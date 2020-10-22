Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Ордабасы - Жетысу
Ордабасы - Жетысу: обзор матча 22 октября 2020
Ордабасы
22.10.2020, четверг, 11:00
Казахстан. Премьер-лига, 14 тур
3 : 1
Завершен
Жетысу
7'
P. Fontanello
18'
A. Diakhate (pen.) (П)
66'
Р. Бригидо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ордабасы - Жетысу
Замена
A. Simcevic (o.g.)
️️️️
Р. Бригидо
80'
ГОЛ! 3:0!
Р. Бригидо
66'
64'
Замена
S. Zivkovic
️️️️
A. Mukhutdinov
Желтая карточка
P. Fontanello
49'
Желтая карточка
В. Дмитренко
45'
+3
21'
Желтая карточка
Н. Наумов
ГОЛ с пенальти! 2:0!
A. Diakhate (pen.)
18'
ГОЛ! 1:0!
P. Fontanello
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ордабасы
1
Бекхан Шайзада
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
5
Виктор Дмитренко
ЦЗ
28
Аслудин Хаджиев
ПЗ
91
Рубен Бригидо
ЛВ
39
Зигуи Бадибанга
ПВ
11
Жоао Пауло
ЦФ
0
M. Mehanovic
ЦФ
0
A. Diakhate (pen.)
ЦФ
0
P. Fontanello
ЦФ
Главный тренер
Бахтияр Байсеитов
Жетысу
1
Андрей Шабанов
ВР
5
Андрей Лебедев
ЦЗ
23
Никита Наумов
ЦЗ
31
Андрей Залеский
ПЗ
14
Ескендир Кыбырай
ПЗ
44
Артурас Зулпа
ЦП
8
Ненад Адамович
ЦП
99
Педру Эужениу
ПВ
17
Егор Зубович
ЦФ
0
D. Shkodra
ЦФ
0
A. Mukhutdinov
ЦФ
Главный тренер
Алмас Кулшинбаев
Ордабасы
1
Игорь Трофимец
ВР
8
Улар Жаксыбаев
ЦЗ
14
Самат Шамши
ПЗ
11
Максим Ваганов
ЛП
10
Эльхан Астанов
ЛВ
86
Vladimir Plotnikov
ЦФ
0
A. Simcevic (o.g.)
ЦФ
0
A. Shabaev
ЦФ
44
Talgat Adyrbekov
ЦФ
77
M. Tolebek
ЦФ
91
Сергей Хижниченко
ЦФ
11
Токтар Жангылышбай
ЦФ
Жетысу
5
Рауан Орынбасар
ЦЗ
30
Stefan Zivkovic
ЦЗ
30
Вадим Побудей
ЛВ
25
Dmitriy Kolbuntsov
ЦФ
70
Almat Bekbaev
ЦФ
0
E. Kuantayev
ЦФ
9
M. Toshev
ЦФ
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
40
Айбар Жаксылыков
ЦФ
4-2-4
1
Шайзада
27
Досмагамбетов
24
Клещенко
5
Дмитренко
28
Хаджиев
91
Бригидо
39
Бадибанга
11
Пауло
0
0
0
4-2-1-3
1
Шабанов
14
Кыбырай
5
Лебедев
23
Наумов
31
Залеский
44
Зулпа
8
Адамович
99
Эужениу
0
0
17
Зубович
91
Бригидо
0
0
91
Бригидо
0
30
30
0
Остались в запасе
Ордабасы
Жетысу
86
Vladimir Plotnikov
ЦФ
1
Игорь Трофимец
ВР
0
A. Shabaev
ЦФ
44
Talgat Adyrbekov
ЦФ
10
Эльхан Астанов
ЛВ
11
Максим Ваганов
ЛП
8
Улар Жаксыбаев
ЦЗ
77
M. Tolebek
ЦФ
14
Самат Шамши
ПЗ
91
Сергей Хижниченко
ЦФ
11
Токтар Жангылышбай
ЦФ
Главный тренер
Бахтияр Байсеитов
25
Dmitriy Kolbuntsov
ЦФ
70
Almat Bekbaev
ЦФ
5
Рауан Орынбасар
ЦЗ
0
E. Kuantayev
ЦФ
30
Вадим Побудей
ЛВ
9
M. Toshev
ЦФ
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
40
Айбар Жаксылыков
ЦФ
Главный тренер
Алмас Кулшинбаев
Остались в запасе
86
Vladimir Plotnikov
ЦФ
1
Игорь Трофимец
ВР
0
A. Shabaev
ЦФ
44
Talgat Adyrbekov
ЦФ
10
Эльхан Астанов
ЛВ
11
Максим Ваганов
ЛП
8
Улар Жаксыбаев
ЦЗ
77
M. Tolebek
ЦФ
14
Самат Шамши
ПЗ
91
Сергей Хижниченко
ЦФ
11
Токтар Жангылышбай
ЦФ
Остались в запасе
25
Dmitriy Kolbuntsov
ЦФ
70
Almat Bekbaev
ЦФ
5
Рауан Орынбасар
ЦЗ
0
E. Kuantayev
ЦФ
30
Вадим Побудей
ЛВ
9
M. Toshev
ЦФ
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
40
Айбар Жаксылыков
ЦФ
Главный тренер
Бахтияр Байсеитов
Главный тренер
Алмас Кулшинбаев
Статистика матча Ордабасы - Жетысу
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ордабасы
Казахстан. Кубок, Финал
Ордабасы
4 : 1
07.11.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Иртыш
2 : 0
31.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Ордабасы
1 : 1
24.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Актобе
1 : 3
17.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Кайсар
1 : 4
11.10.2026
Ордабасы
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Жетысу
1 : 1
24.10.2026
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Жетысу
2 : 1
17.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Кайрат
0 : 0
10.10.2026
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Жетысу
0 : 1
18.09.2026
Каспий
Информация о матче
Стадион:
Стадион им. Кажимукана Мунайтпасова
Новости команд
Все
Ордабасы
Жетысу
Премьер-лига Казахстана: шансы «Иртыша Павлодара» и «Ордабасы» на победу в матче 30-го тура
30 октября
Стал известен чемпион Казахстана, «Кайрат» остался вторым
26 октября
«Ордабасы» – «Женис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
«Жетысу» – «Тобол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Премьер-лига Казахстана: шансы «Ордабасы» и «Жениса» на победу в матче 29-го тура
23 октября
Премьер-лига Казахстана: шансы «Иртыша Павлодара» и «Ордабасы» на победу в матче 30-го тура
30 октября
Стал известен чемпион Казахстана, «Кайрат» остался вторым
26 октября
«Ордабасы» – «Женис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Премьер-лига Казахстана: шансы «Ордабасы» и «Жениса» на победу в матче 29-го тура
23 октября
«Актобе» – «Ордабасы»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 октября 2026
17 октября
«Жетысу» – «Тобол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Премьер-лига Казахстана: шансы «Жетысу» и «Тобола» на победу в матче 29-го тура
23 октября
«Кайрат» – «Жетысу»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 10 октября 2026
10 октября
«Жетысу» – «Каспий»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2026
18 сентября
«Жетысу» – «Каспий»: кто победит в матче 27 тура чемпионата Казахстана 2026
17 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+