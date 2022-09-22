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Расписание матчей
Лига наций
Казахстан - Беларусь
Казахстан - Беларусь: обзор матча 22 сентября 2022
Казахстан
22.09.2022, четверг, 17:00
Лига наций, группа C3, 5 тур
2 : 1
Завершен
Беларусь
29'
М. Габышев
79'
Б. Зайнутдинов
45+3'
П. Савицкий
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Казахстан - Беларусь
Вторая желтая
А. Тагыберген
90'
+4
Желтая карточка
Э. Астанов
90'
+2
Замена
И. Куат
️️️️
Б. Зайнутдинов
87'
Замена
️️️️
А. Аимбетов
87'
83'
Желтая карточка
И. Бахар
ГОЛ! 2:1!
Б. Зайнутдинов
Пас отдал
А. Аимбетов
79'
76'
Замена
В. Громыко
️️️️
П. Савицкий
Замена
Э. Астанов
️️️️
Р. Оразов
75'
Замена
Б. Каиров
️️️️
М. Габышев
68'
61'
Замена
️️️️
В. Климович
61'
Замена
И. Бахар
️️️️
Е. Богомольский
Желтая карточка
А. Дарабаев
49'
45'
+3
ГОЛ! 1:1!
П. Савицкий
Пас отдал
К. Печенин
42'
Желтая карточка
К. Печенин
Желтая карточка
А. Тагыберген
39'
ГОЛ! 1:0!
М. Габышев
Пас отдал
Р. Оразов
29'
Желтая карточка
Б. Зайнутдинов
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Казахстан
12
Игорь Шацкий
ВР
22
Александр Марочкин
ЦЗ
3
Нуралы Алип
ЦЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
5
Михаил Габышев
ПЗ
11
Ян Вороговский
ЦП
20
Рамазан Оразов
ЦП
8
Асхат Тагыберген
ЦП
7
Аслан Дарабаев
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
17
Абат Аимбетов
ЦФ
Беларусь
1
Егор Хаткевич
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
4
Максим Швецов
ЦЗ
15
Руслан Юденков
ЦЗ
5
Денис Поляков
ЦЗ
19
Глеб Шевченко
ПЗ
14
Евгений Яблонский
ЦП
8
Павел Савицкий
ЦП
9
Макс Эбонг
АП
10
Егор Богомольский
ЦФ
21
Владислав Климович
ЦФ
Главный тренер
Георгий Кондратьев
Казахстан
12
Бекхан Шайзада
ВР
12
Мухамеджан Сейсен
ВР
19
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
23
Адилет Садыбеков
ЦЗ
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
5
Багдат Каиров
ПЗ
21
Эльхан Астанов
ЛВ
10
Самат Жарынбетов
ОП
5
Исламбек Куат
ОП
14
Роман Муртазаев
ЦП
0
Абылайхан Жумабек
ЦФ
Беларусь
12
Максим Плотников
ВР
1
Павел Павлюченко
ВР
18
Владислав Малькевич
ЛЗ
0
Илья Лукашевич
ЦЗ
6
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
7
Данила Нечаев
ПЗ
17
Павел Седько
ЛВ
4
Руслан Лисакович
ОП
15
Валерий Бочеров
ОП
0
Дмитрий Бессмертный
ЦП
10
Иван Бахар
ЦП
10
Валерий Громыко
АП
4-4-1-1
12
Шацкий
22
Марочкин
3
Алип
2
Малый
5
Габышев
11
Вороговский
8
Тагыберген
7
Дарабаев
20
Оразов
19
Зайнутдинов
17
Аимбетов
3-2-2-1-2
1
Хаткевич
4
Швецов
15
Юденков
5
Поляков
19
Шевченко
2
Печенин
14
Яблонский
8
Савицкий
9
Эбонг
21
Климович
10
Богомольский
5
Габышев
5
Каиров
5
Каиров
5
Габышев
19
Зайнутдинов
5
Куат
5
Куат
19
Зайнутдинов
20
Оразов
21
Астанов
21
Астанов
20
Оразов
8
Савицкий
10
Громыко
10
Громыко
8
Савицкий
10
Богомольский
10
Бахар
10
Бахар
10
Богомольский
Остались в запасе
Казахстан
Беларусь
19
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
12
Бекхан Шайзада
ВР
12
Мухамеджан Сейсен
ВР
23
Адилет Садыбеков
ЦЗ
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
10
Самат Жарынбетов
ОП
14
Роман Муртазаев
ЦП
0
Абылайхан Жумабек
ЦФ
18
Владислав Малькевич
ЛЗ
17
Павел Седько
ЛВ
12
Максим Плотников
ВР
1
Павел Павлюченко
ВР
0
Илья Лукашевич
ЦЗ
6
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
7
Данила Нечаев
ПЗ
4
Руслан Лисакович
ОП
15
Валерий Бочеров
ОП
0
Дмитрий Бессмертный
ЦП
Главный тренер
Георгий Кондратьев
Остались в запасе
19
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
12
Бекхан Шайзада
ВР
12
Мухамеджан Сейсен
ВР
23
Адилет Садыбеков
ЦЗ
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
10
Самат Жарынбетов
ОП
14
Роман Муртазаев
ЦП
0
Абылайхан Жумабек
ЦФ
Остались в запасе
18
Владислав Малькевич
ЛЗ
17
Павел Седько
ЛВ
12
Максим Плотников
ВР
1
Павел Павлюченко
ВР
0
Илья Лукашевич
ЦЗ
6
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
7
Данила Нечаев
ПЗ
4
Руслан Лисакович
ОП
15
Валерий Бочеров
ОП
0
Дмитрий Бессмертный
ЦП
Главный тренер
Георгий Кондратьев
Статистика матча Казахстан - Беларусь
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Казахстан
Лига наций, 6 тур
Казахстан
2 : 2
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Беларусь
Лига наций, Финал
Беларусь
- : -
25.03.2027
Израиль
Лига наций, 6 тур
Беларусь
0 : 2
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
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0 : 0
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