Один из центральных матчей 10-го тура белорусской Высшей лиги пройдeт в Мозыре, где местная «Славия» сразится с крепким «Торпедо-БелАЗ». Обе команды входят в топ-7 турнира и демонстрируют разные подходы: хозяева делают ставку на атаку, гости – на надeжность и минимализм. И если «Славия-Мозырь» стремится закрепиться в зоне медалей, то «Торпедо» сохраняет стабильность и цепляет очки даже без активного давления. Матч обещает быть тактически выверенным и напряжeнным.
«Славия-Мозырь»
После 9 туров «Славия» занимает 3-е место с 17 очками, но еe последние результаты неоднозначны. Команда проиграла два из трeх последних матчей, включая домашнее поражение от «МЛ Витебск» (0:2), а перед этим была ничья с «Арсеналом Дзержинск». Тем не менее, коллектив умеет быстро возвращаться на победный путь – свежая победа над «Сморгонью» 2:0 это подтверждает.
Лучший бомбардир команды Андрей Соловей продолжает вести атакующую линию – 6 голов в 9 матчах. В последних пяти турах «Славия» забила 6 голов (в среднем 1.2 за игру), но и пропустила 7 – оборона остаeтся слабым звеном. На домашнем поле команда не уступчива, но часто позволяет создавать моменты соперникам.
«Торпедо-БелАЗ»
Жодинцы идут на 7-й позиции с 14 очками, а главное достоинство команды – это организация игры и дисциплина. В последних пяти матчах во всех турнирах они пропустили лишь дважды и одержали четыре победы, включая уверенные 3:0 над «Нафтаном» и 1:0 над «Сморгонью».
В атаке команда действует без изысков, но результативно: 6 голов за 5 матчей (1.2 в среднем). Павел Седько остаeтся самым результативным игроком с 3 мячами. «Торпедо-БелАЗ» не демонстрирует зрелищности, но при этом практически не даeт соперникам взломать оборону. Это делает их особенно опасными в матчах с командами, которые не любят играть первым номером.
Факты о командах:
«Славия-Мозырь»
- 3 победы в 5 последних турах
- В среднем: 1.2 гола за матч, 1.4 – пропущенных
- Пропускает в 4 из 5 последних матчей
- Победа в последнем туре (2:0)
«Торпедо-БелАЗ»
- Победы в 4 из 5 последних матчей
- В среднем: 1.2 гола за игру, 0.4 – пропущенных
- Не проигрывает в 16 из 18 последних матчей
- Пропустил всего дважды за 5 туров
Прогноз на матч «Славия-Мозырь» – «Торпедо-БелАЗ»
Сойдутся две команды, находящиеся в верхней части таблицы, но подходящих к игре с разным настроем. «Славия» активно ищет путь к воротам и может забить, но при этом часто ошибается в защите. «Торпедо-БелАЗ» играет прагматично, надeжно и может наказать за каждую ошибку. Сценарий матча предполагает равную борьбу и низовой результат – оборона «Торпедо» вряд ли даст развернуться атаке хозяев. Возможен ничейный исход с голами с обеих сторон.
Прогноз на точный счeт: 1:1.
Рекомендованные ставки:
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.10
- Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.65
- Точный счeт 1:1 – коэффициент 5.80
- Ничья – коэффициент 3.30