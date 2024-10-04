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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Флуминенсе - Крузейро
Флуминенсе - Крузейро: обзор матча 04 октября 2024
Флуминенсе
04.10.2024, пятница, 03:30
Бразилия. Серия А, 29 тур
1 : 0
Завершен
Крузейро
55'
Д. Ариас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Флуминенсе - Крузейро
Желтая карточка
Маноэл
90'
+2
Желтая карточка
Т. Сантос
90'
+2
Желтая карточка
Г. Фуэнтес
90'
Замена
Гуга
️️️️
С. Хавьер
83'
Замена
Г. Фуэнтес
️️️️
Марсело
83'
82'
Желтая карточка
А. Барреаль
Желтая карточка
Марсело
81'
78'
Замена
К. Бруно
️️️️
Марлон
78'
Замена
F. Peralta
️️️️
L. Díaz
Замена
Лима
️️️️
Гансо
77'
67'
Желтая карточка
Уолес
Желтая карточка
К. Элиас
66'
Желтая карточка
Д. Ариас
63'
61'
Замена
А. Барреаль
️️️️
Л. Ромеро
61'
Замена
Уолес
️️️️
З. Ивалдо
Замена
К. Серна
️️️️
Кено
60'
ГОЛ! 1:0!
Д. Ариас
Пас отдал
Гансо
55'
Замена
Ф. Берналь
️️️️
V.
46'
45'
+4
Желтая карточка
М. Энрике
Желтая карточка
Кено
44'
Желтая карточка
V.
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Флуминенсе
1
Фабио
ВР
12
Марсело
ЛЗ
26
Маноэл
ЦЗ
2
Самуэль Хавьер
ПЗ
11
Джон Ариас
ЛВ
21
Тиаго Сантос
ОП
8
Мартинелли
ЦП
10
Гансо
(К)
ЦП
6
Vitão
ЦФ
20
Кено
ЦФ
9
Кауа Элиас
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Крузейро
1
Кассио
ВР
23
Марлон
ЛЗ
27
Зе Ивалдо
ЦЗ
25
Lucas Villalba
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
29
Лукас Ромеро
(К)
ОП
7
Матеус Энрике
ЦП
32
Lautaro Díaz
ЦП
10
Матеус Перейра
АП
27
Габриэль Верон
ПВ
19
Кайо Жорже
ЦФ
Главный тренер
Пауло Аутуори
Флуминенсе
98
Витор Эудес
ВР
12
Габриэль Фуэнтес
ЦЗ
3
Антонио Карлос
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
30
Фелипе Мело
ОП
6
Факундо Берналь
ЦП
90
Кевин Серна
ЦП
80
Давид Теранс
АП
7
Ренато Аугусто
ПП
45
Лима
ПВ
11
Маркиньос
ПВ
9
Джон Кеннеди
ЦФ
Крузейро
98
Андерсон Пайшао
ВР
43
Жоао Марсело
ЦЗ
16
Кайки Бруно
ЦЗ
34
Jonathan Jesus
ЦЗ
52
Весли
ЦЗ
15
Уолес
ОП
16
Лукас Силва
ОП
16
F. Peralta
ЦП
17
Рамиро
ЦП
10
Матеус Витал
АП
22
Альваро Барреаль
ПВ
19
Tevis Gabriel
ЦФ
3-1-2-1-3
1
Фабио
12
Марсело
26
Маноэл
2
Хавьер
21
Сантос
8
Мартинелли
10
Гансо
11
Ариас
9
Элиас
20
Кено
6
4-1-2-2-1
1
Кассио
12
Вилльям
27
Зе Ивалдо
25
23
Марлон
29
Ромеро
7
Энрике
32
27
Верон
10
Перейра
19
Жорже
12
Марсело
12
Фуэнтес
12
Фуэнтес
12
Марсело
2
Хавьер
23
Гуга
23
Гуга
2
Хавьер
6
6
Берналь
6
Берналь
6
20
Кено
90
Серна
90
Серна
20
Кено
10
Гансо
45
Лима
45
Лима
10
Гансо
23
Марлон
16
Бруно
16
Бруно
23
Марлон
27
Зе Ивалдо
15
Уолес
15
Уолес
27
Зе Ивалдо
32
16
16
32
29
Ромеро
22
Барреаль
22
Барреаль
29
Ромеро
Остались в запасе
Флуминенсе
Крузейро
98
Витор Эудес
ВР
3
Антонио Карлос
ЦЗ
30
Фелипе Мело
ОП
80
Давид Теранс
АП
7
Ренато Аугусто
ПП
11
Маркиньос
ПВ
9
Джон Кеннеди
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
98
Андерсон Пайшао
ВР
43
Жоао Марсело
ЦЗ
34
Jonathan Jesus
ЦЗ
52
Весли
ЦЗ
16
Лукас Силва
ОП
17
Рамиро
ЦП
10
Матеус Витал
АП
19
Tevis Gabriel
ЦФ
Главный тренер
Пауло Аутуори
Остались в запасе
98
Витор Эудес
ВР
3
Антонио Карлос
ЦЗ
30
Фелипе Мело
ОП
80
Давид Теранс
АП
7
Ренато Аугусто
ПП
11
Маркиньос
ПВ
9
Джон Кеннеди
ЦФ
Остались в запасе
98
Андерсон Пайшао
ВР
43
Жоао Марсело
ЦЗ
34
Jonathan Jesus
ЦЗ
52
Весли
ЦЗ
16
Лукас Силва
ОП
17
Рамиро
ЦП
10
Матеус Витал
АП
19
Tevis Gabriel
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Главный тренер
Пауло Аутуори
Статистика матча Флуминенсе - Крузейро
8
3
Всего ударов по воротам
14
13
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
8
3
Угловые удары
2
2
Нарушения
19
16
Офсайды
1
1
Количество передач
381
431
Сейвы
4
4
Точность передач %
81
82
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
7
10
Удары из-за пределов штрафной
7
3
xG (ожидаемые голы)
1.55
1.55
Матчи команд
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Брагантино
- : -
03.12.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
0 : 1
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Крузейро
Бразилия. Серия А, 38 тур
Крузейро
- : -
03.12.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
0 : 1
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
22.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Информация о матче
Главный судья:
Gustavo Ervino Bauermann, Brazil
Стадион:
Маракана
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«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
25 ноября
1
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25 ноября
1
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