20
Андрей Пасеченко
ВР
23
Асхат Балтабеков
ЛЗ
21
Дидье Кадио
ЦЗ
26
Илиас Хассани
ЦЗ
23
Ильяс Амирсеитов
ЦЗ
5
Мате Цинцадзе
ОП
8
Мади Хасейн
ОП
11
Рати Ардазишвили
АП
9
Аслан Адиль
ПВ
15
Бауыржан Турысбек
ЦФ
9
Руслан Теверов
ЦФ
Главный тренер
Алмас Кулшинбаев
Ордабасы
1
Бекхан Шайзада
ВР
13
Кажимукан Толепберген
ВР
10
Эльхан Астанов
ЛВ
4
Бернардо Матич
ОП
11
Еркебулан Тунгышбаев
ЦП
7
Батырхан Тажибай
ЦП
47
Владислав Васильев
АП
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
11
Максим Федин
ПВ
98
Зикрилло Султаниязов
ЦФ
90
Всеволод Садовский
ЦФ
40
Айбар Жаксылыков
ЦФ
Жетысу
6
Эрболат Рустемов
ЛЗ
25
Данило Алексич
ЦЗ
20
Максат Амирханов
ЦЗ
91
Павел Назаренко
ЦЗ
2
Рафкат Аслан
ЦЗ
67
Равиль Атыханов
ЛВ
17
Давид Есимбеков
ЦП
24
Никола Чучкич
АП
15
Йован Стоянович
АП
17
Нурберген Нурбол
ПВ
5
Рауан Орынбасар
ЦФ
77
Фади Зидан
ЦФ
3-3-1-2-1
74
Сейсен
26
Мбодж
23
Эрланов
2
Малый
5
Суюмбаев
3
Петрович
21
Ауро
8
Тагыберген
9
Исламхан
17
Умаров
45
Абдихоликов
4-2-2-2
20
Пасеченко
21
Кадио
26
Хассани
23
Амирсеитов
23
Балтабеков
5
Цинцадзе
8
Хасейн
9
Адиль
11
Ардазишвили
9
Теверов
15
Турысбек
3
Петрович
4
Матич
4
Матич
3
Петрович
9
Исламхан
11
Тунгышбаев
11
Тунгышбаев
9
Исламхан
17
Умаров
90
Садовский
90
Садовский
17
Умаров
45
Абдихоликов
40
Жаксылыков
40
Жаксылыков
45
Абдихоликов
9
Теверов
15
Стоянович
15
Стоянович
9
Теверов
9
Адиль
17
Нурбол
17
Нурбол
9
Адиль
15
Турысбек
77
Зидан
77
Зидан
15
Турысбек
Остались в запасе
Ордабасы
Жетысу
1
Бекхан Шайзада
ВР
13
Кажимукан Толепберген
ВР
7
Батырхан Тажибай
ЦП
47
Владислав Васильев
АП
10
Эльхан Астанов
ЛВ
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
11
Максим Федин
ПВ
98
Зикрилло Султаниязов
ЦФ
Главный тренер
Александр Седнев
6
Эрболат Рустемов
ЛЗ
25
Данило Алексич
ЦЗ
20
Максат Амирханов
ЦЗ
91
Павел Назаренко
ЦЗ
2
Рафкат Аслан
ЦЗ
17
Давид Есимбеков
ЦП
24
Никола Чучкич
АП
67
Равиль Атыханов
ЛВ
5
Рауан Орынбасар
ЦФ
Главный тренер
Алмас Кулшинбаев
Остались в запасе
1
Бекхан Шайзада
ВР
13
Кажимукан Толепберген
ВР
7
Батырхан Тажибай
ЦП
47
Владислав Васильев
АП
10
Эльхан Астанов
ЛВ
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
11
Максим Федин
ПВ
98
Зикрилло Султаниязов
ЦФ
Остались в запасе
6
Эрболат Рустемов
ЛЗ
25
Данило Алексич
ЦЗ
20
Максат Амирханов
ЦЗ
91
Павел Назаренко
ЦЗ
2
Рафкат Аслан
ЦЗ
17
Давид Есимбеков
ЦП
24
Никола Чучкич
АП
67
Равиль Атыханов
ЛВ
5
Рауан Орынбасар
ЦФ
Главный тренер
Александр Седнев
Главный тренер
Алмас Кулшинбаев
Статистика матча Ордабасы - Жетысу
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ордабасы
Казахстан. Кубок, Финал
Ордабасы
4 : 1
07.11.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Иртыш
2 : 0
31.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Ордабасы
1 : 1
24.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Актобе
1 : 3
17.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Кайсар
1 : 4
11.10.2026
Ордабасы
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Жетысу
1 : 1
24.10.2026
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Жетысу
2 : 1
17.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Кайрат
0 : 0
10.10.2026
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Жетысу
0 : 1
18.09.2026
Каспий
Информация о матче
Стадион:
Стадион им. Кажимукана Мунайтпасова
Новости команд
Все
Ордабасы
Жетысу
Премьер-лига Казахстана: шансы «Иртыша Павлодара» и «Ордабасы» на победу в матче 30-го тура
30 октября
Стал известен чемпион Казахстана, «Кайрат» остался вторым
26 октября
«Ордабасы» – «Женис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
«Жетысу» – «Тобол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Премьер-лига Казахстана: шансы «Ордабасы» и «Жениса» на победу в матче 29-го тура
23 октября
Премьер-лига Казахстана: шансы «Иртыша Павлодара» и «Ордабасы» на победу в матче 30-го тура
30 октября
Стал известен чемпион Казахстана, «Кайрат» остался вторым
26 октября
«Ордабасы» – «Женис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Премьер-лига Казахстана: шансы «Ордабасы» и «Жениса» на победу в матче 29-го тура
23 октября
«Актобе» – «Ордабасы»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 октября 2026
17 октября
«Жетысу» – «Тобол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Премьер-лига Казахстана: шансы «Жетысу» и «Тобола» на победу в матче 29-го тура
23 октября
«Кайрат» – «Жетысу»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 10 октября 2026
10 октября
«Жетысу» – «Каспий»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2026
18 сентября
«Жетысу» – «Каспий»: кто победит в матче 27 тура чемпионата Казахстана 2026
17 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+