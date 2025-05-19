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Прогноз на точный счет матча «Славия-Мозырь» – «Торпедо-БелАЗ»: Высшая лига, 20 мая 2025

19 мая 2025 9:23
Славия-Мозырь - Торпедо-БелАЗ
20 мая 2025, вторник 20:00 | Беларусь. Высшая лига, 10 тур
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5.80
Прогноз на точный счёт: 1:1
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Один из центральных матчей 10-го тура белорусской Высшей лиги пройдeт в Мозыре, где местная «Славия» сразится с крепким «Торпедо-БелАЗ». Обе команды входят в топ-7 турнира и демонстрируют разные подходы: хозяева делают ставку на атаку, гости – на надeжность и минимализм. И если «Славия-Мозырь» стремится закрепиться в зоне медалей, то «Торпедо» сохраняет стабильность и цепляет очки даже без активного давления. Матч обещает быть тактически выверенным и напряжeнным.

«Славия-Мозырь»

После 9 туров «Славия» занимает 3-е место с 17 очками, но еe последние результаты неоднозначны. Команда проиграла два из трeх последних матчей, включая домашнее поражение от «МЛ Витебск» (0:2), а перед этим была ничья с «Арсеналом Дзержинск». Тем не менее, коллектив умеет быстро возвращаться на победный путь – свежая победа над «Сморгонью» 2:0 это подтверждает.

Лучший бомбардир команды Андрей Соловей продолжает вести атакующую линию – 6 голов в 9 матчах. В последних пяти турах «Славия» забила 6 голов (в среднем 1.2 за игру), но и пропустила 7 – оборона остаeтся слабым звеном. На домашнем поле команда не уступчива, но часто позволяет создавать моменты соперникам.

«Торпедо-БелАЗ»

Жодинцы идут на 7-й позиции с 14 очками, а главное достоинство команды – это организация игры и дисциплина. В последних пяти матчах во всех турнирах они пропустили лишь дважды и одержали четыре победы, включая уверенные 3:0 над «Нафтаном» и 1:0 над «Сморгонью».

В атаке команда действует без изысков, но результативно: 6 голов за 5 матчей (1.2 в среднем). Павел Седько остаeтся самым результативным игроком с 3 мячами. «Торпедо-БелАЗ» не демонстрирует зрелищности, но при этом практически не даeт соперникам взломать оборону. Это делает их особенно опасными в матчах с командами, которые не любят играть первым номером.

Факты о командах:

«Славия-Мозырь»

  • 3 победы в 5 последних турах
  • В среднем: 1.2 гола за матч, 1.4 – пропущенных
  • Пропускает в 4 из 5 последних матчей
  • Победа в последнем туре (2:0)

«Торпедо-БелАЗ»

  • Победы в 4 из 5 последних матчей
  • В среднем: 1.2 гола за игру, 0.4 – пропущенных
  • Не проигрывает в 16 из 18 последних матчей
  • Пропустил всего дважды за 5 туров

Личные встречи
17% (4)
26% (6)
57% (13)
16
Забитых мячей
36
0.7
В среднем за матч
1.57
3:2
Крупнейшая победа
4:2
Самый результативный матч:  4:2
Самая крупная ничья:  2:2
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
0 : 2
01.12.2024
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 15 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
05.07.2024
Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига, 21 тур
Торпедо-БелАЗ
2 : 2
15.09.2023
Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
Славия-Мозырь
0 : 1
29.04.2023
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 20 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 1
03.09.2022
Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
Славия-Мозырь
2 : 2
23.04.2022
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 17 тур
Торпедо-БелАЗ
2 : 0
30.10.2021
Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
Славия-Мозырь
0 : 1
19.03.2021
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 23 тур
Торпедо-БелАЗ
4 : 2
13.09.2020
Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига, 8 тур
Славия-Мозырь
0 : 0
09.05.2020
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 17 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 1
09.08.2019
Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
Славия-Мозырь
1 : 2
07.04.2019
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Торпедо-БелАЗ
2 : 0
26.11.2017
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 15 тур
Славия-Мозырь
0 : 3
02.07.2017
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
2 : 0
30.10.2016
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
Славия-Мозырь
0 : 1
15.06.2016
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
Славия-Мозырь
1 : 2
17.08.2015
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
Торпедо-БелАЗ
0 : 1
27.04.2015
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Торпедо-БелАЗ
0 : 1
03.08.2013
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
Славия-Мозырь
0 : 3
12.05.2013
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Славия-Мозырь
3 : 2
23.10.2012
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 15 тур
Славия-Мозырь
1 : 0
23.06.2012
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Торпедо-БелАЗ
0 : 0
10.04.2012
Славия-Мозырь
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Прогноз на матч «Славия-Мозырь» – «Торпедо-БелАЗ»

Сойдутся две команды, находящиеся в верхней части таблицы, но подходящих к игре с разным настроем. «Славия» активно ищет путь к воротам и может забить, но при этом часто ошибается в защите. «Торпедо-БелАЗ» играет прагматично, надeжно и может наказать за каждую ошибку. Сценарий матча предполагает равную борьбу и низовой результат – оборона «Торпедо» вряд ли даст развернуться атаке хозяев. Возможен ничейный исход с голами с обеих сторон.

Прогноз на точный счeт: 1:1.

Рекомендованные ставки:

  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.10
  • Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.65
  • Точный счeт 1:1 – коэффициент 5.80
  • Ничья – коэффициент 3.30

5.80
Прогноз на точный счёт: 1:1
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Автор: Орлов Максим
Беларусь. Высшая лига Торпедо-БелАЗ Славия-Мозырь
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