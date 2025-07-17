На легендарной «Маракане» пройдeт центральный матч 14 тура бразильской Серии A. «Флуминенсе» после насыщенного выступления на Клубном чемпионате мира возвращается к борьбе в национальном первенстве. «Крузейро» подходит ко встрече на второй строчке и в отличной форме, не проигрывая уже восемь матчей в чемпионате. Ожидается упорное и динамичное противостояние с высокой плотностью в центре поля и моментами у обоих ворот.
«Флуминенсе»
Команда продемонстрировала конкурентоспособный футбол на международной арене, а в чемпионате идeт на седьмом месте с 20 очками после 11 игр. Коллектив делает ставку на стабильную атаку: забивает в каждом из последних 5 матчей Серии A (всего 8 голов), а Херман Кано остаeтся ключевой фигурой с 9 мячами. Пропускает «Флуминенсе» тоже регулярно – 5 раз за 5 игр. Однако 2:0 на выезде против «Интернасьонала» в последнем туре говорит о способности прибавлять в важные моменты.
«Крузейро»
Клуб из Белу-Оризонти уверенно идeт вторым, набрав 27 очков в 13 матчах. Последняя игра против «Гремио» (4:1) – показатель атакующего потенциала команды. За 5 туров – 7 забитых и лишь 3 пропущенных мяча. Лидером является Кайо Жорже с 13 голами в 19 матчах. «Крузейро» действует слаженно, не проигрывая в 8 турах подряд, и умеет извлекать максимум из моментов даже на выезде.
Факты о командах
«Флуминенсе»
- Забивает в каждом из последних 5 матчей Серии A
- В среднем 1.60 гола за игру (последние 5 матчей)
- Пропускает в среднем 1.00 гол за игру за тот же период
«Крузейро»
- Не проигрывает в 8 матчах Серии A подряд
- В среднем 1.40 гола за игру в последних 5 матчах
- В среднем 0.60 пропущенных за матч в этом же отрезке
Прогноз на матч «Флуминенсе» – «Крузейро»
Встречаются две команды с сильными атаками, но разным стилем ведения игры. «Флуминенсе» традиционно активен дома, но «Крузейро» стабильно хорош и в обороне, и в атаке. Сценарий матча предполагает забитые мячи с обеих сторон и минимальное преимущество одной из команд. Ставка на результативную ничью выглядит оправданно.
Прогноз на точный счeт: 1:1
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 1:1 – коэффициент 6.00
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.87
- Индивидуальный тотал «Крузейро» больше 0.5 – коэффициент 1.60