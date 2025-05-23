В субботу, 24 мая, в 34-м туре российской Первой лиги сыграют «Арсенал» и «Балтика». Игра состоится в Туле, начало – в 13:00 (мск).

«Арсенал»

Команда Александра Сторожука находится на 10-й позиции, набрав 40 очков. «Арсенал» добыл 8 побед, 16 раз сыграл вничью и потерпел 9 поражений, разница мячей – 25:30.

Последние результаты «Арсенала» в Первой лиге:

18.05.25 «Уфа» – «Арсенал» – 1:2;

10.05.25 «Арсенал» – «Родина» – 0:1;

03.05.25 «Сочи» – «Арсенал» – 5:1.

«Балтика»

«Балтика» набрала 68 очков и досрочно выиграла Первую лигу. Подопечные Андрея Талалаева добыли 19 побед, 11 раз сыграли вничью и потерпели 3 поражения, разница мячей – 50:18.

Предыдущие результаты «Балтики» в Первой лиге:

17.05.25 «Балтика» – «Енисей» – 0:0;

10.05.25 «Черноморец» – «Балтика» – 0:0;

03.05.25 «Балтика» – «Торпедо» – 0:1.

Личные встречи 29% (2) 29% (2) 43% (3) 7 Забитых мячей 10 1 В среднем за матч 1.43 4:1 Крупнейшая победа 5:0 Самый результативный матч: 0:5 Самая крупная ничья: 1:1 Россия. Первая лига, 11 тур Балтика 0 : 0 Арсенал Россия. Первая лига, 20 тур Арсенал 0 : 5 Балтика Россия. Первая лига, 4 тур Балтика 1 : 0 Арсенал Россия. ФНЛ, 34 тур Балтика 1 : 4 Арсенал Россия. ФНЛ, 16 тур Арсенал 1 : 0 Балтика Россия. ФНЛ, 31 тур Арсенал 1 : 1 Балтика Россия. ФНЛ, 13 тур Балтика 2 : 1 Арсенал

Прогноз на матч «Арсенал» – «Балтика»

Команды могут себе позволить сыграть без оглядки на результат. Ничейный результат будет приемлемым для обеих сторон. Наш прогноз – счет 1:1 с коэффициентом 6.50.