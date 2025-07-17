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Прогноз на точный счёт матча «Флуминенсе» – «Крузейро»: Серия A, 18 июля 2025

17 июля 2025 10:03
Флуминенсе - Крузейро
18 июл. 2025, пятница 01:30 | Бразилия. Серия А, 14 тур
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6.00
Точный счёт 1:1
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На легендарной «Маракане» пройдeт центральный матч 14 тура бразильской Серии A. «Флуминенсе» после насыщенного выступления на Клубном чемпионате мира возвращается к борьбе в национальном первенстве. «Крузейро» подходит ко встрече на второй строчке и в отличной форме, не проигрывая уже восемь матчей в чемпионате. Ожидается упорное и динамичное противостояние с высокой плотностью в центре поля и моментами у обоих ворот.

«Флуминенсе»

Команда продемонстрировала конкурентоспособный футбол на международной арене, а в чемпионате идeт на седьмом месте с 20 очками после 11 игр. Коллектив делает ставку на стабильную атаку: забивает в каждом из последних 5 матчей Серии A (всего 8 голов), а Херман Кано остаeтся ключевой фигурой с 9 мячами. Пропускает «Флуминенсе» тоже регулярно – 5 раз за 5 игр. Однако 2:0 на выезде против «Интернасьонала» в последнем туре говорит о способности прибавлять в важные моменты.

«Крузейро»

Клуб из Белу-Оризонти уверенно идeт вторым, набрав 27 очков в 13 матчах. Последняя игра против «Гремио» (4:1) – показатель атакующего потенциала команды. За 5 туров – 7 забитых и лишь 3 пропущенных мяча. Лидером является Кайо Жорже с 13 голами в 19 матчах. «Крузейро» действует слаженно, не проигрывая в 8 турах подряд, и умеет извлекать максимум из моментов даже на выезде.

Факты о командах

«Флуминенсе»

  • Забивает в каждом из последних 5 матчей Серии A
  • В среднем 1.60 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает в среднем 1.00 гол за игру за тот же период

«Крузейро»

  • Не проигрывает в 8 матчах Серии A подряд
  • В среднем 1.40 гола за игру в последних 5 матчах
  • В среднем 0.60 пропущенных за матч в этом же отрезке

Личные встречи
44% (8)
17% (3)
39% (7)
22
Забитых мячей
21
1.22
В среднем за матч
1.17
4:1
Крупнейшая победа
4:2
Самый результативный матч:  4:2
Самая крупная ничья:  3:3
Бразилия. Серия А, 29 тур
Флуминенсе
1 : 0
04.10.2024
Крузейро
Бразилия. Серия А, 10 тур
Крузейро
2 : 0
20.06.2024
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 24 тур
Флуминенсе
1 : 0
21.09.2023
Крузейро
Бразилия. Серия А, 5 тур
Крузейро
0 : 2
11.05.2023
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 24 тур
Крузейро
0 : 0
10.10.2019
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 5 тур
Флуминенсе
4 : 1
19.05.2019
Крузейро
Бразилия. Серия А, 21 тур
Крузейро
2 : 1
26.08.2018
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 2 тур
Флуминенсе
1 : 0
22.04.2018
Крузейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 1
13.11.2017
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 15 тур
Флуминенсе
1 : 1
21.07.2017
Крузейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
4 : 2
06.11.2016
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 15 тур
Флуминенсе
2 : 0
17.07.2016
Крузейро
Бразилия. Серия А, 31 тур
Крузейро
2 : 0
18.10.2015
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 12 тур
Флуминенсе
1 : 0
10.07.2015
Крузейро
Бразилия. Серия А, 38 тур
Крузейро
2 : 1
07.12.2014
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 19 тур
Флуминенсе
3 : 3
07.09.2014
Крузейро
Бразилия. Серия А, 29 тур
Крузейро
1 : 0
17.10.2013
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 10 тур
Флуминенсе
1 : 0
01.08.2013
Крузейро
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Прогноз на матч «Флуминенсе» – «Крузейро»

Встречаются две команды с сильными атаками, но разным стилем ведения игры. «Флуминенсе» традиционно активен дома, но «Крузейро» стабильно хорош и в обороне, и в атаке. Сценарий матча предполагает забитые мячи с обеих сторон и минимальное преимущество одной из команд. Ставка на результативную ничью выглядит оправданно.

Прогноз на точный счeт: 1:1

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:1 – коэффициент 6.00
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.87
  • Индивидуальный тотал «Крузейро» больше 0.5 – коэффициент 1.60

6.00
Точный счёт 1:1
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Автор: Воронцов Егор
Бразилия. Серия А Крузейро Флуминенсе
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