23 мая на стадионе Оболонь-Арена состоится матч 30-го тура Премьер-лиги Украины между командами «Оболонь» и «Левый берег». Обе команды ведут борьбу за выживание в турнире и постараются показать максимум в очном противостоянии.

«Оболонь»

«Оболонь» после 29 туров занимает 12 место с 29 очками. Команда показывает неплохую игру дома, не проигрывая в 7 из 9 последних домашних матчей. В атаке средний показатель команды составляет около 0.8 гола за игру, а в обороне команда пропускает 1.2 гола за матч. Лучший бомбардир – Олег Слободян с 3 голами в 19 матчах. Несмотря на пропущенные голы, «Оболонь» демонстрирует боевой дух и способность конкурировать на своем поле.

«Левый берег»

«Левый берег» расположился на 14 месте с 26 очками. Команда испытывает серьeзные трудности в гостях, проиграв последние 5 выездных матчей, пропуская при этом в среднем 2.2 гола за игру. В атаке коллектив забивает в среднем 1 гол за матч, что является одним из лучших показателей в команде. Лучший бомбардир – Сидней, забивший 4 гола в 19 матчах. Несмотря на трудности с обороной, команда старается реализовать свои моменты и цепляется за очки.

Факты о командах

«Оболонь»

Не проигрывает в 7 из 9 последних домашних матчей.

В среднем забивает 0.8 гола и пропускает 1.2 гола за последние 5 игр.

В последних 5 матчах забила 4 гола и пропустила 6.

«Левый берег»

Проиграл 5 последних выездных матчей подряд.

Пропускает в среднем 2.2 гола за игру.

Забивает в 5 из 7 последних матчей, средний показатель – 1 гол за игру.

Личные встречи 50% (1) 50% (1) 0% (0) 2 Забитых мячей 1 1 В среднем за матч 0.5 1:0 Крупнейшая победа Самый результативный матч: 1:0 Самая крупная ничья: 1:1 Украина. Премьер-лига, 30 тур Оболонь 1 : 0 Левый берег Украина. Премьер-лига, 15 тур Левый берег 1 : 1 Оболонь

Прогноз на матч «Оболонь» – «Левый берег»

«Оболонь» выглядит более уверенно на своем поле и имеет неплохие шансы прервать серию поражений «Левого берега» в гостях. Несмотря на не слишком высокую результативность хозяев, их стабильная игра дома и проблемы соперника с обороной позволяют ожидать победу «Оболони». Матч ожидается с голами с обеих сторон, учитывая уязвимость обороны обеих команд.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Оболони».

Рекомендованные ставки