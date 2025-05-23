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Прогноз на точный счет матча «Оболонь» – «Левый берег»: Премьер-лига Украины, 23 мая 2025

23 мая 2025 14:00
Оболонь - Левый берег
23 мая 2025, пятница 15:30 | Украина. Премьер-лига, 30 тур
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7.50
Точный счёт 2:1 в пользу «Оболони»
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23 мая на стадионе Оболонь-Арена состоится матч 30-го тура Премьер-лиги Украины между командами «Оболонь» и «Левый берег». Обе команды ведут борьбу за выживание в турнире и постараются показать максимум в очном противостоянии.

«Оболонь»

«Оболонь» после 29 туров занимает 12 место с 29 очками. Команда показывает неплохую игру дома, не проигрывая в 7 из 9 последних домашних матчей. В атаке средний показатель команды составляет около 0.8 гола за игру, а в обороне команда пропускает 1.2 гола за матч. Лучший бомбардир – Олег Слободян с 3 голами в 19 матчах. Несмотря на пропущенные голы, «Оболонь» демонстрирует боевой дух и способность конкурировать на своем поле.

«Левый берег»

«Левый берег» расположился на 14 месте с 26 очками. Команда испытывает серьeзные трудности в гостях, проиграв последние 5 выездных матчей, пропуская при этом в среднем 2.2 гола за игру. В атаке коллектив забивает в среднем 1 гол за матч, что является одним из лучших показателей в команде. Лучший бомбардир – Сидней, забивший 4 гола в 19 матчах. Несмотря на трудности с обороной, команда старается реализовать свои моменты и цепляется за очки.

Факты о командах

«Оболонь»

  • Не проигрывает в 7 из 9 последних домашних матчей.
  • В среднем забивает 0.8 гола и пропускает 1.2 гола за последние 5 игр.
  • В последних 5 матчах забила 4 гола и пропустила 6.

«Левый берег»

  • Проиграл 5 последних выездных матчей подряд.
  • Пропускает в среднем 2.2 гола за игру.
  • Забивает в 5 из 7 последних матчей, средний показатель – 1 гол за игру.

Личные встречи
50% (1)
50% (1)
0% (0)
2
Забитых мячей
1
1
В среднем за матч
0.5
1:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  1:0
Самая крупная ничья:  1:1
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Оболонь
1 : 0
23.05.2025
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Левый берег
1 : 1
30.11.2024
Оболонь

Прогноз на матч «Оболонь» – «Левый берег»

«Оболонь» выглядит более уверенно на своем поле и имеет неплохие шансы прервать серию поражений «Левого берега» в гостях. Несмотря на не слишком высокую результативность хозяев, их стабильная игра дома и проблемы соперника с обороной позволяют ожидать победу «Оболони». Матч ожидается с голами с обеих сторон, учитывая уязвимость обороны обеих команд.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Оболони».

Рекомендованные ставки

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Оболони» – коэффициент 7.50
  • Победа «Оболони» – коэффициент 2.20
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
  • Тотал матча больше 2.5 – коэффициент 1.95

7.50
Точный счёт 2:1 в пользу «Оболони»
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Автор: Рассказов Михаил
Украина. Премьер-лига
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