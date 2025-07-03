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Прогноз на точный счёт матча «Неман» – «Ислочь»: Высшая лига Беларуси, 4 июля 2025

03 июля 2025 10:38
Неман - Ислочь
04 июл. 2025, пятница 20:55 | Беларусь. Высшая лига, 15 тур
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6.40
Точный счёт 2:1 в пользу «Немана»
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Матч 15 тура между «Неманом» и «Ислочью» обещает стать одним из самых интересных в игровом дне. Обе команды находятся в верхней части таблицы, имеют амбиции на финиш в топ-5 и демонстрируют результативный футбол. «Неман» делает акцент на плотную оборону и строгую структуру, тогда как «Ислочь» – это лидер по количеству забитых мячей и команда с одной из самых активных атак в турнире.

«Неман»

Команда из Гродно занимает 5-е место с 25 очками и проводит ровный сезон. После убедительной победы над «БАТЭ» (5:1), «Неман» не проигрывает уже четыре тура подряд, включая результативные матчи с «Минском» (2:1) и «Динамо Минск» (1:0). Команда умеет играть по счeту, не раскрывается без нужды и стабильно забивает – 9 голов за 5 последних игр (1.8 в среднем). В обороне гродненцы тоже хороши: 4 пропущенных мяча за 5 матчей и 0.8 в среднем за игру. Лучший бомбардир – Антон Сучков (4 гола в 15 матчах).

«Ислочь»

Минская команда идeт шестой, набрав 24 очка, и обладает самой мощной атакой в лиге – 28 голов за 14 туров. Александр Шестюк – главный герой команды с 10 мячами на счету. В последних пяти турах «Ислочь» забила 11 голов, включая победу 4:0 над «Сморгонью» и поражение 1:3 от «Торпедо-БелАЗ». Команда забивает в среднем 2.2 гола за игру, но и в обороне не всe стабильно – 5 пропущенных мячей за 5 игр. При этом важно отметить, что «Ислочь» не проигрывает на выезде уже 10 матчей подряд, демонстрируя зрелость и способность играть под давлением.

Факты о командах

«Неман»

  • Не проигрывает 4 матча подряд
  • В среднем 1.8 гола за игру
  • Пропускает 0.8 гола за матч
  • Забивает в 7 из 9 последних игр

«Ислочь»

  • Самая результативная команда турнира
  • В среднем 2.2 гола за игру
  • Не проигрывает в 10 выездных матчах
  • Пропускает 1.0 гол за матч

Личные встречи
35% (7)
35% (7)
30% (6)
20
Забитых мячей
16
1
В среднем за матч
0.8
6:0
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  6:0
Самая крупная ничья:  1:1
Беларусь. Кубок, 1/4 финала
Ислочь
0 : 0
09.03.2025
Неман
Беларусь. Кубок, 1/4 финала
Неман
0 : 0
05.03.2025
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Неман
0 : 3
14.09.2024
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Ислочь
2 : 0
27.04.2024
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
Неман
0 : 0
28.10.2023
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 11 тур
Ислочь
0 : 3
04.06.2023
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 19 тур
Неман
1 : 0
27.08.2022
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Ислочь
1 : 1
16.04.2022
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 22 тур
Ислочь
2 : 0
11.09.2021
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Неман
1 : 2
01.05.2021
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 16 тур
Неман
1 : 0
04.07.2020
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 1 тур
Ислочь
1 : 0
21.03.2020
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 18 тур
Неман
1 : 1
16.08.2019
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
Ислочь
1 : 0
14.04.2019
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 21 тур
Неман
6 : 0
16.09.2018
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
Ислочь
1 : 2
06.05.2018
Неман
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Неман
1 : 1
06.08.2017
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 2 тур
Ислочь
0 : 1
08.04.2017
Неман
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Ислочь
0 : 0
25.09.2016
Неман
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
Неман
2 : 1
17.05.2016
Ислочь
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Прогноз на матч «Неман» – «Ислочь»

Матч обещает быть открытым и результативным. «Неман» будет делать ставку на плотную игру в центре поля и быструю реализацию моментов, в то время как «Ислочь» попытается навязать темп и использовать фланговую активность. Обе команды регулярно забивают и находятся в хорошей форме. В такой ситуации логично ожидать обмен голами и победу той команды, кто окажется точнее в реализации.

Точный счeт: 2:1 в пользу «Немана».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Немана» – коэффициент 6.40
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 2.05

6.40
Точный счёт 2:1 в пользу «Немана»
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Автор: Мещеряков Денис
Беларусь. Высшая лига Ислочь Неман
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1 : 0
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