1 июня на стадионе «Сан Жануарио» в Рио-де-Жанейро состоится матч 11 тура чемпионата Бразилии между «Васко да Гама» и «Брагантино». Обе команды находятся в хорошей атакующей форме, а матч обещает стать напряжeнным противостоянием: хозяева стремятся закрепиться в середине таблицы, тогда как гости уверенно идут в зоне лидеров.

«Васко да Гама»

После 10 туров у «Васко» 10 очков и 15-е место, однако форма команды улучшается. В последних 5 матчах команда забила 8 голов и проиграла только «Флуминенсе» и «Ланусу» на выезде. Особенно стоит отметить результативную игру дома: победы над «Форталезой» (3:0) и «Мельгаром» (3:0) подчeркивают атакующий потенциал.

Пабло Вехетти продолжает быть главной ударной силой, уже забив 18 мячей в 29 матчах. Васко стабильно забивает – в последних 4 матчах подряд. Однако оборона остаeтся нестабильной: команда допускает по 0.8 гола за игру, что требует внимательности против активного «Брагантино».

«Брагантино»

Гости идут 4-ми в таблице, имея 20 очков после 10 туров. «Брагантино» демонстрирует отличную форму в атаке – 10 голов за последние 5 матчей. Команда не пропускает много (всего 3 мяча за тот же отрезок), при этом стабильно находит путь к воротам соперника в каждом из последних 13 матчей.

Выездные игры команда проводит надeжно – ничья с «Гремио» и минимальное поражение от «Палмейраса» подтверждают боеспособность состава. Джон Джон остаeтся ключевой фигурой в атаке, а свежая победа над «Жувентуде» говорит о хорошей функциональной готовности коллектива.

Факты о командах:

«Васко да Гама»

Побеждает в 3 последних матчах дома

Забивает в 4 последних матчах подряд

В среднем 1.60 гола за матч (последние 5 игр)

Пропускает в среднем 0.80 гола за матч

Не проигрывает «Брагантино» дома в 7 матчах подряд

«Брагантино»

Забивает в 13 матчах подряд

В среднем 2.00 гола за матч (последние 5 игр)

Пропускает в среднем 0.60 гола за игру

Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей чемпионата

Личные встречи 17% (1) 50% (3) 33% (2) 8 Забитых мячей 11 1.33 В среднем за матч 1.83 2:1 Крупнейшая победа 4:1 Самый результативный матч: 4:1 Самая крупная ничья: 2:2 Бразилия. Серия А, 21 тур Васко да Гама 2 : 2 Брагантино Бразилия. Серия А, 2 тур Брагантино 2 : 1 Васко да Гама Бразилия. Серия А, 38 тур Васко да Гама 2 : 1 Брагантино Бразилия. Серия А, 19 тур Брагантино 1 : 1 Васко да Гама Бразилия. Серия А, 31 тур Брагантино 4 : 1 Васко да Гама Бразилия. Серия А, 12 тур Васко да Гама 1 : 1 Брагантино

Прогноз на матч «Васко да Гама» – «Брагантино»

Обе команды демонстрируют хорошую результативность. У «Васко» – надeжная атака на своeм поле, у «Брагантино» – стабильность и баланс в игре. В такой ситуации логичным выглядит прогноз на обмен голами. Однако статистика домашних матчей «Васко» и форма Вехетти позволяют дать предпочтение хозяевам. Минимальное преимущество может оказаться решающим.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Васко да Гама».

Рекомендованные ставки: