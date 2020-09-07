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Расписание матчей
Казахстан - Беларусь
Казахстан - Беларусь: обзор матча 07 сентября 2020
Казахстан
07.09.2020, понедельник, 17:00
, группа C4, 2 тур
1 : 2
Завершен
Беларусь
62'
А. Аимбетов
53'
М. Бордачев
86'
В. Лисакович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Казахстан - Беларусь
Конец матча
Желтая карточка
С. Малый
88'
86'
ГОЛ! 1:2!
В. Лисакович
85'
Замена
А. Хачатурян
️️️️
М. Эбонг
Замена
Ю. Перцух
️️️️
Б. Исламхан
81'
80'
Замена
Д. Подстрелов
️️️️
П. Нехайчик
73'
Желтая карточка
М. Эбонг
Замена
С. Хижниченко
️️️️
А. Аимбетов
72'
Замена
И. Куат
️️️️
М. Федин
64'
ГОЛ! 1:1!
А. Аимбетов
62'
56'
Замена
В. Лисакович
️️️️
М. Скавыш
53'
ГОЛ! 0:1!
М. Бордачев
Пас отдал
И. Стасевич
Второй тайм
Желтая карточка
Г. Суюмбаев
40'
Желтая карточка
А. Бейсебеков
15'
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Казахстан
1
Стас Покатилов
ВР
16
Гафуржан Суюмбаев
ЛЗ
3
Нуралы Алип
ЦЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
21
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
6
Айбол Абикен
ЦП
11
Ян Вороговский
ЦП
9
Бауржан Исламхан
АП
20
Максим Федин
ПВ
17
Абат Аимбетов
ЦФ
Беларусь
1
Александр Гутор
ВР
19
Максим Бордачев
ЛЗ
13
Николай Золотов
ЦЗ
4
Александр Мартынович
ЦЗ
14
Никита Наумов
ЦЗ
23
Павел Нехайчик
ЛП
2
Станислав Драгун
ЦП
22
Игорь Стасевич
ЦП
14
Евгений Яблонский
ЦП
9
Макс Эбонг
АП
11
Максим Скавыш
ЦФ
Главный тренер
Михаил Мархель
Казахстан
15
Данил Устименко
ВР
12
Дмитрий Непогодов
ВР
19
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
13
Олжас Керимжанов
ЦЗ
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
5
Исламбек Куат
ЦЗ
4
Марат Быстров
ЦЗ
10
Думан Нарзилдаев
ОП
14
Юрий Перцух
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
20
Сергей Хижниченко
ЦФ
Беларусь
1
Сергей Игнатович
ВР
1
Егор Хаткевич
ВР
4
Максим Швецов
ЦЗ
20
Александр Сачивко
ЦЗ
4
Роман Юзепчук
ПЗ
8
Александр Селява
ОП
10
Иван Бахар
ЦП
9
Андрей Хачатурян
ЦП
6
Алексей Легчилин
ЦП
19
Юрий Ковалев
ПП
19
Дмитрий Подстрелов
ПВ
17
Виталий Лисакович
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Покатилов
2
Малый
22
Марочкин
21
Бейсебеков
16
Суюмбаев
3
Алип
6
Абикен
11
Вороговский
9
Исламхан
20
Федин
17
Аимбетов
4-4-1-1
1
Гутор
13
Золотов
4
Мартынович
14
Наумов
19
Бордачев
2
Драгун
22
Стасевич
14
Яблонский
23
Нехайчик
9
Эбонг
11
Скавыш
20
Федин
5
Куат
5
Куат
20
Федин
9
Исламхан
14
Перцух
14
Перцух
9
Исламхан
17
Аимбетов
20
Хижниченко
20
Хижниченко
17
Аимбетов
23
Нехайчик
19
Подстрелов
19
Подстрелов
23
Нехайчик
9
Эбонг
9
Хачатурян
9
Хачатурян
9
Эбонг
11
Скавыш
17
Лисакович
17
Лисакович
11
Скавыш
Остались в запасе
Казахстан
Беларусь
19
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
15
Данил Устименко
ВР
13
Олжас Керимжанов
ЦЗ
10
Думан Нарзилдаев
ОП
12
Дмитрий Непогодов
ВР
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
4
Марат Быстров
ЦЗ
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
8
Александр Селява
ОП
4
Роман Юзепчук
ПЗ
1
Сергей Игнатович
ВР
1
Егор Хаткевич
ВР
4
Максим Швецов
ЦЗ
20
Александр Сачивко
ЦЗ
10
Иван Бахар
ЦП
6
Алексей Легчилин
ЦП
19
Юрий Ковалев
ПП
Главный тренер
Михаил Мархель
Остались в запасе
19
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
15
Данил Устименко
ВР
13
Олжас Керимжанов
ЦЗ
10
Думан Нарзилдаев
ОП
12
Дмитрий Непогодов
ВР
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
4
Марат Быстров
ЦЗ
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
Остались в запасе
8
Александр Селява
ОП
4
Роман Юзепчук
ПЗ
1
Сергей Игнатович
ВР
1
Егор Хаткевич
ВР
4
Максим Швецов
ЦЗ
20
Александр Сачивко
ЦЗ
10
Иван Бахар
ЦП
6
Алексей Легчилин
ЦП
19
Юрий Ковалев
ПП
Главный тренер
Михаил Мархель
Статистика матча Казахстан - Беларусь
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Казахстан
Лига наций, 5 тур
Молдова
- : -
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Лига наций, 1 тур
Фарерские острова
1 : 1
26.09.2026
Казахстан
Товарищеские матчи. Сборные
Венгрия
3 : 1
09.06.2026
Казахстан
Беларусь
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
- : -
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Лига наций, 1 тур
Албания
2 : 0
26.09.2026
Беларусь
Товарищеские матчи. Сборные
Беларусь
2 : 2
09.06.2026
Буркина-Фасо
Информация о матче
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