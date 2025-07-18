В субботу, 19 июля, в 1-м туре российской Первой лиги сыграют «Волга» и «Ротор». Матч пройдет в Ульяновске, начало – в 17:00 (мск).

«Волга»

Команда Михаила Белова по итогам сезона-2024/25 набрала 34 очка и заняла 2-е место в группе «Золото» Второй лиги, в результате чего вышла в Первую лигу. «Волга» добыла 9 побед, 7 раз сыграла вничью и потерпела 2 поражения, разница мячей – 32:15.

Последние результаты «Волги»:

«Ротор»

«Ротор» набрал в прошлом сезоне 47 очков и занял 9-е место в Первой лиге. Подопечные Дениса Бояринцева добыли 11 побед, 14 раз сыграли вничью и потерпели 9 поражений, разница мячей – 32:26.

Результаты «Ротора» в межсезонных товарищеских играх:

Очные встречи

24.09.24 «Волга» – «Ротор» – 1:1, пен. 4:3 Кубок России;

15.10.23 «Ротор» – «Волга» – 1:1 Вторая лига;

19.08.23 «Волга» – «Ротор» – 1:2 Вторая лига.

Прогноз на матч «Волга» – «Ротор»

Ничья в этой встрече будет для «Волги» хорошим результатом. Хозяева – новички Первой лиги, которые только осваиваются, тогда как волгоградцы – закаленные бойцы. Однако настрой на дебютную игру и домашние трибуны должны помочь «Волге». Наш прогноз – ничья со счетом 1:1 за коэффициент 6.50.