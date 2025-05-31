1 июня в рамках 11 тура чемпионата Беларуси по футболу встретятся «Слуцк» и «Гомель». Обе команды находятся в нижней части таблицы и нуждаются в очках, чтобы отдалиться от зоны вылета. «Слуцк» одержал важную победу в прошлом туре, а «Гомель», несмотря на проигрыш, сохраняет статус одного из самых организованных коллективов оборонительного плана в лиге.

«Слуцк»

«Слуцк» занимает 13 место с 8 очками после 10 туров. Команда провела нестабильную первую часть сезона, но в последних матчах начала демонстрировать признаки восстановления. Ключевым элементом нападения остаeтся Илья Грищенко, забивший 3 мяча в 10 играх.

Команда забивает в 4 матчах подряд, но при этом часто допускает ошибки в обороне: 9 пропущенных мячей за последние 5 матчей и средний показатель – 1.80 пропущенных за игру. Несмотря на это, «Слуцк» старается играть первым номером дома и искать моменты через фланговые проходы и дальние удары.

«Гомель»

«Гомель» идeт на 11 строчке с 12 очками и показывает куда более собранный футбол. Команда хорошо действует в обороне, пропуская в среднем лишь 0.60 гола за игру в последних 5 встречах. В нападении результативность хромает – 3 гола за 5 игр, однако при этом «Гомель» стабильно создаeт моменты.

Лидер команды Евгений Барсуков не слишком результативен в этом сезоне, но именно его активность часто приводит к опасным моментам у ворот соперника. В выездных матчах «Гомель» выглядит не хуже, чем дома, и нередко забирает очки за счeт грамотной структуры игры.

Факты о командах:

«Слуцк»

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей против «Гомеля»

Забивает в 4 матчах подряд

В среднем 0.80 гола за матч в последних 5 играх

Пропускает в среднем 1.80 за матч

Пропускает в 6 из 8 последних матчей

«Гомель»

Не проигрывает в 6 из 8 последних выездных матчей против «Слуцка»

Пропускает в среднем 0.60 гола за игру

Забивает в 12 последних матчах против «Слуцка»

В среднем 0.60 гола за матч в последних 5 играх

Лишь 3 пропущенных мяча за 5 последних игр

Личные встречи 33% (6) 28% (5) 39% (7) 22 Забитых мячей 30 1.22 В среднем за матч 1.67 4:3 Крупнейшая победа 6:0 Самый результативный матч: 4:3 Самая крупная ничья: 2:2 Беларусь. Высшая лига, 16 тур Гомель 1 : 2 Слуцк Беларусь. Высшая лига, 1 тур Слуцк 1 : 1 Гомель Белоруссия. Высшая лига, 30 тур Гомель 4 : 3 Слуцк Белоруссия. Высшая лига, 15 тур Слуцк 3 : 1 Гомель Белоруссия. Высшая лига, 25 тур Гомель 1 : 0 Слуцк Белоруссия. Высшая лига, 10 тур Слуцк 2 : 2 Гомель Белоруссия. Высшая лига, 23 тур Слуцк 1 : 4 Гомель Белоруссия. Высшая лига, 8 тур Гомель 4 : 1 Слуцк Белоруссия. Высшая лига, 17 тур Гомель 3 : 4 Слуцк Белоруссия. Высшая лига, 2 тур Слуцк 0 : 6 Гомель Белоруссия. Высшая лига, 16 тур Слуцк 0 : 1 Гомель Белоруссия. Высшая лига, 1 тур Гомель 0 : 0 Слуцк Беларусь. Высшая лига, 20 тур Слуцк 1 : 0 Гомель Беларусь. Высшая лига, 5 тур Гомель 0 : 1 Слуцк Беларусь. Высшая лига, 24 тур Гомель 1 : 3 Слуцк Беларусь. Высшая лига, 11 тур Слуцк 0 : 0 Гомель Беларусь. Высшая лига, 15 тур Слуцк 0 : 0 Гомель Беларусь. Высшая лига, 4 тур Гомель 1 : 0 Слуцк

Прогноз на матч «Слуцк» – «Гомель»

Ожидается упорная и вязкая игра. «Слуцк» прибавил в атаке, но его оборона продолжает допускать позиционные ошибки. «Гомель» же напротив – демонстрирует дисциплинированность в защите, но испытывает сложности с реализацией. Встреча может развиваться по минимальному сценарию – с осторожной игрой и малым количеством моментов. Вероятнее всего, решающим окажется один точный удар.

Прогноз на точный счeт: 1:0 в пользу «Гомеля».

Рекомендованные ставки: