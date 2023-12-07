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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Васко да Гама - Брагантино
Васко да Гама - Брагантино: обзор матча 07 декабря 2023
Васко да Гама
07.12.2023, четверг, 03:30
Бразилия. Серия А, 38 тур
2 : 1
Завершен
Брагантино
29'
П. Паула
82'
Сержио
63'
Л. Ортис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Васко да Гама - Брагантино
Желтая карточка
Г. Пек
90'
+5
Желтая карточка
Г. Медель
84'
ГОЛ! 2:1!
Сержио
Пас отдал
П. Энрике
82'
79'
Замена
Соррисо
️️️️
Хелиньо
76'
Красная карточка
Л. Реалпе
Замена
Лео
️️️️
Г. Медель
71'
Замена
З. Габриэл
️️️️
Жаир
71'
Замена
Сержио
️️️️
Д. Пайет
65'
63'
ГОЛ! 1:1!
Л. Ортис
62'
Замена
Т. Борбас
️️️️
Э. Саша
Желтая карточка
П. Паула
51'
46'
Замена
Гилерме
️️️️
М. Фернандес
ГОЛ! 1:0!
П. Паула
29'
Замена
П. Паула
️️️️
М. Гомес
25'
22'
Замена
Густавиньо
️️️️
Рамирес
17'
Желтая карточка
Э. Саша
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Васко да Гама
1
Лео Жардим
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
3
Майкон
ЦЗ
96
Пауло Энрике
ПЗ
17
Гари Медель
(К)
ОП
8
Жаир
ЦП
6
Марлон Гомес
ЦП
25
Бруно Пракседес
АП
10
Димитри Пайет
АП
77
Габриэл Пек
ПВ
19
Пабло Вегетти
ЦФ
Главный тренер
Рамон Диас
Брагантино
1
Клейтон
ВР
36
Луан Кандидо
ЛЗ
3
Лео Ортис
(К)
ЦЗ
3
Леонардо Реалпе
ЦЗ
34
Хосе Уртадо
ПЗ
28
Витиньо
ЛВ
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
35
Матеус Фернандес
ЦП
7
Рамирес
ЦП
11
Хелиньо
ПВ
8
Эдуардо Саша
ЦФ
Главный тренер
Педру Кайшинья
Васко да Гама
97
Иван
ВР
3
Лео
ЦЗ
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
28
Manuel Capasso
ЦЗ
2
Хосе Луис Родригес
ПЗ
70
Сержио
ЛВ
85
Матеус Карвальо
ОП
23
Зе Габриэл
ОП
27
Паулиньо Паула
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
31
Росси
ПВ
11
Себастьян Феррейра
ЦФ
Брагантино
30
Лукао
ВР
31
Гилерме
ЛЗ
3
Лукас Кунья
ЦЗ
13
Адерлан
ЦЗ
30
Генри Москера
ЛВ
7
Соррисо
ЛВ
77
Ignacio Laquintana
ЦП
33
Talisson
ЦП
22
Густавиньо
АП
19
Бруниньо
АП
31
Raul
ЦФ
18
Тиаго Борбас
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Жардим
6
Питон
3
Майкон
96
Энрике
17
Медель
8
Жаир
6
Гомес
25
Пракседес
10
Пайет
77
Пек
19
Вегетти
4-3-2-1
1
Клейтон
34
Уртадо
3
Ортис
3
Реалпе
36
Кандидо
30
Эвангелиста
35
Фернандес
7
Рамирес
11
Хелиньо
28
Витиньо
8
Саша
17
Медель
3
Лео
3
Лео
17
Медель
8
Жаир
23
Зе Габриэл
23
Зе Габриэл
8
Жаир
6
Гомес
27
Паула
27
Паула
6
Гомес
10
Пайет
70
Сержио
70
Сержио
10
Пайет
35
Фернандес
31
Гилерме
31
Гилерме
35
Фернандес
7
Рамирес
22
Густавиньо
22
Густавиньо
7
Рамирес
11
Хелиньо
7
Соррисо
7
Соррисо
11
Хелиньо
8
Саша
18
Борбас
18
Борбас
8
Саша
Остались в запасе
Васко да Гама
Брагантино
97
Иван
ВР
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
28
Manuel Capasso
ЦЗ
2
Хосе Луис Родригес
ПЗ
85
Матеус Карвальо
ОП
11
Алекс Тейшейра
АП
31
Росси
ПВ
11
Себастьян Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Рамон Диас
30
Лукао
ВР
3
Лукас Кунья
ЦЗ
13
Адерлан
ЦЗ
77
Ignacio Laquintana
ЦП
33
Talisson
ЦП
19
Бруниньо
АП
30
Генри Москера
ЛВ
31
Raul
ЦФ
Главный тренер
Педру Кайшинья
Остались в запасе
97
Иван
ВР
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
28
Manuel Capasso
ЦЗ
2
Хосе Луис Родригес
ПЗ
85
Матеус Карвальо
ОП
11
Алекс Тейшейра
АП
31
Росси
ПВ
11
Себастьян Феррейра
ЦФ
Остались в запасе
30
Лукао
ВР
3
Лукас Кунья
ЦЗ
13
Адерлан
ЦЗ
77
Ignacio Laquintana
ЦП
33
Talisson
ЦП
19
Бруниньо
АП
30
Генри Москера
ЛВ
31
Raul
ЦФ
Главный тренер
Рамон Диас
Главный тренер
Педру Кайшинья
Статистика матча Васко да Гама - Брагантино
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Информация о матче
Главный судья:
Вилтон Сампайо
Стадион:
Estádio São Januário, Rio de Janeiro
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1
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