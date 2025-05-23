23 мая 2025 10:55
Арсенал - Балтика
24 мая 2025, суббота 13:00 | Россия. Первая лига, 34 турПерейти в онлайн матча
В субботу, 24 мая, в 34-м туре российской Первой лиги сыграют «Арсенал» и «Балтика». Игра состоится в Туле, начало – в 13:00 (мск).
«Арсенал»
Команда Александра Сторожука находится на 10-й позиции, набрав 40 очков. «Арсенал» добыл 8 побед, 16 раз сыграл вничью и потерпел 9 поражений, разница мячей – 25:30.
Последние результаты «Арсенала» в Первой лиге:
- 18.05.25 «Уфа» – «Арсенал» – 1:2;
- 10.05.25 «Арсенал» – «Родина» – 0:1;
- 03.05.25 «Сочи» – «Арсенал» – 5:1.
«Балтика»
«Балтика» набрала 68 очков и досрочно выиграла Первую лигу. Подопечные Андрея Талалаева добыли 19 побед, 11 раз сыграли вничью и потерпели 3 поражения, разница мячей – 50:18.
Предыдущие результаты «Балтики» в Первой лиге:
- 17.05.25 «Балтика» – «Енисей» – 0:0;
- 10.05.25 «Черноморец» – «Балтика» – 0:0;
- 03.05.25 «Балтика» – «Торпедо» – 0:1.
Личные встречи
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Россия. Первая лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
21.09.2024
Арсенал
Россия. Первая лига, 20 тур
Арсенал
0 : 5
25.11.2022
Балтика
Россия. Первая лига, 4 тур
Балтика
1 : 0
08.08.2022
Арсенал
Россия. ФНЛ, 34 тур
Балтика
1 : 4
02.05.2016
Арсенал
Россия. ФНЛ, 16 тур
Арсенал
1 : 0
15.10.2015
Балтика
Россия. ФНЛ, 31 тур
Арсенал
1 : 1
09.04.2014
Балтика
Россия. ФНЛ, 13 тур
Балтика
2 : 1
10.09.2013
Арсенал
Прогноз на матч «Арсенал» – «Балтика»
Команды могут себе позволить сыграть без оглядки на результат. Ничейный результат будет приемлемым для обеих сторон. Наш прогноз – счет 1:1 с коэффициентом 6.50.
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