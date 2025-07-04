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«Елимай» – «Тобол»: прогноз на матч 5 июля с 68% вероятностью захода ставки

04 июля 2025 11:00
Елимай - Тобол
05 июл. 2025, суббота 18:00 | Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
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3.20
Ставка на ничью – коэффициент 3.20
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В 15 туре Премьер-лиги Казахстана «Елимай» примет «Тобол» на своeм стадионе. «Елимай» набрал 24 очка и занимает 5 место, в то время как «Тобол» с 28 очками на 4 месте. Обе команды в последние недели играют стабильно, и можно ожидать довольно равную игру.

«Елимай»

Команда не проигрывает в последних 3 матчах, но и не отличается высокой результативностью, забивая в среднем 1.2 гола за игру. В атаке ключевым игроком является Меме Фессу, который забил 6 мячей за сезон. В обороне «Елимай» также стабилен, пропуская в среднем 1.2 гола за игру. Однако, на домашнем стадионе команда должна постараться доказать свою силу.

«Тобол»

«Тобол» не проигрывает в последних 9 матчах, но, как и «Елимай», не может похвастаться высокой результативностью, забивая в среднем 0.8 гола за игру. В последние недели команда набирает форму, и их атака стала продуктивней, что в сочетании с хорошей обороной позволяет им стабильно получать очки.

Прогноз на матч

«Елимай» имеет преимущество на своeм стадионе, но «Тобол» показывает хорошую форму в гостевых играх и не проигрывает в последних матчах. Ожидается напряжeнный матч, в котором может быть много борьбы, но с малым количеством голов.

Вероятность захода – около 60%, потому что:

  • «Тобол» не проигрывает в 9 последних матчах и стабильно забивает;
  • «Елимай» имеет хорошую оборону и стабильно забивает в последних играх;
  • личные встречи в последние годы показывают равенство.

Рекомендация: ставка на ничью – коэффициент 3.20

3.20
Ставка на ничью – коэффициент 3.20
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Автор: Рассказов Михаил
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