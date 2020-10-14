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Расписание матчей
Беларусь - Казахстан
Беларусь - Казахстан: обзор матча 14 октября 2020
Беларусь
14.10.2020, среда, 21:45
, группа C4, 4 тур
2 : 0
Завершен
Казахстан
36'
Е. Яблонский
90+3'
Р. Юзепчук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Беларусь - Казахстан
Конец матча
ГОЛ! 2:0!
Р. Юзепчук
Пас отдал
М. Скавыш
90'
+3
78'
Замена
Д. Нарзилдаев
️️️️
В. Васильев
78'
Замена
А. Бейсебеков
️️️️
М. Быстров
Замена
В. Климович
️️️️
И. Стасевич
66'
Замена
И. Бахар
️️️️
В. Лисакович
65'
Замена
Н. Золотов
️️️️
К. Печенин
65'
57'
Замена
А. Жаксылыков
️️️️
А. Аимбетов
57'
Замена
И. Куат
️️️️
А. Абикен
Замена
А. Хачатурян
️️️️
И. Маевский
47'
Второй тайм
Замена
М. Бордачев
️️️️
А. Сачивко
42'
ГОЛ! 1:0!
Е. Яблонский
Пас отдал
И. Стасевич
36'
16'
Желтая карточка
С. Малый
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Беларусь
1
Александр Гутор
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
5
Денис Поляков
ЦЗ
14
Никита Наумов
ЦЗ
20
Александр Сачивко
ЦЗ
4
Роман Юзепчук
ПЗ
14
Евгений Яблонский
ЦП
18
Иван Маевский
ЦП
22
Игорь Стасевич
ЦП
17
Виталий Лисакович
ЦФ
11
Максим Скавыш
ЦФ
Главный тренер
Михаил Мархель
Казахстан
1
Стас Покатилов
ВР
19
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
13
Олжас Керимжанов
ЦЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
4
Марат Быстров
ЦЗ
6
Айбол Абикен
ЦП
8
Асхат Тагыберген
ЦП
14
Владислав Васильев
АП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
17
Абат Аимбетов
ЦФ
Беларусь
1
Егор Хаткевич
ВР
1
Сергей Игнатович
ВР
19
Максим Бордачев
ЛЗ
13
Николай Золотов
ЦЗ
22
Александр Павловец
ЦЗ
10
Иван Бахар
ЦП
9
Андрей Хачатурян
ЦП
10
Валерий Громыко
АП
19
Дмитрий Подстрелов
ПВ
21
Владислав Климович
ЦФ
11
Денис Лаптев
ЦФ
Казахстан
15
Владимир Плотников
ВР
12
Дмитрий Непогодов
ВР
5
Исламбек Куат
ЦЗ
21
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
10
Думан Нарзилдаев
ОП
19
Айбар Жаксылыков
ЦФ
3-2-3-2
1
Гутор
5
Поляков
14
Наумов
20
Сачивко
2
Печенин
4
Юзепчук
14
Яблонский
18
Маевский
22
Стасевич
11
Скавыш
17
Лисакович
3-2-2-2-1
1
Покатилов
2
Малый
23
Эрланов
4
Быстров
13
Керимжанов
19
Досмагамбетов
6
Абикен
8
Тагыберген
14
Васильев
19
Зайнутдинов
17
Аимбетов
20
Сачивко
19
Бордачев
19
Бордачев
20
Сачивко
2
Печенин
13
Золотов
13
Золотов
2
Печенин
17
Лисакович
10
Бахар
10
Бахар
17
Лисакович
18
Маевский
9
Хачатурян
9
Хачатурян
18
Маевский
22
Стасевич
21
Климович
21
Климович
22
Стасевич
14
Васильев
10
Нарзилдаев
10
Нарзилдаев
14
Васильев
17
Аимбетов
19
Жаксылыков
19
Жаксылыков
17
Аимбетов
6
Абикен
5
Куат
5
Куат
6
Абикен
4
Быстров
21
Бейсебеков
21
Бейсебеков
4
Быстров
Остались в запасе
Беларусь
Казахстан
19
Дмитрий Подстрелов
ПВ
10
Валерий Громыко
АП
1
Егор Хаткевич
ВР
1
Сергей Игнатович
ВР
22
Александр Павловец
ЦЗ
11
Денис Лаптев
ЦФ
Главный тренер
Михаил Мархель
15
Владимир Плотников
ВР
12
Дмитрий Непогодов
ВР
Остались в запасе
19
Дмитрий Подстрелов
ПВ
10
Валерий Громыко
АП
1
Егор Хаткевич
ВР
1
Сергей Игнатович
ВР
22
Александр Павловец
ЦЗ
11
Денис Лаптев
ЦФ
Остались в запасе
15
Владимир Плотников
ВР
12
Дмитрий Непогодов
ВР
Главный тренер
Михаил Мархель
Статистика матча Беларусь - Казахстан
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Беларусь
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
- : -
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Лига наций, 1 тур
Албания
2 : 0
26.09.2026
Беларусь
Товарищеские матчи. Сборные
Беларусь
2 : 2
09.06.2026
Буркина-Фасо
Казахстан
Лига наций, 5 тур
Молдова
- : -
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Лига наций, 1 тур
Фарерские острова
1 : 1
26.09.2026
Казахстан
Товарищеские матчи. Сборные
Венгрия
3 : 1
09.06.2026
Казахстан
Информация о матче
Главный судья:
Александар Ставрев
(Скопье)
Стадион:
Динамо
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