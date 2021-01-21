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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Брагантино - Васко да Гама
Брагантино - Васко да Гама: обзор матча 21 января 2021
Брагантино
21.01.2021, четверг, 03:30
Бразилия. Серия А, 31 тур
4 : 1
Завершен
Васко да Гама
15'
Рамирес
72'
Клаудиньо
86'
Клаудиньо
90+2'
Ж. Уртадо
78'
Г. Пек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брагантино - Васко да Гама
ГОЛ! 4:1!
Ж. Уртадо
90'
+2
Замена
L.
️️️️
Артур
89'
Замена
W.
️️️️
Адерлан
89'
ГОЛ! 3:1!
Клаудиньо
86'
Замена
B. Tubarão
️️️️
Рамирес
84'
78'
ГОЛ! 2:1!
Г. Пек
73'
Замена
M. Júnior
️️️️
L. Gil
73'
Замена
Г. Пек
️️️️
Л. Матос
ГОЛ! 2:0!
Клаудиньо
Пас отдал
Артур
72'
Замена
Морато
️️️️
Итало
62'
Замена
Т. Куэльо
️️️️
Хелиньо
62'
46'
Замена
V.
️️️️
Т. Магно
46'
Замена
Карлиньос
️️️️
C. Lopes
31'
Замена
Я. Пикачу
️️️️
J.
ГОЛ! 1:0!
Рамирес
Пас отдал
Клаудиньо
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брагантино
1
Клейтон
ВР
13
Адерлан
ЦЗ
3
Лео Ортис
ЦЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
7
Рамирес
ЦП
33
Клаудиньо
АП
11
Хелиньо
ПВ
37
Артур
ПВ
6
Edimar
ЦФ
31
Raul
ЦФ
15
Итало
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Сеабра
Васко да Гама
30
Нето Боржес
ЛЗ
3
Лео Матос
ЦЗ
11
Таллес Магно
ЛВ
7
Андрей
ОП
14
Герман Кано
ЦФ
16
Fernando Miguel
ЦФ
3
Werley
ЦФ
5
Leandro Castán
ЦФ
5
Caio Lopes
ЦФ
50
Juninho
ЦФ
8
Leonardo Gil
ЦФ
Главный тренер
Доривал "Дорива" Гвидони Жуниор
Брагантино
31
Гилерме
ЛЗ
3
Леонардо Реалпе
ЦЗ
28
Томас Куэльо
ЛВ
53
Морато
ПВ
1
Júlio Césár
ЦФ
17
Weverton
ЦФ
4
Ligger
ЦФ
4
César Haydar
ЦФ
20
Bruno Tubarão
ЦФ
0
Leandrinho
ЦФ
9
Жан Уртадо
ЦФ
19
Chrigor
ЦФ
Васко да Гама
30
Лукао
ВР
33
Марсело Алвес
ЦЗ
35
Миранда
ЦЗ
22
Яго Пикачу
ПП
77
Габриэл Пек
ПВ
27
Vinicius
ЦФ
55
Alexander
ЦФ
41
Cayo Tenório
ЦФ
33
Marcos Júnior
ЦФ
38
Ygor Catatau
ЦФ
23
Tiago Reis
ЦФ
11
Карлиньос
ЦФ
3-1-3-3
1
Клейтон
13
Адерлан
3
Ортис
15
Бруно
7
Рамирес
11
Хелиньо
33
Клаудиньо
37
Артур
15
Итало
31
6
2-1-1-5
3
Лео Матос
30
Боржес
7
Андрей
11
Магно
3
8
50
5
5
13
Адерлан
17
17
13
Адерлан
7
Рамирес
20
20
7
Рамирес
15
Итало
53
Морато
53
Морато
15
Итало
11
Хелиньо
28
Куэльо
28
Куэльо
11
Хелиньо
37
Артур
0
0
37
Артур
11
Магно
27
27
11
Магно
50
22
Пикачу
22
Пикачу
50
8
33
33
8
3
Лео Матос
77
Пек
77
Пек
3
Лео Матос
5
11
Карлиньос
11
Карлиньос
5
Остались в запасе
Брагантино
Васко да Гама
3
Леонардо Реалпе
ЦЗ
1
Júlio Césár
ЦФ
31
Гилерме
ЛЗ
4
Ligger
ЦФ
4
César Haydar
ЦФ
9
Жан Уртадо
ЦФ
19
Chrigor
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Сеабра
30
Лукао
ВР
55
Alexander
ЦФ
33
Марсело Алвес
ЦЗ
35
Миранда
ЦЗ
41
Cayo Tenório
ЦФ
38
Ygor Catatau
ЦФ
23
Tiago Reis
ЦФ
Главный тренер
Доривал "Дорива" Гвидони Жуниор
Остались в запасе
3
Леонардо Реалпе
ЦЗ
1
Júlio Césár
ЦФ
31
Гилерме
ЛЗ
4
Ligger
ЦФ
4
César Haydar
ЦФ
9
Жан Уртадо
ЦФ
19
Chrigor
ЦФ
Остались в запасе
30
Лукао
ВР
55
Alexander
ЦФ
33
Марсело Алвес
ЦЗ
35
Миранда
ЦЗ
41
Cayo Tenório
ЦФ
38
Ygor Catatau
ЦФ
23
Tiago Reis
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Сеабра
Главный тренер
Доривал "Дорива" Гвидони Жуниор
Статистика матча Брагантино - Васко да Гама
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Наби Аби Шеди
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