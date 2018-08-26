Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Крузейро - Флуминенсе
Крузейро - Флуминенсе: обзор матча 26 августа 2018
Крузейро
26.08.2018, воскресенье, 03:00
Бразилия. Серия А, 21 тур
2 : 1
Завершен
Флуминенсе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Крузейро - Флуминенсе
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Шапекоэнсе
- : -
22.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Крузейро
1 : 0
24.10.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 31 тур
Гремио
2 : 4
18.10.2026
Крузейро
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
- : -
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Кубок Либертадорес, 1/2 финала
Палмейрас
0 : 1
22.10.2026
Флуминенсе
Информация о матче
Стадион:
Минейран
Новости команд
Все
Крузейро
Флуминенсе
Серия A: шансы «Шапекоэнсе» и «Крузейро» на победу в матче 36-го тура
Вчера, 10:59
Серия A Бразилии: шансы «Сан-Паулу» и «Флуминенсе» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Крузейро» и «Палмейраса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Серия A: шансы «Витории» и «Флуминенсе» на победу в матче 34 тура
6 ноября
Серия A: шансы «Крузейро» и «Баии» на победу в матче 34 тура
5 ноября
Серия A: шансы «Шапекоэнсе» и «Крузейро» на победу в матче 36-го тура
Вчера, 10:59
Серия A Бразилии: шансы «Крузейро» и «Палмейраса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Серия A: шансы «Крузейро» и «Баии» на победу в матче 34 тура
5 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Атлетико Минейро» и «Крузейро» на победу в матче 33-го тура
29 октября
Серия A: шансы «Крузейро» и «Ремо» на победу в матче 32-го тура
23 октября
Серия A Бразилии: шансы «Сан-Паулу» и «Флуминенсе» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A: шансы «Витории» и «Флуминенсе» на победу в матче 34 тура
6 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Интернасьонала» на победу в матче 33-го тура
28 октября
«Флуминенсе» – «Сантос»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
17 октября
«Флуминенсе» – «Коритиба»: битва за топ-4 против голевой серии гостей, выдержит ли оборона хозяев?
8 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+