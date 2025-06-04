5 июня на стадионе Борисов-Арена состоится товарищеская встреча между сборными Беларуси и Казахстана. Матч станет важным этапом в подготовке обеих команд к будущим турнирам. Беларусь демонстрирует уверенную игру, не проигрывая в 7 из 9 последних матчей, тогда как Казахстан переживает сложный период, особенно в гостевых играх. Исход матча во многом будет зависеть от того, насколько хозяева смогут использовать слабости гостей.

Беларусь

Беларусь находится в хорошей форме, одержав несколько уверенных побед в последних матчах. В последних пяти играх команда забила 9 голов, пропустив всего 4. Среднее количество голов за игру составляет 1.80 в атаке и 0.80 в обороне. В последнем матче Беларусь разгромила Азербайджан со счeтом 2:0, что подтверждает высокую результативность и надeжность защиты.

Казахстан

Казахстан выглядит менее уверенно, особенно в гостевых матчах, где команда проиграла 5 последних игр. В последних пяти матчах Казахстан забил 5 голов, пропустив 10. Среднее количество голов за игру составляет 1.00 в атаке и 2.00 в обороне. В последней игре Казахстан обыграл Кюрасао со счeтом 2:0, что стало редким светлым пятном в их выступлениях.

Факты о командах

Беларусь

Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей.

Забивает в 3 последних матчах.

Средний голевой показатель: 1.80 в атаке, 0.80 в обороне.

Пропускает мало голов в последних играх.

Казахстан

Проигрывает в 5 последних матчах в гостях.

Забивает в 3 последних матчах.

Средний голевой показатель: 1.00 в атаке, 2.00 в обороне.

Показывает слабую игру в обороне в последних играх.

Личные встречи 71% (5) 14% (1) 14% (1) 19 Забитых мячей 6 2.71 В среднем за матч 0.86 5:1 Крупнейшая победа 2:1 Самый результативный матч: 1:5 Самая крупная ничья: 1:1 Товарищеские матчи. Сборные, Беларусь 4 : 1 Казахстан Лига наций, 5 тур Казахстан 2 : 1 Беларусь Лига наций, 3 тур Беларусь 1 : 1 Казахстан , 4 тур Беларусь 2 : 0 Казахстан , 2 тур Казахстан 1 : 2 Беларусь Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 11 тур Беларусь 4 : 0 Казахстан Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 6 тур Казахстан 1 : 5 Беларусь

Прогноз на матч Беларусь – Казахстан

Беларусь демонстрирует высокий уровень игры, особенно в атаке и защите, что делает еe фаворитом встречи. Казахстан, несмотря на упорство, продолжает испытывать проблемы с защитой, особенно в гостевых матчах. Учитывая текущую форму обеих команд, вероятно, что Беларусь одержит победу, но матч может быть напряжeнным из-за мотивации гостей.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу Беларуси

Рекомендованные ставки