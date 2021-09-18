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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Слуцк - Гомель
Слуцк - Гомель: обзор матча 18 сентября 2021
Слуцк
18.09.2021, суббота, 15:00
Белоруссия. Высшая лига, 23 тур
1 : 4
Завершен
Гомель
88'
С. Альфред
30'
Д. Гомза
50'
А. Соловей
55'
А. Соловей
82'
А. Соловей
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Слуцк - Гомель
ГОЛ! 1:4!
С. Альфред
Пас отдал
I. Bobko
88'
86'
Замена
Н. Некрасов
️️️️
А. Соловей
82'
ГОЛ! 0:4!
А. Соловей
82'
Замена
Б. Мишенко
️️️️
В. Побудей
77'
Замена
А. Суша
️️️️
Д. Бородин
Замена
С. Альфред
️️️️
С. Баланович
74'
Замена
А. Анюкевич
️️️️
Д. Образов
66'
61'
Замена
A. Vaskov
️️️️
Д. Гомза
Замена
I. Bobko
️️️️
В. Бочеров
59'
55'
ГОЛ! 0:3!
А. Соловей
Пас отдал
Д. Гомза
50'
ГОЛ! 0:2!
А. Соловей
Замена
М. Сачковский
️️️️
M. Focşa
46'
30'
ГОЛ! 0:1!
Д. Гомза
Пас отдал
А. Соловей
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слуцк
12
Artem Gomelko
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
20
Денис Образов
ЦЗ
44
Алексей Бутаревич
ЦП
27
Maxim Focşa
ЦП
8
Egor Semenov
ЦП
15
Валерий Бочеров
ЦФ
77
Дмитрий Сасин
ЦФ
22
Евгений Велько
ЦФ
7
Юрий Клочков
ЦФ
Гомель
12
Алексей Иванов
ЦЗ
8
Игорь Костров
ЦП
9
Дмитрий Бородин
ЦП
27
Александр Васильев
ЦП
31
Андрей Соловей
ЦФ
22
Евгений Иваненко
ЦФ
27
Павел Чикида
ЦФ
11
Денис Левицкий
ЦФ
9
Александр Батищев
ЦФ
27
Дмитрий Гомза
ЦФ
30
Вадим Побудей
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
Слуцк
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
23
Igor Bobko
ЦП
0
M. Buraev
ЦП
29
Стивен Альфред
ЦФ
17
Сергей Глебко
ЦФ
74
Михаил Сачковский
ЦФ
8
Арсений Концедайлов
ЦФ
7
Shota Gvazava
ЦФ
12
Никита Былинкин
ЦФ
30
Илья Брановец
ЦФ
Гомель
7
Богдан Мишенко
ЦЗ
8
Юрий Пантя
ЦЗ
87
Олег Ковалев
ЦФ
4
Антон Суша
ЦФ
0
A. Vaskov
ЦФ
18
Никита Некрасов
ЦФ
3-3-4
12
23
Баланович
20
Образов
5
Жевнеров
44
Бутаревич
27
8
15
Бочеров
7
Клочков
22
Велько
77
Сасин
1-3-5
12
Иванов
8
Костров
9
Бородин
27
Васильев
27
Чикида
30
Побудей
27
Гомза
9
Батищев
11
Левицкий
20
Образов
14
Анюкевич
14
Анюкевич
20
Образов
15
Бочеров
23
23
15
Бочеров
23
Баланович
29
Альфред
29
Альфред
23
Баланович
27
74
Сачковский
74
Сачковский
27
30
Побудей
7
Мишенко
7
Мишенко
30
Побудей
9
Бородин
4
Суша
4
Суша
9
Бородин
27
Гомза
0
0
27
Гомза
31
Соловей
18
Некрасов
18
Некрасов
31
Соловей
Остались в запасе
Слуцк
Гомель
0
M. Buraev
ЦП
17
Сергей Глебко
ЦФ
8
Арсений Концедайлов
ЦФ
7
Shota Gvazava
ЦФ
12
Никита Былинкин
ЦФ
30
Илья Брановец
ЦФ
8
Юрий Пантя
ЦЗ
87
Олег Ковалев
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
Остались в запасе
0
M. Buraev
ЦП
17
Сергей Глебко
ЦФ
8
Арсений Концедайлов
ЦФ
7
Shota Gvazava
ЦФ
12
Никита Былинкин
ЦФ
30
Илья Брановец
ЦФ
Остались в запасе
8
Юрий Пантя
ЦЗ
87
Олег Ковалев
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
Статистика матча Слуцк - Гомель
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Слуцк
2 : 2
14.11.2026
Солигорск
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Динамо-2 Минск
0 : 1
07.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Островец
2 : 1
01.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Слуцк
2 : 0
24.10.2026
Слоним-2017
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель
2 : 0
06.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Днепр
2 : 1
31.10.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Информация о матче
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