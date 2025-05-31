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Прогноз на точный счет матча «Васко да Гама» – «Брагантино»: Серия A, 1 июня 2025

31 мая 2025 12:25
Васко да Гама - Брагантино
01 июн. 2025, воскресенье 03:00 | Бразилия. Серия А, 11 тур
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6.20
Точный счёт 2:1 в пользу «Васко да Гама»
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1 июня на стадионе «Сан Жануарио» в Рио-де-Жанейро состоится матч 11 тура чемпионата Бразилии между «Васко да Гама» и «Брагантино». Обе команды находятся в хорошей атакующей форме, а матч обещает стать напряжeнным противостоянием: хозяева стремятся закрепиться в середине таблицы, тогда как гости уверенно идут в зоне лидеров.

«Васко да Гама»

После 10 туров у «Васко» 10 очков и 15-е место, однако форма команды улучшается. В последних 5 матчах команда забила 8 голов и проиграла только «Флуминенсе» и «Ланусу» на выезде. Особенно стоит отметить результативную игру дома: победы над «Форталезой» (3:0) и «Мельгаром» (3:0) подчeркивают атакующий потенциал.

Пабло Вехетти продолжает быть главной ударной силой, уже забив 18 мячей в 29 матчах. Васко стабильно забивает – в последних 4 матчах подряд. Однако оборона остаeтся нестабильной: команда допускает по 0.8 гола за игру, что требует внимательности против активного «Брагантино».

«Брагантино»

Гости идут 4-ми в таблице, имея 20 очков после 10 туров. «Брагантино» демонстрирует отличную форму в атаке – 10 голов за последние 5 матчей. Команда не пропускает много (всего 3 мяча за тот же отрезок), при этом стабильно находит путь к воротам соперника в каждом из последних 13 матчей.

Выездные игры команда проводит надeжно – ничья с «Гремио» и минимальное поражение от «Палмейраса» подтверждают боеспособность состава. Джон Джон остаeтся ключевой фигурой в атаке, а свежая победа над «Жувентуде» говорит о хорошей функциональной готовности коллектива.

Факты о командах:

«Васко да Гама»

  • Побеждает в 3 последних матчах дома
  • Забивает в 4 последних матчах подряд
  • В среднем 1.60 гола за матч (последние 5 игр)
  • Пропускает в среднем 0.80 гола за матч
  • Не проигрывает «Брагантино» дома в 7 матчах подряд

«Брагантино»

  • Забивает в 13 матчах подряд
  • В среднем 2.00 гола за матч (последние 5 игр)
  • Пропускает в среднем 0.60 гола за игру
  • Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей чемпионата

Личные встречи
17% (1)
50% (3)
33% (2)
8
Забитых мячей
11
1.33
В среднем за матч
1.83
2:1
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  4:1
Самая крупная ничья:  2:2
Бразилия. Серия А, 21 тур
Васко да Гама
2 : 2
04.08.2024
Брагантино
Бразилия. Серия А, 2 тур
Брагантино
2 : 1
18.04.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 38 тур
Васко да Гама
2 : 1
07.12.2023
Брагантино
Бразилия. Серия А, 19 тур
Брагантино
1 : 1
15.08.2023
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 31 тур
Брагантино
4 : 1
21.01.2021
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 12 тур
Васко да Гама
1 : 1
27.09.2020
Брагантино
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Прогноз на матч «Васко да Гама» – «Брагантино»

Обе команды демонстрируют хорошую результативность. У «Васко» – надeжная атака на своeм поле, у «Брагантино» – стабильность и баланс в игре. В такой ситуации логичным выглядит прогноз на обмен голами. Однако статистика домашних матчей «Васко» и форма Вехетти позволяют дать предпочтение хозяевам. Минимальное преимущество может оказаться решающим.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Васко да Гама».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Васко да Гама» – коэффициент 6.20
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90
  • Индивидуальный тотал «Васко да Гама» больше 1.5 – коэффициент 2.10

6.20
Точный счёт 2:1 в пользу «Васко да Гама»
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Автор: Воронцов Егор
Бразилия. Серия А Брагантино Васко да Гама
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