В субботу, 19 июля, в 1-м туре российской Первой лиги сыграют «Волга» и «Ротор». Матч пройдет в Ульяновске, начало – в 17:00 (мск).
«Волга»
Команда Михаила Белова по итогам сезона-2024/25 набрала 34 очка и заняла 2-е место в группе «Золото» Второй лиги, в результате чего вышла в Первую лигу. «Волга» добыла 9 побед, 7 раз сыграла вничью и потерпела 2 поражения, разница мячей – 32:15.
Последние результаты «Волги»:
- 12.07.25 «Орша» – «Волга» – 0:7 Товарищеский матч;
- 07.07.25 «Волга» – «Нефтехимик» – 0:2 Товарищеский матч;
- 14.06.25 «Волга» – «Кубань» – 5:2 Вторая лига.
«Ротор»
«Ротор» набрал в прошлом сезоне 47 очков и занял 9-е место в Первой лиге. Подопечные Дениса Бояринцева добыли 11 побед, 14 раз сыграли вничью и потерпели 9 поражений, разница мячей – 32:26.
Результаты «Ротора» в межсезонных товарищеских играх:
- 09.07.25 «Ротор» – «Сокол» – 1:1;
- 08.07.25 «Енисей» – «Ротор» – 1:1;
- 29.06.25 «Ротор» – «Тюмень» – 2:1.
Очные встречи
- 24.09.24 «Волга» – «Ротор» – 1:1, пен. 4:3 Кубок России;
- 15.10.23 «Ротор» – «Волга» – 1:1 Вторая лига;
- 19.08.23 «Волга» – «Ротор» – 1:2 Вторая лига.
Прогноз на матч «Волга» – «Ротор»
Ничья в этой встрече будет для «Волги» хорошим результатом. Хозяева – новички Первой лиги, которые только осваиваются, тогда как волгоградцы – закаленные бойцы. Однако настрой на дебютную игру и домашние трибуны должны помочь «Волге». Наш прогноз – ничья со счетом 1:1 за коэффициент 6.50.