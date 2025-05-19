Один из центральных матчей 10-го тура белорусской Высшей лиги пройдeт в Мозыре, где местная «Славия» сразится с крепким «Торпедо-БелАЗ». Обе команды входят в топ-7 турнира и демонстрируют разные подходы: хозяева делают ставку на атаку, гости – на надeжность и минимализм. И если «Славия-Мозырь» стремится закрепиться в зоне медалей, то «Торпедо» сохраняет стабильность и цепляет очки даже без активного давления. Матч обещает быть тактически выверенным и напряжeнным.

«Славия-Мозырь»

После 9 туров «Славия» занимает 3-е место с 17 очками, но еe последние результаты неоднозначны. Команда проиграла два из трeх последних матчей, включая домашнее поражение от «МЛ Витебск» (0:2), а перед этим была ничья с «Арсеналом Дзержинск». Тем не менее, коллектив умеет быстро возвращаться на победный путь – свежая победа над «Сморгонью» 2:0 это подтверждает.

Лучший бомбардир команды Андрей Соловей продолжает вести атакующую линию – 6 голов в 9 матчах. В последних пяти турах «Славия» забила 6 голов (в среднем 1.2 за игру), но и пропустила 7 – оборона остаeтся слабым звеном. На домашнем поле команда не уступчива, но часто позволяет создавать моменты соперникам.

«Торпедо-БелАЗ»

Жодинцы идут на 7-й позиции с 14 очками, а главное достоинство команды – это организация игры и дисциплина. В последних пяти матчах во всех турнирах они пропустили лишь дважды и одержали четыре победы, включая уверенные 3:0 над «Нафтаном» и 1:0 над «Сморгонью».

В атаке команда действует без изысков, но результативно: 6 голов за 5 матчей (1.2 в среднем). Павел Седько остаeтся самым результативным игроком с 3 мячами. «Торпедо-БелАЗ» не демонстрирует зрелищности, но при этом практически не даeт соперникам взломать оборону. Это делает их особенно опасными в матчах с командами, которые не любят играть первым номером.

Факты о командах:

«Славия-Мозырь»

3 победы в 5 последних турах

В среднем: 1.2 гола за матч, 1.4 – пропущенных

Пропускает в 4 из 5 последних матчей

Победа в последнем туре (2:0)

«Торпедо-БелАЗ»

Победы в 4 из 5 последних матчей

В среднем: 1.2 гола за игру, 0.4 – пропущенных

Не проигрывает в 16 из 18 последних матчей

Пропустил всего дважды за 5 туров

Личные встречи 17% (4) 26% (6) 57% (13) 16 Забитых мячей 36 0.7 В среднем за матч 1.57 3:2 Крупнейшая победа 4:2 Самый результативный матч: 4:2 Самая крупная ничья: 2:2 Беларусь. Высшая лига, 30 тур Славия-Мозырь 0 : 2 Торпедо-БелАЗ Беларусь. Высшая лига, 15 тур Торпедо-БелАЗ 3 : 0 Славия-Мозырь Белоруссия. Высшая лига, 21 тур Торпедо-БелАЗ 2 : 2 Славия-Мозырь Белоруссия. Высшая лига, 6 тур Славия-Мозырь 0 : 1 Торпедо-БелАЗ Белоруссия. Высшая лига, 20 тур Торпедо-БелАЗ 1 : 1 Славия-Мозырь Белоруссия. Высшая лига, 5 тур Славия-Мозырь 2 : 2 Торпедо-БелАЗ Белоруссия. Высшая лига, 17 тур Торпедо-БелАЗ 2 : 0 Славия-Мозырь Белоруссия. Высшая лига, 2 тур Славия-Мозырь 0 : 1 Торпедо-БелАЗ Белоруссия. Высшая лига, 23 тур Торпедо-БелАЗ 4 : 2 Славия-Мозырь Белоруссия. Высшая лига, 8 тур Славия-Мозырь 0 : 0 Торпедо-БелАЗ Белоруссия. Высшая лига, 17 тур Торпедо-БелАЗ 1 : 1 Славия-Мозырь Белоруссия. Высшая лига, 2 тур Славия-Мозырь 1 : 2 Торпедо-БелАЗ Беларусь. Высшая лига, 30 тур Торпедо-БелАЗ 2 : 0 Славия-Мозырь Беларусь. Высшая лига, 15 тур Славия-Мозырь 0 : 3 Торпедо-БелАЗ Беларусь. Высшая лига, 27 тур Торпедо-БелАЗ 2 : 0 Славия-Мозырь Беларусь. Высшая лига, 12 тур Славия-Мозырь 0 : 1 Торпедо-БелАЗ Беларусь. Высшая лига, 16 тур Славия-Мозырь 1 : 2 Торпедо-БелАЗ Беларусь. Высшая лига, 3 тур Торпедо-БелАЗ 0 : 1 Славия-Мозырь Беларусь. Высшая лига, 19 тур Торпедо-БелАЗ 0 : 1 Славия-Мозырь Беларусь. Высшая лига, 8 тур Славия-Мозырь 0 : 3 Торпедо-БелАЗ Беларусь. Высшая лига, 28 тур Славия-Мозырь 3 : 2 Торпедо-БелАЗ Беларусь. Высшая лига, 15 тур Славия-Мозырь 1 : 0 Торпедо-БелАЗ Беларусь. Высшая лига, 4 тур Торпедо-БелАЗ 0 : 0 Славия-Мозырь

Прогноз на матч «Славия-Мозырь» – «Торпедо-БелАЗ»

Сойдутся две команды, находящиеся в верхней части таблицы, но подходящих к игре с разным настроем. «Славия» активно ищет путь к воротам и может забить, но при этом часто ошибается в защите. «Торпедо-БелАЗ» играет прагматично, надeжно и может наказать за каждую ошибку. Сценарий матча предполагает равную борьбу и низовой результат – оборона «Торпедо» вряд ли даст развернуться атаке хозяев. Возможен ничейный исход с голами с обеих сторон.

Прогноз на точный счeт: 1:1.

Рекомендованные ставки: