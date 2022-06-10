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Расписание матчей
Лига наций
Беларусь - Казахстан
Беларусь - Казахстан: обзор матча 10 июня 2022
Беларусь
10.06.2022, пятница, 21:45
Лига наций, группа C3, 3 тур
1 : 1
Завершен
Казахстан
84'
В. Малькевич
13'
А. Аимбетов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Беларусь - Казахстан
88'
Желтая карточка
И. Куат
ГОЛ! 1:1!
В. Малькевич
Пас отдал
В. Громыко
84'
Замена
В. Климович
️️️️
Е. Яблонский
81'
77'
Замена
Т. Досмагамбетов
️️️️
А. Дарабаев
76'
Замена
В. Васильев
️️️️
Э. Астанов
67'
Замена
А. Шушеначев
️️️️
А. Аимбетов
67'
Замена
С. Жарынбетов
️️️️
Р. Оразов
Замена
В. Малькевич
️️️️
И. Бахар
65'
58'
Замена
Г. Суюмбаев
️️️️
Я. Вороговский
Замена
Е. Богомольский
️️️️
П. Седько
46'
Замена
В. Громыко
️️️️
Р. Юденков
46'
Желтая карточка
Р. Юденков
42'
13'
ГОЛ! 0:1!
А. Аимбетов
Пас отдал
Я. Вороговский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Беларусь
1
Павел Павлюченко
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
6
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
15
Руслан Юденков
ЦЗ
6
Роман Бегунов
ЦЗ
17
Павел Седько
ЛВ
14
Евгений Яблонский
ЦП
7
Артем Быков
ЦП
10
Иван Бахар
ЦП
9
Макс Эбонг
АП
Главный тренер
Георгий Кондратьев
Казахстан
12
Игорь Шацкий
ВР
22
Александр Марочкин
ЛЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
3
Нуралы Алип
ЦЗ
5
Багдат Каиров
ПЗ
5
Исламбек Куат
ОП
11
Ян Вороговский
ЦП
20
Рамазан Оразов
ЦП
7
Аслан Дарабаев
ЦП
21
Эльхан Астанов
АП
17
Абат Аимбетов
ЦФ
Беларусь
12
Максим Плотников
ВР
1
Егор Хаткевич
ВР
18
Владислав Малькевич
ЛЗ
6
Сергей Политевич
ЦЗ
4
Максим Швецов
ЦЗ
19
Глеб Шевченко
ПЗ
15
Валерий Бочеров
ОП
8
Денис Гречихо
ЦП
10
Валерий Громыко
АП
19
Дмитрий Подстрелов
ПВ
10
Егор Богомольский
ЦФ
21
Владислав Климович
ЦФ
Казахстан
12
Бекхан Шайзада
ВР
12
Мухамеджан Сейсен
ВР
19
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
16
Гафуржан Суюмбаев
ЛЗ
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
6
Елдос Ахметов
ЦЗ
5
Михаил Габышев
ПЗ
10
Самат Жарынбетов
ОП
14
Владислав Васильев
АП
10
Бауыржан Байтана
АП
17
Артур Шушеначев
ЦФ
10
Максим Самородов
ЦФ
3-2-3-2
1
Павлюченко
20
Волков
15
Юденков
6
Бегунов
2
Печенин
6
Хадаркевич
14
Яблонский
7
Быков
10
Бахар
17
Седько
9
Эбонг
4-1-3-1-1
12
Шацкий
5
Каиров
2
Малый
3
Алип
22
Марочкин
5
Куат
11
Вороговский
20
Оразов
7
Дарабаев
21
Астанов
17
Аимбетов
17
Седько
10
Богомольский
10
Богомольский
17
Седько
10
Бахар
18
Малькевич
18
Малькевич
10
Бахар
15
Юденков
10
Громыко
10
Громыко
15
Юденков
14
Яблонский
21
Климович
21
Климович
14
Яблонский
21
Астанов
14
Васильев
14
Васильев
21
Астанов
7
Дарабаев
19
Досмагамбетов
19
Досмагамбетов
7
Дарабаев
11
Вороговский
16
Суюмбаев
16
Суюмбаев
11
Вороговский
20
Оразов
10
Жарынбетов
10
Жарынбетов
20
Оразов
17
Аимбетов
17
Шушеначев
17
Шушеначев
17
Аимбетов
Остались в запасе
Беларусь
Казахстан
19
Дмитрий Подстрелов
ПВ
12
Максим Плотников
ВР
1
Егор Хаткевич
ВР
6
Сергей Политевич
ЦЗ
4
Максим Швецов
ЦЗ
19
Глеб Шевченко
ПЗ
15
Валерий Бочеров
ОП
8
Денис Гречихо
ЦП
Главный тренер
Георгий Кондратьев
5
Михаил Габышев
ПЗ
12
Бекхан Шайзада
ВР
12
Мухамеджан Сейсен
ВР
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
6
Елдос Ахметов
ЦЗ
10
Бауыржан Байтана
АП
10
Максим Самородов
ЦФ
Остались в запасе
19
Дмитрий Подстрелов
ПВ
12
Максим Плотников
ВР
1
Егор Хаткевич
ВР
6
Сергей Политевич
ЦЗ
4
Максим Швецов
ЦЗ
19
Глеб Шевченко
ПЗ
15
Валерий Бочеров
ОП
8
Денис Гречихо
ЦП
Остались в запасе
5
Михаил Габышев
ПЗ
12
Бекхан Шайзада
ВР
12
Мухамеджан Сейсен
ВР
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
6
Елдос Ахметов
ЦЗ
10
Бауыржан Байтана
АП
10
Максим Самородов
ЦФ
Главный тренер
Георгий Кондратьев
Статистика матча Беларусь - Казахстан
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Беларусь
Лига наций, Финал
Беларусь
- : -
25.03.2027
Израиль
Лига наций, 6 тур
Беларусь
0 : 2
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Казахстан
Лига наций, 6 тур
Казахстан
2 : 2
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Информация о матче
Где смотреть матч:
Okko Спорт
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