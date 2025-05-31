1 июня в рамках 11 тура чемпионата Беларуси по футболу встретятся «Слуцк» и «Гомель». Обе команды находятся в нижней части таблицы и нуждаются в очках, чтобы отдалиться от зоны вылета. «Слуцк» одержал важную победу в прошлом туре, а «Гомель», несмотря на проигрыш, сохраняет статус одного из самых организованных коллективов оборонительного плана в лиге.
«Слуцк»
«Слуцк» занимает 13 место с 8 очками после 10 туров. Команда провела нестабильную первую часть сезона, но в последних матчах начала демонстрировать признаки восстановления. Ключевым элементом нападения остаeтся Илья Грищенко, забивший 3 мяча в 10 играх.
Команда забивает в 4 матчах подряд, но при этом часто допускает ошибки в обороне: 9 пропущенных мячей за последние 5 матчей и средний показатель – 1.80 пропущенных за игру. Несмотря на это, «Слуцк» старается играть первым номером дома и искать моменты через фланговые проходы и дальние удары.
«Гомель»
«Гомель» идeт на 11 строчке с 12 очками и показывает куда более собранный футбол. Команда хорошо действует в обороне, пропуская в среднем лишь 0.60 гола за игру в последних 5 встречах. В нападении результативность хромает – 3 гола за 5 игр, однако при этом «Гомель» стабильно создаeт моменты.
Лидер команды Евгений Барсуков не слишком результативен в этом сезоне, но именно его активность часто приводит к опасным моментам у ворот соперника. В выездных матчах «Гомель» выглядит не хуже, чем дома, и нередко забирает очки за счeт грамотной структуры игры.
Факты о командах:
«Слуцк»
- Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей против «Гомеля»
- Забивает в 4 матчах подряд
- В среднем 0.80 гола за матч в последних 5 играх
- Пропускает в среднем 1.80 за матч
- Пропускает в 6 из 8 последних матчей
«Гомель»
- Не проигрывает в 6 из 8 последних выездных матчей против «Слуцка»
- Пропускает в среднем 0.60 гола за игру
- Забивает в 12 последних матчах против «Слуцка»
- В среднем 0.60 гола за матч в последних 5 играх
- Лишь 3 пропущенных мяча за 5 последних игр
Прогноз на матч «Слуцк» – «Гомель»
Ожидается упорная и вязкая игра. «Слуцк» прибавил в атаке, но его оборона продолжает допускать позиционные ошибки. «Гомель» же напротив – демонстрирует дисциплинированность в защите, но испытывает сложности с реализацией. Встреча может развиваться по минимальному сценарию – с осторожной игрой и малым количеством моментов. Вероятнее всего, решающим окажется один точный удар.
Прогноз на точный счeт: 1:0 в пользу «Гомеля».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 0:1 в пользу «Гомеля» – коэффициент 6.50
- Победа «Гомеля» – коэффициент 2.60
- Индивидуальный тотал «Слуцка» меньше 1 – коэффициент 1.85