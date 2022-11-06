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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Актобе - Кайрат
Актобе - Кайрат: обзор матча 06 ноября 2022
Актобе
06.11.2022, воскресенье, 12:00
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
4 : 1
Завершен
Кайрат
41'
А. Касым (П)
44+2'
Чина
45+4'
Чина
69'
А. Кенесов
33'
Ж. Пауло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Актобе - Кайрат
Замена
С. Сердеров
️️️️
Ж. Гоу
83'
Замена
Е. Кыбырай
️️️️
А. Танжариков
74'
Замена
А. Ажимов
️️️️
А. Зулпа
74'
Желтая карточка
Чина
71'
ГОЛ! 4:1!
А. Кенесов
69'
68'
Замена
️️️️
А. Шушеначев
68'
Замена
А. Ульшин
️️️️
А. Буранчиев
Замена
В. Балашов
️️️️
М. Самородов
68'
Замена
А. Кенесов
️️️️
Р. Оразов
68'
Желтая карточка
А. Танжариков
47'
46'
Замена
Г. Алыкулов
️️️️
В. Швырев
45'
+7
Желтая карточка
Ж. Пауло
ГОЛ! 3:1!
Чина
45'
+4
ГОЛ! 2:1!
Чина
44'
+2
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Касым
41'
33'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Пауло
14'
Желтая карточка
В. Швырев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Актобе
92
Стас Покатилов
ВР
77
Дмитрий Шомко
ЛЗ
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
6
Алибек Касым
ЦЗ
31
Адильхан Танжариков
ПЗ
25
Джоаким Адукор
ОП
44
Артурас Зулпа
ЦП
20
Рамазан Оразов
ЦП
89
Чина
ПВ
20
Максим Самородов
ЦФ
22
Жерар Гоу
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
Кайрат
44
Данил Устименко
ВР
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
5
Лев Кургин
ЦЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
20
Арсен Буранчиев
ЦП
29
Антон Крачковский
ЦП
22
Султанбек Астанов
ПП
11
Жоао Пауло
ЦФ
11
Артур Шушеначев
ЦФ
18
Вячеслав Швырев
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Кекер
Актобе
1
Саша Стаменкович
ВР
47
Владимир Гинайтис
ЛЗ
12
Алишер Ажимов
ЛЗ
26
Рустам Темирхан
ЦЗ
14
Ескендир Кыбырай
ПЗ
27
Юрий Логвиненко
ОП
15
Alibek Zhardemov
ЦП
80
Арман Кенесов
ЦП
27
Виталий Балашов
АП
30
Ernest Antwi
ЦФ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Кайрат
1
Вадим Ульянов
ВР
4
Сергей Кейлер
ЛЗ
3
Франк Баньяк
ЦЗ
2
Егор Ткаченко
ЦЗ
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
23
Андрей Ульшин
ЦП
8
Адам Адахаджиев
ЦФ
4-1-2-1-2
92
Покатилов
77
Шомко
23
Эрланов
6
Касым
31
Танжариков
25
Адукор
44
Зулпа
20
Оразов
89
Чина
22
Гоу
20
Самородов
4-3-3
44
Устименко
5
Васин
5
Кургин
6
Садыбеков
4
Касабулат
22
Астанов
29
Крачковский
20
Буранчиев
18
Швырев
11
Шушеначев
11
Пауло
44
Зулпа
12
Ажимов
12
Ажимов
44
Зулпа
31
Танжариков
14
Кыбырай
14
Кыбырай
31
Танжариков
20
Оразов
80
Кенесов
80
Кенесов
20
Оразов
20
Самородов
27
Балашов
27
Балашов
20
Самородов
22
Гоу
28
Сердеров
28
Сердеров
22
Гоу
20
Буранчиев
23
Ульшин
23
Ульшин
20
Буранчиев
18
Швырев
11
Алыкулов
11
Алыкулов
18
Швырев
Остались в запасе
Актобе
Кайрат
1
Саша Стаменкович
ВР
47
Владимир Гинайтис
ЛЗ
26
Рустам Темирхан
ЦЗ
27
Юрий Логвиненко
ОП
15
Alibek Zhardemov
ЦП
30
Ernest Antwi
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
1
Вадим Ульянов
ВР
4
Сергей Кейлер
ЛЗ
3
Франк Баньяк
ЦЗ
2
Егор Ткаченко
ЦЗ
8
Адам Адахаджиев
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Кекер
Остались в запасе
1
Саша Стаменкович
ВР
47
Владимир Гинайтис
ЛЗ
26
Рустам Темирхан
ЦЗ
27
Юрий Логвиненко
ОП
15
Alibek Zhardemov
ЦП
30
Ernest Antwi
ЦФ
Остались в запасе
1
Вадим Ульянов
ВР
4
Сергей Кейлер
ЛЗ
3
Франк Баньяк
ЦЗ
2
Егор Ткаченко
ЦЗ
8
Адам Адахаджиев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
Главный тренер
Кирилл Кекер
Статистика матча Актобе - Кайрат
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Тобол
2 : 3
31.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Актобе
2 : 2
25.10.2026
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Актобе
1 : 3
17.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Елимай
1 : 3
10.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Актобе
2 : 2
18.09.2026
Улытау
Кайрат
Лига конференций, 4 тур
Кайрат
- : -
26.11.2026
Мьеллбю
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Кайрат
1 : 1
31.10.2026
Алтай
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Актобе
2 : 2
25.10.2026
Кайрат
Лига конференций, 2 тур
Кайрат
1 : 5
22.10.2026
Панатинаикос
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Кайрат
5 : 0
18.10.2026
Иртыш
Информация о матче
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