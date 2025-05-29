30 мая на стадионе «Орталык» в Актобе состоится центральный матч 11 тура Премьер-лиги Казахстана. Лидер чемпионата «Актобе» примет одного из главных конкурентов в борьбе за титул – «Кайрат». Обе команды входят в топ-3, но находятся в разной форме: хозяева уверенно набирают очки, тогда как гости переживают спад, проиграв три игры подряд. Этот матч может стать поворотным в чемпионской гонке и даст ответ на вопрос – способен ли «Кайрат» прервать серию неудач против мощного соперника на его поле.

«Актобе»

«Актобе» уверенно лидирует в таблице, набрав 25 очков после 11 туров. Команда показывает сбалансированный футбол, сочетая организованную оборону и качественную реализацию в атаке. В последних пяти матчах забито 6 голов (в среднем 1.2 за игру) при всего 3 пропущенных. Особенно хороши домашние результаты: 7 побед подряд, из которых три – с «сухим» счeтом. Лидер атаки Жайро Жан забил 5 мячей в 13 матчах и регулярно помогает команде вскрывать обороны соперников. Даже несмотря на поражение в последнем туре от «Жетысу» (1:2), команда остаeтся на ходу и демонстрирует высокий уровень дисциплины и структуры.

«Кайрат»

«Кайрат» входит в тройку лидеров, имея 23 очка, но попал в чeрную полосу. Три поражения подряд от «Окжетпеса», «Елимая» и «Ордабасы» поставили под сомнение амбиции команды на золото. В последних пяти матчах команда забила 7 мячей (1.4 за игру), но и пропустила 6 (1.2 в среднем). Несмотря на лучшую разницу мячей в сезоне и статус самой результативной команды чемпионата (24 гола), оборона даeт сбои. Дастан Сатпаев остаeтся ключевым игроком – 8 голов в 14 матчах, но его усилий сейчас недостаточно, чтобы компенсировать нестабильность всей команды. Кроме того, «Кайрат» пропускает в шести матчах подряд, и этот фактор играет на руку хозяевам.

Факты о командах:

«Актобе»

1 место, 25 очков, 8 побед в 11 турах

6 забитых и 3 пропущенных в 5 последних матчах

Забивает в 5 матчах подряд

Побеждает в 7 последних матчах дома

В среднем: 1.2 забитых и 0.6 пропущенных за игру

«Кайрат»

3 место, 23 очка, 24 забитых – лучший показатель в лиге

7 голов забито и 6 пропущено за последние 5 матчей

Проигрывает в 3 последних матчах

Пропускает в 6 матчах подряд

В среднем: 1.4 забитых и 1.2 пропущенных за игру

Личные встречи 28% (10) 11% (4) 61% (22) 42 Забитых мячей 76 1.17 В среднем за матч 2.11 4:1 Крупнейшая победа 7:1 Самый результативный матч: 2:6 Самая крупная ничья: 1:1 Суперкубок Казахстана, Финал Кайрат 2 : 0 Актобе Казахстан. Премьер-лига, 22 тур Актобе 2 : 1 Кайрат Казахстан. Премьер-лига, 5 тур Кайрат 1 : 3 Актобе Казахстан. Премьер-лига, 18 тур Актобе 4 : 2 Кайрат Казахстан. Премьер-лига, 9 тур Кайрат 2 : 1 Актобе Казахстан. Премьер-лига, 26 тур Актобе 4 : 1 Кайрат Казахстан. Премьер-лига, 1 тур Кайрат 2 : 0 Актобе Казахстан. Премьер-лига, 24 тур Актобе 1 : 2 Кайрат Казахстан. Премьер-лига, 12 тур Кайрат 4 : 2 Актобе Казахстан. Премьер-лига, 29 тур Кайрат 6 : 0 Актобе Казахстан. Премьер-лига, 13 тур Кайрат 3 : 0 Актобе Казахстан. Премьер-лига, 3 тур Актобе 1 : 3 Кайрат Казахстан. Премьер-лига, 28 тур Кайрат 6 : 1 Актобе Казахстан. Премьер-лига, 13 тур Кайрат 3 : 2 Актобе Казахстан. Премьер-лига, 3 тур Актобе 1 : 1 Кайрат Казахстан. Премьер-лига, 33 тур Кайрат 3 : 2 Актобе Казахстан. Премьер-лига, 22 тур Актобе 1 : 2 Кайрат Казахстан. Премьер-лига, 1 тур Кайрат 1 : 0 Актобе Казахстан. Финальный раунд, 28 тур Актобе 0 : 1 Кайрат Казахстан. Финальный раунд, 24 тур Кайрат 3 : 1 Актобе Казахстан. Премьер-Лига, 17 тур Актобе 2 : 6 Кайрат Казахстан. Премьер-Лига, 7 тур Кайрат 3 : 0 Актобе Казахстан. Финальный раунд, 31 тур Актобе 0 : 3 Кайрат Казахстан. Финальный раунд, 27 тур Кайрат 2 : 1 Актобе Казахстан. Премьер-Лига, 12 тур Кайрат 1 : 2 Актобе Казахстан. Премьер-Лига, 2 тур Актобе 0 : 0 Кайрат Казахстан. Финальный раунд, 9 тур Актобе 1 : 0 Кайрат Казахстан. Финальный раунд, 5 тур Кайрат 2 : 0 Актобе Казахстан. Премьер-Лига, 19 тур Кайрат 7 : 1 Актобе Казахстан. Премьер-Лига, 9 тур Актобе 1 : 0 Кайрат Казахстан. Финальный раунд, 6 тур Кайрат 0 : 1 Актобе Казахстан. Финальный раунд, 2 тур Актобе 2 : 0 Кайрат Казахстан. Премьер-лига, 20 тур Актобе 1 : 1 Кайрат Казахстан. Премьер-лига, 10 тур Кайрат 1 : 0 Актобе Казахстан. Премьер-Лига, 19 тур Кайрат 0 : 3 Актобе Казахстан. Премьер-Лига, 7 тур Актобе 1 : 1 Кайрат

Прогноз на матч «Актобе» – «Кайрат»

Исходя из текущей формы и баланса игры, «Актобе» выглядит фаворитом встречи. Команда стабильно набирает очки, уверенно играет дома и почти не ошибается в защите. «Кайрат», напротив, нестабилен, уязвим в обороне и пока не находит оптимальных решений в кризисных ситуациях. При этом атакующий потенциал гостей сохраняется, и они способны отличиться. Прогноз – плотный матч с преимуществом хозяев, где обе команды забьют, но итоговое преимущество останется за лидером турнира.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Актобе»

Рекомендованные ставки: