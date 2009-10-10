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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Беларусь - Казахстан
Беларусь - Казахстан: обзор матча 10 октября 2009
Беларусь
10.10.2009, суббота, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа 6, 11 тур
4 : 0
Завершен
Казахстан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Беларусь - Казахстан
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Беларусь
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
- : -
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Лига наций, 1 тур
Албания
2 : 0
26.09.2026
Беларусь
Товарищеские матчи. Сборные
Беларусь
2 : 2
09.06.2026
Буркина-Фасо
Казахстан
Лига наций, 5 тур
Молдова
- : -
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Лига наций, 1 тур
Фарерские острова
1 : 1
26.09.2026
Казахстан
Товарищеские матчи. Сборные
Венгрия
3 : 1
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