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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Кайрат - Актобе
Кайрат - Актобе: обзор матча 18 мая 2021
Кайрат
18.05.2021, вторник, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
4 : 2
Завершен
Актобе
7'
А. Шушеначев
36'
А. Шушеначев
50'
Х. Канте
86'
Н. Косович
41'
Д. Жалмукан
54'
H. Moukam
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кайрат - Актобе
ГОЛ! 4:2!
Н. Косович
86'
80'
Замена
М. Самородов
️️️️
А. Танжариков
Замена
Ш. Мамба
️️️️
Х. Канте
79'
Замена
Н. Алип
️️️️
Г. Алыкулов
78'
Желтая карточка
Р. Дугалич
73'
73'
Замена
Р. Нурмугамет
️️️️
Д. Жалмукан
Замена
Г. Суюмбаев
️️️️
С. Астанов
64'
60'
Замена
B. Dubajic
️️️️
И. Сергеев
Замена
В. Лав
️️️️
А. Шушеначев
59'
54'
ГОЛ! 3:2!
H. Moukam
53'
Желтая карточка
Е. Нургалиев
ГОЛ! 3:1!
Х. Канте
50'
47'
Замена
Е. Нургалиев
️️️️
A. Shurygin
46'
Замена
М. Федин
️️️️
А. Манучарян
41'
ГОЛ! 2:1!
Д. Жалмукан
40'
Желтая карточка
H. Moukam
ГОЛ! 2:0!
А. Шушеначев
36'
31'
Желтая карточка
А. Танжариков
15'
Желтая карточка
А. Манучарян
ГОЛ! 1:0!
А. Шушеначев
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайрат
92
Стас Покатилов
ВР
20
Раде Дугалич
ЦЗ
23
Денис Поляков
ЦЗ
24
Дино Миканович
ПЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
27
Небойса Косович
ЦП
96
Айбол Абикен
ЦП
22
Султанбек Астанов
ПП
11
Артур Шушеначев
ЦФ
24
Хосе Канте
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Актобе
4
Динмухаммед Кашкен
ЦЗ
26
Рустам Темирхан
ЦЗ
9
Michal Jerabek
ЦЗ
3
Армен Манучарян
ЦЗ
31
Адильхан Танжариков
ПЗ
73
Дидар Жалмукан
ЛВ
0
H. Moukam
ЦП
1
Zhasur Narzikulov
ЦФ
0
T. Doumbia
ЦФ
88
Anton Shurygin
ЦФ
37
Игорь Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Рахаев
Кайрат
44
Данил Устименко
ВР
4
Сергей Кейлер
ЛЗ
5
Гафуржан Суюмбаев
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
23
Андрей Ульшин
ЦП
47
Данияр Усенов
ЦП
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
19
Вагнер Лав
ЦФ
45
Штрели Мамба
ЦФ
Актобе
25
Евгений Ситдиков
ВР
12
Алишер Ажимов
ЛЗ
4
Демият Сламбеков
ЦЗ
27
Юрий Логвиненко
ЦЗ
23
Рифат Нурмугамет
ЛВ
44
Артурас Зулпа
ЦП
10
Еркебулан Нургалиев
АП
11
Максим Федин
ПВ
7
Олег Чернышов
ПВ
0
L. Totadze
ЦФ
20
Максим Самородов
ЦФ
0
B. Dubajic
ЦФ
4-3-1-2
92
Покатилов
24
Миканович
20
Дугалич
23
Поляков
13
Оганесян
27
Косович
96
Абикен
22
Астанов
11
Алыкулов
24
Канте
11
Шушеначев
3-2-1-1-4
26
Темирхан
9
3
Манучарян
31
Танжариков
4
Кашкен
0
73
Жалмукан
37
Сергеев
88
0
1
22
Астанов
5
Суюмбаев
5
Суюмбаев
22
Астанов
11
Алыкулов
28
Алип
28
Алип
11
Алыкулов
11
Шушеначев
19
Вагнер Лав
19
Вагнер Лав
11
Шушеначев
24
Канте
45
Мамба
45
Мамба
24
Канте
73
Жалмукан
23
Нурмугамет
23
Нурмугамет
73
Жалмукан
88
10
Нургалиев
10
Нургалиев
88
3
Манучарян
11
Федин
11
Федин
3
Манучарян
31
Танжариков
20
Самородов
20
Самородов
31
Танжариков
37
Сергеев
0
0
37
Сергеев
Остались в запасе
Кайрат
Актобе
44
Данил Устименко
ВР
4
Сергей Кейлер
ЛЗ
23
Андрей Ульшин
ЦП
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
47
Данияр Усенов
ЦП
Главный тренер
Алексей Шпилевский
25
Евгений Ситдиков
ВР
0
L. Totadze
ЦФ
44
Артурас Зулпа
ЦП
12
Алишер Ажимов
ЛЗ
4
Демият Сламбеков
ЦЗ
27
Юрий Логвиненко
ЦЗ
7
Олег Чернышов
ПВ
Главный тренер
Игорь Рахаев
Остались в запасе
44
Данил Устименко
ВР
4
Сергей Кейлер
ЛЗ
23
Андрей Ульшин
ЦП
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
47
Данияр Усенов
ЦП
Остались в запасе
25
Евгений Ситдиков
ВР
0
L. Totadze
ЦФ
44
Артурас Зулпа
ЦП
12
Алишер Ажимов
ЛЗ
4
Демият Сламбеков
ЦЗ
27
Юрий Логвиненко
ЦЗ
7
Олег Чернышов
ПВ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Главный тренер
Игорь Рахаев
Статистика матча Кайрат - Актобе
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Кайрат
Лига конференций, 4 тур
Кайрат
- : -
26.11.2026
Мьеллбю
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Кайрат
1 : 1
31.10.2026
Алтай
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Актобе
2 : 2
25.10.2026
Кайрат
Лига конференций, 2 тур
Кайрат
1 : 5
22.10.2026
Панатинаикос
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Кайрат
5 : 0
18.10.2026
Иртыш
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Тобол
2 : 3
31.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Актобе
2 : 2
25.10.2026
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Актобе
1 : 3
17.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Елимай
1 : 3
10.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Актобе
2 : 2
18.09.2026
Улытау
Информация о матче
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