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Прогноз на точный счет матча Беларусь – Казахстан: товарищеские матчи, 5 июня 2025

04 июня 2025 12:45
Беларусь - Казахстан
05 июн. 2025, четверг 20:00 | Товарищеские матчи. Сборные
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6.50
Точный счёт 2:1 в пользу Беларуси
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5 июня на стадионе Борисов-Арена состоится товарищеская встреча между сборными Беларуси и Казахстана. Матч станет важным этапом в подготовке обеих команд к будущим турнирам. Беларусь демонстрирует уверенную игру, не проигрывая в 7 из 9 последних матчей, тогда как Казахстан переживает сложный период, особенно в гостевых играх. Исход матча во многом будет зависеть от того, насколько хозяева смогут использовать слабости гостей.

Беларусь

Беларусь находится в хорошей форме, одержав несколько уверенных побед в последних матчах. В последних пяти играх команда забила 9 голов, пропустив всего 4. Среднее количество голов за игру составляет 1.80 в атаке и 0.80 в обороне. В последнем матче Беларусь разгромила Азербайджан со счeтом 2:0, что подтверждает высокую результативность и надeжность защиты.

Казахстан

Казахстан выглядит менее уверенно, особенно в гостевых матчах, где команда проиграла 5 последних игр. В последних пяти матчах Казахстан забил 5 голов, пропустив 10. Среднее количество голов за игру составляет 1.00 в атаке и 2.00 в обороне. В последней игре Казахстан обыграл Кюрасао со счeтом 2:0, что стало редким светлым пятном в их выступлениях.

Факты о командах

Беларусь

  • Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей.
  • Забивает в 3 последних матчах.
  • Средний голевой показатель: 1.80 в атаке, 0.80 в обороне.
  • Пропускает мало голов в последних играх.

Казахстан

  • Проигрывает в 5 последних матчах в гостях.
  • Забивает в 3 последних матчах.
  • Средний голевой показатель: 1.00 в атаке, 2.00 в обороне.
  • Показывает слабую игру в обороне в последних играх.

Личные встречи
71% (5)
14% (1)
14% (1)
19
Забитых мячей
6
2.71
В среднем за матч
0.86
5:1
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  1:5
Самая крупная ничья:  1:1
Товарищеские матчи. Сборные,
Беларусь
4 : 1
05.06.2025
Казахстан
Лига наций, 5 тур
Казахстан
2 : 1
22.09.2022
Беларусь
Лига наций, 3 тур
Беларусь
1 : 1
10.06.2022
Казахстан
, 4 тур
Беларусь
2 : 0
14.10.2020
Казахстан
, 2 тур
Казахстан
1 : 2
07.09.2020
Беларусь
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 11 тур
Беларусь
4 : 0
10.10.2009
Казахстан
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 6 тур
Казахстан
1 : 5
01.04.2009
Беларусь
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Прогноз на матч Беларусь – Казахстан

Беларусь демонстрирует высокий уровень игры, особенно в атаке и защите, что делает еe фаворитом встречи. Казахстан, несмотря на упорство, продолжает испытывать проблемы с защитой, особенно в гостевых матчах. Учитывая текущую форму обеих команд, вероятно, что Беларусь одержит победу, но матч может быть напряжeнным из-за мотивации гостей.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу Беларуси

Рекомендованные ставки

  • Точный счeт 2:1 в пользу Беларуси – коэффициент 6.50
  • Беларусь выиграет – коэффициент 1.80
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.10
  • Индивидуальный тотал Беларуси больше 1.5 – коэффициент 1.70
  • Тотал голов больше 2.5 – коэффициент 2.00

6.50
Точный счёт 2:1 в пользу Беларуси
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Автор: Мещеряков Денис
Товарищеские матчи. Сборные Казахстан Беларусь
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