21 июня на стадионе Lumen Field в рамках 2-го тура Клубного чемпионата мира встретятся итальянский «Интер» и японский «Урава Ред Даймондс». После ничьей с «Монтерреем» итальянцам нужно взять три очка, чтобы сохранить шансы на выход из группы, в то время как японцы, уступив «Ривер Плейту», постараются реабилитироваться в матче с фаворитом. Противостояние обещает быть интересным и напряжeнным, и ниже мы рассмотрим ключевые моменты, которые могут повлиять на исход матча.

«Интер»

Итальянцы показали характер в первом туре, сыграв 1:1 с «Монтерреем». Однако их атакующая мощь и глубокий состав позволили бы рассчитывать на лучший результат. «Интер» уже несколько лет остаeтся одной из самых сильных команд Европы, несмотря на некоторые слабости в обороне.

Форма команды:

1.4 гола за игру в последних 5 матчах;

1.6 пропущенных гола за игру;

не проигрывает в 7 из 9 последних матчей;

забивает в 7 из 9 последних матчей.

«Интер» может позволить себе высокую прессингующую игру, хотя пропускает довольно часто. При этом их атакующие действия по-прежнему опасны для любого соперника.

«Урава Ред Даймондс»

Японцы не смогли показать достойного сопротивления в первом матче против «Ривер Плейта», уступив 1:3. Проблемы в защите и слабая реализация моментов сказались. Но «Урава» демонстрирует хорошую игру в атаке, что подтверждается их результатами в последних играх.

Форма команды:

1.2 гола за игру в последних 5 матчах;

1.6 пропущенных гола за игру;

забивает в 6 из 8 последних матчей;

пропускает в 7 из 9 последних матчей.

«Урава» стабильна в атаке, но еe защита оставляет желать лучшего. Вряд ли японцы смогут останавливать мощную атаку «Интера», если не улучшат свою игру в обороне.

Ключевые факты перед матчем

«Интер» забивает в 7 из 9 последних матчей.

В 5 последних матчах «Интер»: 7 забитых, 8 пропущенных.

«Урава» забивает в 6 из 8 последних матчей, но также пропускает регулярно.

В 5 последних матчах «Урава»: 6 забитых, 8 пропущенных.

Ожидается, что «Интер» будет доминировать в атаке, но их оборона остаeтся уязвимой.

Анализ и прогноз

«Интер» остаeтся фаворитом в этом противостоянии, несмотря на проблемы в обороне. Итальянцы имеют более сильный состав, и в атаке они будут однозначно превосходить «Ураву». Однако «Урава» также умеет забивать, и можно ожидать, что они найдут момент для взятия ворот. Это будет напряжeнный матч, где, скорее всего, будут голы с обеих сторон, но «Интер» должен взять верх.

Скорее всего, в этой игре будет несколько голов, и «Интер» выиграет, но пропустит.

Рекомендованные ставки