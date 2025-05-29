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Прогноз на точный счёт матча «Актобе» – «Кайрат»: Премьер-лига Казахстана, 30 мая 2025

29 мая 2025 11:11
Актобе - Кайрат
30 мая 2025, пятница 18:00 | Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
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6.90
Точный счёт 2:1 в пользу «Актобе»
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30 мая на стадионе «Орталык» в Актобе состоится центральный матч 11 тура Премьер-лиги Казахстана. Лидер чемпионата «Актобе» примет одного из главных конкурентов в борьбе за титул – «Кайрат». Обе команды входят в топ-3, но находятся в разной форме: хозяева уверенно набирают очки, тогда как гости переживают спад, проиграв три игры подряд. Этот матч может стать поворотным в чемпионской гонке и даст ответ на вопрос – способен ли «Кайрат» прервать серию неудач против мощного соперника на его поле.

«Актобе»

«Актобе» уверенно лидирует в таблице, набрав 25 очков после 11 туров. Команда показывает сбалансированный футбол, сочетая организованную оборону и качественную реализацию в атаке. В последних пяти матчах забито 6 голов (в среднем 1.2 за игру) при всего 3 пропущенных. Особенно хороши домашние результаты: 7 побед подряд, из которых три – с «сухим» счeтом. Лидер атаки Жайро Жан забил 5 мячей в 13 матчах и регулярно помогает команде вскрывать обороны соперников. Даже несмотря на поражение в последнем туре от «Жетысу» (1:2), команда остаeтся на ходу и демонстрирует высокий уровень дисциплины и структуры.

«Кайрат»

«Кайрат» входит в тройку лидеров, имея 23 очка, но попал в чeрную полосу. Три поражения подряд от «Окжетпеса», «Елимая» и «Ордабасы» поставили под сомнение амбиции команды на золото. В последних пяти матчах команда забила 7 мячей (1.4 за игру), но и пропустила 6 (1.2 в среднем). Несмотря на лучшую разницу мячей в сезоне и статус самой результативной команды чемпионата (24 гола), оборона даeт сбои. Дастан Сатпаев остаeтся ключевым игроком – 8 голов в 14 матчах, но его усилий сейчас недостаточно, чтобы компенсировать нестабильность всей команды. Кроме того, «Кайрат» пропускает в шести матчах подряд, и этот фактор играет на руку хозяевам.

Факты о командах:

«Актобе»

  • 1 место, 25 очков, 8 побед в 11 турах

  • 6 забитых и 3 пропущенных в 5 последних матчах

  • Забивает в 5 матчах подряд

  • Побеждает в 7 последних матчах дома

  • В среднем: 1.2 забитых и 0.6 пропущенных за игру

«Кайрат»

  • 3 место, 23 очка, 24 забитых – лучший показатель в лиге
  • 7 голов забито и 6 пропущено за последние 5 матчей
  • Проигрывает в 3 последних матчах
  • Пропускает в 6 матчах подряд
  • В среднем: 1.4 забитых и 1.2 пропущенных за игру

Личные встречи
28% (10)
11% (4)
61% (22)
42
Забитых мячей
76
1.17
В среднем за матч
2.11
4:1
Крупнейшая победа
7:1
Самый результативный матч:  2:6
Самая крупная ничья:  1:1
Суперкубок Казахстана, Финал
Кайрат
2 : 0
22.02.2025
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Актобе
2 : 1
04.10.2024
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
Кайрат
1 : 3
20.04.2024
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Актобе
4 : 2
06.08.2023
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Кайрат
2 : 1
14.05.2023
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Актобе
4 : 1
06.11.2022
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
Кайрат
2 : 0
06.03.2022
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Актобе
1 : 2
16.10.2021
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Кайрат
4 : 2
18.05.2021
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Кайрат
6 : 0
05.10.2019
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 13 тур
Кайрат
3 : 0
31.05.2019
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Актобе
1 : 3
31.03.2019
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Кайрат
6 : 1
30.09.2018
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 13 тур
Кайрат
3 : 2
31.05.2018
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Актобе
1 : 1
31.03.2018
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 33 тур
Кайрат
3 : 2
05.11.2017
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Актобе
1 : 2
30.07.2017
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
Кайрат
1 : 0
08.03.2017
Актобе
Казахстан. Финальный раунд, 28 тур
Актобе
0 : 1
25.09.2016
Кайрат
Казахстан. Финальный раунд, 24 тур
Кайрат
3 : 1
20.08.2016
Актобе
Казахстан. Премьер-Лига, 17 тур
Актобе
2 : 6
19.06.2016
Кайрат
Казахстан. Премьер-Лига, 7 тур
Кайрат
3 : 0
23.04.2016
Актобе
Казахстан. Финальный раунд, 31 тур
Актобе
0 : 3
31.10.2015
Кайрат
Казахстан. Финальный раунд, 27 тур
Кайрат
2 : 1
27.09.2015
Актобе
Казахстан. Премьер-Лига, 12 тур
Кайрат
1 : 2
16.05.2015
Актобе
Казахстан. Премьер-Лига, 2 тур
Актобе
0 : 0
11.03.2015
Кайрат
Казахстан. Финальный раунд, 9 тур
Актобе
1 : 0
01.11.2014
Кайрат
Казахстан. Финальный раунд, 5 тур
Кайрат
2 : 0
28.09.2014
Актобе
Казахстан. Премьер-Лига, 19 тур
Кайрат
7 : 1
06.07.2014
Актобе
Казахстан. Премьер-Лига, 9 тур
Актобе
1 : 0
01.05.2014
Кайрат
Казахстан. Финальный раунд, 6 тур
Кайрат
0 : 1
29.09.2013
Актобе
Казахстан. Финальный раунд, 2 тур
Актобе
2 : 0
25.08.2013
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Актобе
1 : 1
21.07.2013
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
Кайрат
1 : 0
11.05.2013
Актобе
Казахстан. Премьер-Лига, 19 тур
Кайрат
0 : 3
24.10.2012
Актобе
Казахстан. Премьер-Лига, 7 тур
Актобе
1 : 1
22.04.2012
Кайрат
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Прогноз на матч «Актобе» – «Кайрат»

Исходя из текущей формы и баланса игры, «Актобе» выглядит фаворитом встречи. Команда стабильно набирает очки, уверенно играет дома и почти не ошибается в защите. «Кайрат», напротив, нестабилен, уязвим в обороне и пока не находит оптимальных решений в кризисных ситуациях. При этом атакующий потенциал гостей сохраняется, и они способны отличиться. Прогноз – плотный матч с преимуществом хозяев, где обе команды забьют, но итоговое преимущество останется за лидером турнира.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Актобе»

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Актобе» – коэффициент 6.90
  • Победа «Актобе» в основное время – коэффициент 2.20
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70
  • Индивидуальный тотал «Кайрата» меньше 1.5 – коэффициент 1.75

6.90
Точный счёт 2:1 в пользу «Актобе»
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Автор: Рассказов Михаил
Казахстан. Премьер-лига Кайрат Актобе
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