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Прогноз на точный счет матча «Слуцк» – «Гомель»: Высшая лига, 1 июня 2025

31 мая 2025 11:11
Слуцк - Гомель
01 июн. 2025, воскресенье 16:00 | Беларусь. Высшая лига, 11 тур
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6.50
Точный счёт 0:1 в пользу «Гомеля»
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1 июня в рамках 11 тура чемпионата Беларуси по футболу встретятся «Слуцк» и «Гомель». Обе команды находятся в нижней части таблицы и нуждаются в очках, чтобы отдалиться от зоны вылета. «Слуцк» одержал важную победу в прошлом туре, а «Гомель», несмотря на проигрыш, сохраняет статус одного из самых организованных коллективов оборонительного плана в лиге.

«Слуцк»

«Слуцк» занимает 13 место с 8 очками после 10 туров. Команда провела нестабильную первую часть сезона, но в последних матчах начала демонстрировать признаки восстановления. Ключевым элементом нападения остаeтся Илья Грищенко, забивший 3 мяча в 10 играх.

Команда забивает в 4 матчах подряд, но при этом часто допускает ошибки в обороне: 9 пропущенных мячей за последние 5 матчей и средний показатель – 1.80 пропущенных за игру. Несмотря на это, «Слуцк» старается играть первым номером дома и искать моменты через фланговые проходы и дальние удары.

«Гомель»

«Гомель» идeт на 11 строчке с 12 очками и показывает куда более собранный футбол. Команда хорошо действует в обороне, пропуская в среднем лишь 0.60 гола за игру в последних 5 встречах. В нападении результативность хромает – 3 гола за 5 игр, однако при этом «Гомель» стабильно создаeт моменты.

Лидер команды Евгений Барсуков не слишком результативен в этом сезоне, но именно его активность часто приводит к опасным моментам у ворот соперника. В выездных матчах «Гомель» выглядит не хуже, чем дома, и нередко забирает очки за счeт грамотной структуры игры.

Факты о командах:

«Слуцк»

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей против «Гомеля»
  • Забивает в 4 матчах подряд
  • В среднем 0.80 гола за матч в последних 5 играх
  • Пропускает в среднем 1.80 за матч
  • Пропускает в 6 из 8 последних матчей

«Гомель»

  • Не проигрывает в 6 из 8 последних выездных матчей против «Слуцка»
  • Пропускает в среднем 0.60 гола за игру
  • Забивает в 12 последних матчах против «Слуцка»
  • В среднем 0.60 гола за матч в последних 5 играх
  • Лишь 3 пропущенных мяча за 5 последних игр

Личные встречи
33% (6)
28% (5)
39% (7)
22
Забитых мячей
30
1.22
В среднем за матч
1.67
4:3
Крупнейшая победа
6:0
Самый результативный матч:  4:3
Самая крупная ничья:  2:2
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
Гомель
1 : 2
03.08.2024
Слуцк
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Слуцк
1 : 1
17.03.2024
Гомель
Белоруссия. Высшая лига, 30 тур
Гомель
4 : 3
02.12.2023
Слуцк
Белоруссия. Высшая лига, 15 тур
Слуцк
3 : 1
08.07.2023
Гомель
Белоруссия. Высшая лига, 25 тур
Гомель
1 : 0
15.10.2022
Слуцк
Белоруссия. Высшая лига, 10 тур
Слуцк
2 : 2
27.05.2022
Гомель
Белоруссия. Высшая лига, 23 тур
Слуцк
1 : 4
18.09.2021
Гомель
Белоруссия. Высшая лига, 8 тур
Гомель
4 : 1
07.05.2021
Слуцк
Белоруссия. Высшая лига, 17 тур
Гомель
3 : 4
10.08.2019
Слуцк
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
Слуцк
0 : 6
06.04.2019
Гомель
Белоруссия. Высшая лига, 16 тур
Слуцк
0 : 1
13.07.2018
Гомель
Белоруссия. Высшая лига, 1 тур
Гомель
0 : 0
31.03.2018
Слуцк
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Слуцк
1 : 0
26.08.2017
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
Гомель
0 : 1
30.04.2017
Слуцк
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
Гомель
1 : 3
25.10.2015
Слуцк
Беларусь. Высшая лига, 11 тур
Слуцк
0 : 0
21.06.2015
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 15 тур
Слуцк
0 : 0
30.06.2014
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Гомель
1 : 0
19.04.2014
Слуцк
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Прогноз на матч «Слуцк» – «Гомель»

Ожидается упорная и вязкая игра. «Слуцк» прибавил в атаке, но его оборона продолжает допускать позиционные ошибки. «Гомель» же напротив – демонстрирует дисциплинированность в защите, но испытывает сложности с реализацией. Встреча может развиваться по минимальному сценарию – с осторожной игрой и малым количеством моментов. Вероятнее всего, решающим окажется один точный удар.

Прогноз на точный счeт: 1:0 в пользу «Гомеля».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 0:1 в пользу «Гомеля» – коэффициент 6.50
  • Победа «Гомеля» – коэффициент 2.60
  • Индивидуальный тотал «Слуцка» меньше 1 – коэффициент 1.85

6.50
Точный счёт 0:1 в пользу «Гомеля»
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Автор: Рассказов Михаил
Беларусь. Высшая лига Гомель Слуцк
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