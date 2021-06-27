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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Ордабасы - Жетысу
Ордабасы - Жетысу: обзор матча 27 июня 2021
Ордабасы
27.06.2021, воскресенье, 18:00
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
3 : 0
Завершен
Жетысу
13'
С. Хижниченко
44'
M. Mehanovic
67'
M. Mehanovic
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ордабасы - Жетысу
Замена
М. Халматов
️️️️
A. Diakhate (pen.)
86'
Замена
З. Султаниязов
️️️️
Э. Астанов
86'
Замена
А. Хаджиев
️️️️
С. Хижниченко
80'
Замена
A. Simcevic (o.g.)
️️️️
Т. Эрланов
80'
Замена
Р. Бригидо
️️️️
M. Mehanovic
71'
ГОЛ! 3:0!
M. Mehanovic
67'
65'
Замена
A. Dzhanuzakov
️️️️
А. Адиль
Желтая карточка
A. Diakhate (pen.)
63'
49'
Желтая карточка
Д. Поярков
46'
Замена
Н. Нурбол
️️️️
D. Kalybayev
ГОЛ! 2:0!
M. Mehanovic
44'
ГОЛ! 1:0!
С. Хижниченко
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ордабасы
1
Бекхан Шайзада
ВР
24
Александр Клещенко
ЦЗ
13
Сагадат Турсынбай
ЦЗ
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
5
Багдат Каиров
ПЗ
10
Эльхан Астанов
ЛВ
93
Чиди Осучукву
ЦП
0
P. Fontanello
ЦФ
0
A. Diakhate (pen.)
ЦФ
0
M. Mehanovic
ЦФ
91
Сергей Хижниченко
ЦФ
Главный тренер
Бахтияр Байсеитов
Жетысу
1
Михаил Голубничий
ВР
23
Асхат Балтабеков
ЛЗ
4
Максим Чалкин
ЦЗ
8
Артем Дмитриев
ОП
8
Адам Адахаджиев
ЦП
25
Денис Поярков
ЦП
9
Аслан Адиль
ПВ
0
G. Enache
ЦФ
0
D. Kalybayev
ЦФ
31
Sanzhar Batyrkhanov
ЦФ
5
Rizvan Ablitarov
ЦФ
Главный тренер
Ринат Алюетов
Ордабасы
1
Игорь Трофимец
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
28
Аслудин Хаджиев
ПЗ
91
Рубен Бригидо
ЛВ
23
Муроджон Халматов
ЦП
98
Зикрилло Султаниязов
ПВ
86
Vladimir Plotnikov
ЦФ
0
A. Simcevic (o.g.)
ЦФ
Жетысу
1
Андрей Шабанов
ВР
78
Денис Кавлинов
ВР
5
Рауан Орынбасар
ЦЗ
67
Равиль Атыханов
ЛВ
8
Мади Хасейн
ОП
17
Нурберген Нурбол
ПВ
0
A. Mikhaylov
ЦФ
22
A. Dzhanuzakov
ЦФ
0
R. Dzhalilov
ЦФ
5
Damir Dautov
ЦФ
2
Temirlan Adilkhanov
ЦФ
4-1-1-4
1
Шайзада
24
Клещенко
13
Турсынбай
23
Эрланов
5
Каиров
93
Осучукву
10
Астанов
0
91
Хижниченко
0
0
2-1-2-1-4
1
Голубничий
4
Чалкин
23
Балтабеков
8
Дмитриев
8
Адахаджиев
25
Поярков
9
Адиль
5
31
0
0
10
Астанов
98
Султаниязов
98
Султаниязов
10
Астанов
0
23
Халматов
23
Халматов
0
91
Хижниченко
28
Хаджиев
28
Хаджиев
91
Хижниченко
0
91
Бригидо
91
Бригидо
0
23
Эрланов
0
0
23
Эрланов
9
Адиль
22
22
9
Адиль
0
17
Нурбол
17
Нурбол
0
Остались в запасе
Ордабасы
Жетысу
86
Vladimir Plotnikov
ЦФ
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
1
Игорь Трофимец
ВР
Главный тренер
Бахтияр Байсеитов
0
A. Mikhaylov
ЦФ
67
Равиль Атыханов
ЛВ
0
R. Dzhalilov
ЦФ
5
Damir Dautov
ЦФ
5
Рауан Орынбасар
ЦЗ
2
Temirlan Adilkhanov
ЦФ
8
Мади Хасейн
ОП
1
Андрей Шабанов
ВР
78
Денис Кавлинов
ВР
Главный тренер
Ринат Алюетов
Остались в запасе
86
Vladimir Plotnikov
ЦФ
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
1
Игорь Трофимец
ВР
Остались в запасе
0
A. Mikhaylov
ЦФ
67
Равиль Атыханов
ЛВ
0
R. Dzhalilov
ЦФ
5
Damir Dautov
ЦФ
5
Рауан Орынбасар
ЦЗ
2
Temirlan Adilkhanov
ЦФ
8
Мади Хасейн
ОП
1
Андрей Шабанов
ВР
78
Денис Кавлинов
ВР
Главный тренер
Бахтияр Байсеитов
Главный тренер
Ринат Алюетов
Статистика матча Ордабасы - Жетысу
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ордабасы
Казахстан. Кубок, Финал
Ордабасы
4 : 1
07.11.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Иртыш
2 : 0
31.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Ордабасы
1 : 1
24.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Актобе
1 : 3
17.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Кайсар
1 : 4
11.10.2026
Ордабасы
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Жетысу
1 : 1
24.10.2026
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Жетысу
2 : 1
17.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Кайрат
0 : 0
10.10.2026
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Жетысу
0 : 1
18.09.2026
Каспий
Информация о матче
Стадион:
Стадион им. Кажимукана Мунайтпасова
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