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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Актобе - Кайрат
Актобе - Кайрат: обзор матча 04 октября 2024
Актобе
04.10.2024, пятница, 14:00
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
2 : 1
Завершен
Кайрат
82'
Ф. Гондола
88'
И. Умаев
51'
В. Громыко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Актобе - Кайрат
90'
+4
Желтая карточка
В. Швырев
Желтая карточка
Б. Каиров
90'
+4
ГОЛ! 2:1!
И. Умаев
88'
86'
Замена
А. Ульшин
️️️️
О. Арад
84'
Замена
В. Швырев
️️️️
Ж. Пауло
ГОЛ! 1:1!
Ф. Гондола
82'
75'
Желтая карточка
Г. Зария
75'
Замена
Д. Сергеев
️️️️
Г. Зария
Желтая карточка
А. Касым
71'
69'
Желтая карточка
О. Арад
Желтая карточка
И. Умаев
58'
58'
Желтая карточка
А. Мартынович
Желтая карточка
Ф. Гондола
58'
58'
Желтая карточка
И. Юлдошев
51'
ГОЛ! 0:1!
В. Громыко
Замена
И. Умаев
️️️️
Д. Ромеро
46'
Желтая карточка
Д. Ромеро
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Актобе
30
Игорь Шацкий
ВР
5
Богдан Вэтэжелу
ЛЗ
6
Алибек Касым
ЦЗ
15
Габи Кики
ЦЗ
5
Багдат Каиров
ПЗ
31
Адильхан Танжариков
ПЗ
18
Хайро Жан
ЛВ
5
Леонель Струмия
ОП
99
Фредди Гондола
ЦП
12
Амаду Думбуя
ПВ
77
Дорни Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Игорь Леонов
Кайрат
1
Вадим Ульянов
ВР
6
Иброхимхалил Юлдошев
ЛЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
15
Офри Арад
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
77
Гиорги Зария
АП
55
Валерий Громыко
АП
33
Юг Станоев
ПВ
11
Жоао Пауло
ЦФ
93
Элдер Сантана
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Актобе
1
Игорь Трофимец
ВР
44
Матео Барач
ЦЗ
71
Дархан Бердибек
ЦП
80
Арман Кенесов
АП
3
Дмитрий Бессмертный
ПВ
10
Идрис Умаев
ЦФ
Кайрат
49
Ильдар Мендыгалиев
ВР
52
Efim Aitov
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
23
Андрей Ульшин
ЦП
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
18
Вячеслав Швырев
ЦФ
3-3-1-2-1
30
Шацкий
5
Каиров
6
Касым
15
Кики
5
Вэтэжелу
5
Струмия
31
Танжариков
99
Гондола
18
Жан
12
Думбуя
77
Ромеро
3-2-3-2
1
Ульянов
15
Арад
28
Сорокин
14
Мартынович
4
Касабулат
6
Юлдошев
33
Станоев
55
Громыко
77
Зария
93
Сантана
11
Пауло
77
Ромеро
10
Умаев
10
Умаев
77
Ромеро
77
Зария
18
Сергеев
18
Сергеев
77
Зария
15
Арад
23
Ульшин
23
Ульшин
15
Арад
11
Пауло
18
Швырев
18
Швырев
11
Пауло
Остались в запасе
Актобе
Кайрат
71
Дархан Бердибек
ЦП
1
Игорь Трофимец
ВР
44
Матео Барач
ЦЗ
80
Арман Кенесов
АП
3
Дмитрий Бессмертный
ПВ
Главный тренер
Игорь Леонов
49
Ильдар Мендыгалиев
ВР
52
Efim Aitov
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Остались в запасе
71
Дархан Бердибек
ЦП
1
Игорь Трофимец
ВР
44
Матео Барач
ЦЗ
80
Арман Кенесов
АП
3
Дмитрий Бессмертный
ПВ
Остались в запасе
49
Ильдар Мендыгалиев
ВР
52
Efim Aitov
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
Главный тренер
Игорь Леонов
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Статистика матча Актобе - Кайрат
5
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
5
Матчи команд
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Тобол
2 : 3
31.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Актобе
2 : 2
25.10.2026
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Актобе
1 : 3
17.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Елимай
1 : 3
10.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Актобе
2 : 2
18.09.2026
Улытау
Кайрат
Лига конференций, 5 тур
Кайрат
- : -
10.12.2026
Университатя
Лига конференций, 4 тур
Кайрат
1 : 0
26.11.2026
Мьеллбю
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Кайрат
1 : 1
31.10.2026
Алтай
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Актобе
2 : 2
25.10.2026
Кайрат
Лига конференций, 2 тур
Кайрат
1 : 5
22.10.2026
Панатинаикос
Информация о матче
Стадион:
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